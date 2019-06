On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez des activités pour le weekend du 14 juin 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Exposition de Gabriel Diana du 13 au 28 juin à l'espace Diamant La Ville d’Ajaccio présente des œuvres récentes de l’artiste bastiais Gabriel Diana, du jeudi 13 au vendredi 28 juin 2019 à l’Espace Diamant.

L’artiste est connu pour ses nombreux travaux et tout particulièrement pour ses sculptures monumentales de bronze exposées en lieux publics et en extérieur au DIAN’Arte Museum.

Cette exposition qui se veut intimiste est aussi une passerelle qui laisse entrevoir son univers de manière singulière, en proposant d’explorer non seulement la salle vouée à cet effet, mais aussi les espaces extérieurs donnant accès aux expositions de l’Espace Diamant.



Né en 1942 en Toscane, Gabriel Diana vit et travaille près de Bastia. Ingénieur de formation, mais artiste dans l’âme, en 1999 il cesse de réprimer l’homme Libre en lui contenu et ouvre un premier atelier à Milan, puis successivement sur l’île où il s’affiche à travers de nombreux travaux de peinture, sculpture, bronzes et marbres de Carrare. Une première période académique témoigne de sa solide formation artistique. S’ensuit une période d’une surprenante modernité, propre à son expérience méditerranéenne et à sa vision du monde. Les bronzes de Gabriel Diana témoignent d’une émotion nouvelle où le mouvement et le geste s’expriment à travers une rare élégance et une grande pureté. Migrant sur ses toiles, ils peuplent progressivement ses innovants tableaux sculptés « Full-Metal Painting ».



Ouvert au public en 2009 sur près de 4000m2, le « DIAN’Arte Museum lui rend un hommage exclusif. L’espace magistral est composé d’une grande salle où se côtoient une multitude de peintures et de sculptures de différentes périodes, ainsi que d’un jardin édénique peuplé d’œuvres monumentales.

La rapide ascension de cet artiste insulaire lui conféra de nombreuses reconnaissances. Elevé au grade de « Cavaliere della Republica Italiana » par le Président Carlo Azeglio Ciampi, et récemment fait chevalier des Arts et Lettres.

Nombreuses sont les œuvres de Gabriel Diana qui se trouvent dans de prestigieuses collections privées, musées et fondations.



Renseignements :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80

http://espace-diamant.ajaccio.fr

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch

Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

Racines de Ciel, rendez-vous les 14, 15 et 16 juin au Palais Fesch



Pour en savoir plus cliquez par ici Les 14, 15 et 16 juin, les rencontres littéraires Racines de ciel vous invitent à la rencontre de treize auteurs venus d'Albanie, d'Algérie, d'Espagne, de France, du Maroc, de Syrie et d'Egypte. Le thème : « Y a-t-il encore une Méditerranée heureuse ? ». Un événement à ne pas manquer au Palais Fesch et dans les médiathèques municipales.

Les RDV Napoléoniens : KALLISTE Valses vendredi 14 juin à 19h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !

Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



KALLISTE Valses



L’association de danses Kalliste a été créée le 7 juillet 2013 dans le but de faire connaître ou renaître les danses du passé, plus précisément les bals du second empire.

Nous avons mis un point d’honneur à ce que les costumes correspondent à chaque période de l’histoire. L’association s’est dotée de l’achat des costumes hommes et femmes.

Nous souhaitons réapprendre l’histoire de notre île et de notre cité, ainsi qu’un patrimoine culturel méconnu et faire connaître ces danses historiques sous forme d’illustration vivante du passé.

Notre association se compose de seize membres actifs. L’association a participé depuis 2013 à toutes les manifestations culturelles organisées par la ville d’Ajaccio.



Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio

Spectacle de théatre par la compagnie la cible vendredi 14 juin à 21h à Locu Teatrale L’atelier de théâtre U BORGU joue «on purge bébé » et « feu la mère de madame » au Locu Teatrale à Ajaccio

Mise en scène Jean-Christophe Mazzoni - Compagnie La Cible



Réservation au 04 95 10 72 03

Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio

Conférence sur les " Trous noirs " vendredi 14 juin à 22h au centre sicentifique de Vignola



Au programme : Exposé sur les « trous noirs » par Raymond Emery, membre du club. Bien souvent à la Une de l'actualité, ils fascinent autant qu'ils inquiètent. Pourquoi ces Ogres de l'Univers absorbent-ils tout ce qui se trouve dans leur voisinage ? Pourquoi nous les appelons des trous noirs ? Est-ce que rien, vraiment, ne peut s’en échapper ? Que se passe t-il dans leur environnement ?



Pour satisfaire la curiosité de tous, cette présentation restera sur éléments simples ne nécessitant pas des connaissances mathématiques et physiques complexes.



L’exposé sera suivi d’une observation au télescope du relief lunaire.



Contes et chants traditionnels corses samedi 15 juin à 10h à la médiathèque Saint Jean

Inscriptions et renseignements au 04 95 10 91 81 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Les voiles de l'espoir 2019 samedi 15 juin port Charles Ornano Événement nautique unique d’ampleur internationale, la manifestation a pour objectif d’offrir durant une semaine à des enfants en rémission de cancer, des moments d’évasion au cœur de grands espaces naturels, leur faire partager le quotidien de la vie en communauté, et de les aider à reprendre confiance en eux, en favorisant leur autonomie.Répartis sur plus de 50 voiliers, ces enfants venus des quatre coins de la France métropolitaine, d’Outre-mer ainsi que de l’étranger (Maroc, Luxembourg, Belgique et Israël) seront encadrés par plus de 350 participants qui seront à leurs côtés pour leur permettre de s’évader, d’oublier autant que possible leur maladie et de découvrir en toute sécurité le monde de la voile et de la mer.



Le programme de navigation est organisé pour permettre aux enfants de s’initier aux joies de la voile en sillonnant le littoral entre les ports d’Ajaccio, Propriano, Bonifacio et Porto-Vecchio avec une soirée à Sartène. La durée moyenne de navigation quotidienne est limitée à 4h30 pour éviter de les fatiguer.Les activités destinées aux enfants sont équilibrées. Elles alternent les périodes de navigation, de découverte (cuisine, animaux...), d’aventure (chasse au trésor, baptême de l’air...) et de repos.



Les soirées thématiques auxquelles participent adultes accompagnants et enfants permettent à tous de se retrouver dans la convivialité. Elles sont animées par des groupes de musique, des artistes comiques ou par les accompagnants des bateaux eux-mêmes.L’hébergement est prévu de façon à assurer le repos physiologique nécessaire aux enfants, entre nuit à bord et hébergement à terre.



Samedi 15 juin accueil à Ajaccio des enfants et des équipages et soirée d’ouverture

Dimanche 16 juin traversée Ajaccio ➔ Propriano animations et soirée à Propriano

Lundi 17 juin traversée Propriano ➔ Bonifacio animations et soirée à Bonifacio

Mardi 18 juin traversée Bonifacio ➔ Porto-Vecchio animations et soirée Porto-Vecchio

Mercredi 19 juin traversée Porto-Vecchio ➔ Bonifacio soirée libre à Bonifacio

Jeudi 20 juin traversée Bonifacio ➔ Propriano visite et soirée à Sartène

Vendredi 21 juin traversée Propriano ➔ Ajaccio soirée de clôture à Ajaccio

Samedi 22 juin Ajaccio départ des enfants et des équipages

Danse : Atelier chorégraphique samedi 15 juin à 14h à l'Eglise Anglicane



RAR : le premier Rendez-vous Artistique dans la Rue qui suivra le stage.

Un workshop dirigé par Kevin Naran qui est offert à l'ensemble des participants. Il s'agira d'une performance à la fois drôle et poétique incluant des moments d'improvisation et d'unisson.

Eglise Anglicane 20000 Ajaccio



Atelier BD avec Joan Popli "Racines de Ciel - hors les murs" samedi 15 juin 14h30 à la médiathèque Saint Jean



Inscriptions et renseignements au 04 95 10 91 81.

COMPTINES POUR LES TOUT-PETITS samedi 15 juin à 11h30 à la médiathèque des Cannes

Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30

ou à l'accueil de votre médiathèque.

Atelier de Caligraphie "Racine de Ciel Hors les murs" samedi 15 juin à 14h30 à la médiathèque des Jardins de l'empereur



Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.



Plus d'informations sur :



CINE EN LANGUE CORSE- A FESTA DI A LINGUA CORSA samedi 15 juin à 14h30 à la médiathèque des Cannes



Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30

ou à l'accueil de votre médiathèque

LECTURE avec Omar Youssef SOULEIMANE- RACINES DE CIEL HORS LES MURS samedi 15 juin à 14h30 à la médiathèque des Cannes Lecture avec Omar Youssef Souleimane en partenariat avec l'association Racine de Ciel.



Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de votre médiathèque.

3è SWIMRUN du RICANTO dimanche 16 juin à partir de 9h plage du Ricanto 3e édition, du Swimrun du Ricanto organisé par le Corsica Triathlon Club d'Ajaccio, course avec enchaînement natation et course à pied en binôme, équipes masculines, féminines ou mixtes.



Au programme :

- courses kids départ 9h

- course format S des cadets aux masters

2 km de natation

9 km de course à pied

départ paillote Tahiti Beach à 10h30

