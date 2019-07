On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 5 juillet 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.



Shopping d'été in Aiacciu Trottel :

Tutt’in Festa le 6 Juillet et le 3 Août :

- Jeux de plage : de 10h00 à 12h30

- Olympiades : de 13h30 à 19h00

- Karaoké Kids : de 20h30 à 22h00

« De Si de La » : De 19h00 à 20h00 le 2, 15 et 30 Juillet, mais aussi le 26 Août

Journées Napoléoniennes en musique le 13 Août à 16h30 :

5e édition du challenge Christian Casamarte au stade de la Sposata 140€ par équipe 6+1 gardien et 2 remplaçants

5000€ + Trophées price money



Inscriptions au 06 25 78 00 92

Buvette et restauration sur place

Soirée cabaret avec François Giordani et Don Jean Toma

L'Eternu, chants et polyphonie Corses L'Eternu, chants et polyphonies Corses

Le samedi 6 juillet, le mercredi 14 août à 19:30

L’Eternu vous invite à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île de Beauté, et à partager tout ce qui fait le caractère si unique de la Corse.

Ses chanteurs vous en feront découvrir les multiples facettes au gré d’un répertoire empruntant aussi bien aux chants polyphoniques sacrés ou profanes, qu’aux chants traditionnels et populaires corses ou aux compositions des groupes insulaires les plus emblématiques.

Magie et émotions garanties !



Durée du concert 1h15

Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le jour du concert

17 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans

Rock in Lazaret Au programme 3 groupes de Rock à 20h, 21h puis 22h.

Ouverture au public à 18h30 avec DJ, boissons/repas.

Lazaret Ollandini Musée Marc Petit quartier Aspretto

20090

Infos : Infos : http://www.lelazaret-ollandini.com

Open d'Ajaccio 2019 Signatures tableau de qualification Dimanche 7 juillet 18h dans le Hall de l'Hôtel de Ville.

