On fait quoi ce weekend à Ajaccio ?

11e grand prix Ajaccio ville Impériale de pétanque du 7 au 10 juin Place Miot



Programme :



Vendredi 7 juin

18h : Triplette, doublette, individuel (ouvert à tous)

1000 €



Dimanche 9 juin

14h : 11e édition du grand prix de la ville d'Ajaccio - Trophée Napoléon 2019

Tous licenciés 2250€ + FDP

Triplettes par poules (arrêt des parties 8ème jouées)



Lundi 10 juin

11e éditions du grand prix de la ville impériale Ajaccio - Trophée Napoléon 2019 (suite)

10h00 : reprise des quarts de finale

19h00 : finale



Trophée Weldom Castellani triplettes par poules

09h30 : Triplettes tous licenciés - 500€ + FDP

20h00 : Remise des prix



Concours doublettes féminines

09h00 : doublettes féminines par poules

100€ + FDP



Inscriptions : 15 euros

Tel : 06 78 32 14 60 ou 06 27 30 02 97

Fin des inscriptions le dimanche 9 juin 2019 à 13h00



Toutes les équipes devront avoir des hauts identiques (non fourni par l'organisation) à partir du début de la compétition.



Rendez-vous aux jardins à la Maison des Services Publics de la Résidence des Iles du 6 au 30 juin Du 6 au 30 juin : Dans le cadre des activités hors les murs du Palais Fesch et en partenariat avec la Maison des services publics de la Résidence des Iles, ce dix-septième Rendez-vous au jardin présentera des copies des œuvres du cabinet des arts graphiques du Palais Fesch, les travaux des élèves de l’EREA de Corse suite à leur atelier-selfie au musée, ainsi que des photographies.



Maison des Services Publics de la Résidence des Iles, entrée libre

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch

Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio Tel : 04 95 26 26 26 Les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin à 14h30 Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous accompagne pour une visite guidée à travers les collections exceptionnelles du Palais Fesch. Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place, sous réserve de places disponibles (25 personnes max)Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans).

Conférence de Jacques Fusina à la médiathèque des Jardins de l'Empereur vendredi 7 juin à 18h

Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.



Résidence Napoléon

Avenue de la grande Armée

20 000 Ajaccio

mediatheque.empereur@ville-ajaccio.fr

Conférence - débat avec Jacques Fusina autour de son dernier roman "Le dossier Félix Decori"Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Concert "The Dudes" à Scenina vendredi 7 juin à 20h30

La mer comme leitmotiv, mais pour Scenina, les Dudes feront une exception (normal pour un lieu exceptionnel !) une petite scène pour un grand moment de rock.

A scenina 15 Boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli 20000 Ajaccio Tel : 04 95 22 31 56 Les Dudes. Drôle de nom, drôle de groupe ! Une histoire d’amitié réunie autour de la musique. Du rock, du bon, du beau, celui qui a bercé toute leur adolescence. Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles, Supertramp, les Who, mais aussi des morceaux plus 80’s comme les Cure ou carrément 90’s (si, si !) avec The Verve ou Oasis. Mais l’essence des Dudes reste vintage. À la tournée des bars, les Dudes préfèrent la tournée des plages (surf oblige). Peu de concerts mais toujours dans des lieux magiques comme Capo di Feno, Piantarella ou l’Ariadne.La mer comme leitmotiv, mais pour Scenina, les Dudes feront une exception (normal pour un lieu exceptionnel !) une petite scène pour un grand moment de rock.

Championnat de France de pétanque Handisport les 8 et 9 juin sur le terrain de pétanque Route de Campo Dell Oro 48 ème championnat de France de pétanque Handisport Triplette Masculin et 7 ème Championnat de France de pétanque Triplette Féminin.

1ère réunion du Club Zonta en Corse - vendredi 7 juin à 18h30 Salle Charles Ornano - Mairie d'Ajaccio. Rendez-vous vendredi 7 juin de 18h30 à 19h30 - Salle Charles Ornano - Mairie d'Ajaccio.

Le Zonta International est une organisation mondiale mixte, a-politique et a-religieuse, qui réunit 29 000 femmes et hommes leaders dans 1 300 clubs services de 63 pays. Sa mission est d’œuvrer pour l’amélioration de la condition de la femme et son autonomisation au niveau local et mondial. ZONTA signifie «Honnêteté et Digne de Confiance». Depuis 1919, il ambitionne un monde dans lequel les Femmes ont de véritables Droits qui leur permettent de promouvoir, développer, réaliser et atteindre l’entier potentiel de toutes leurs capacités. Au niveau international, le Zonta contribue à l’émancipation des femmes. Il a financé de nombreux prix, bourses et projets de services pour plus de 31 millions de dollars.

Le ZONTA International met en place à Ajaccio le premier Club ZONTA de Corse et vous invite Madame, Monsieur, à une réunion d’information qui se tiendra vendredi 07 juin de 18h30 à 19h30 dans la Salle Charles ORNANO (3ème étage) de la Mairie d’Ajaccio.



Au niveau local, les Zontien-ne-s de tous les Clubs travaillent sur une diversité de programmes en faveur des femmes : Education, Culture, Formation, Santé, Sport, Artistique, Social, Economie, Egalité des Droits, Autonomie, Respect universel, Lutte contre les violences...

Cette année, le Zonta International célèbre ses 100 ans avec fierté car ses valeurs et ses actions de soutien et de financement ont contribué à changer la vie de millions de femmes et de filles partout dans le monde.

Le Club Zonta d’Ajaccio est un projet de services unique qui représente une réelle opportunité pour la Corse.

Le Comité d'organisation :

Contact : paulette.canale@orange.fr



Hommage à Paul Silvani Médiathèque Sampiero du 4 au 30 juin

A la suite du don de sa bibliothèque, la médiathèque Sampiero présente, du 04 au 30 juin, une exposition retraçant la vie et l'œuvre de Paul Silvani (entrée libre accès aux horaires d'ouverture).

Une conférence sur Paul Silvani animée par Raphaël Lahlou historien et journaliste se déroulera à la médiathèque Sampiero le 6 juin à 18h30.Entrée libre.

Mediathèque Sampiero 21 boulevard Sampiero 20000 Ajaccio Tel : 04 95 51 11 50 La Ville d'Ajaccio et le réseau des bibliothèques et des médiathèques rend hommage à une grande figure ajaccienne Paul Silvani.A la suite du don de sa bibliothèque, la médiathèque Sampiero présente, du 04 au 30 juin, une exposition retraçant la vie et l'œuvre de Paul Silvani (entrée libre accès aux horaires d'ouverture).Une conférence sur Paul Silvani animée par Raphaël Lahlou historien et journaliste se déroulera à la médiathèque Sampiero le 6 juin à 18h30.Entrée libre.

Exposition de Mita Vostock au Lazaret Ollandini

Finissage de l'exposition dimanche 9 juin à 20h autour du verre de l'amitié qui sera offert en cette dernière journée et soirée !!

Lazaret Ollandini Musée Marc Petit quartier Aspretto 20090 Ajaccio Tél : 04 95 10 85 15

e.mail : lelazaret.ollandini@wanadoo.fr Au programme 50 photographie, dont la moitié sur le Lazaret lui-même.Finissage de l'exposition dimanche 9 juin à 20h autour du verre de l'amitié qui sera offert en cette dernière journée et soirée !!

Concert Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène vendredi 7 juin à 18h30 à l'Eglise Saint Erasme Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d'inspiration contemporaine.

Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l'histoire de la musique classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l'émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux.

Tarifs Tarifs: 20 euros, gratuit jusqu'à 16 ans



Billetterie à l'OIT du Pays d'Ajaccio et sur place 1h avant le début du concert.



Eglise Saint Erasme

20000 Ajaccio



Théâtre "Immortel" vendredi 7 juin à 21h à Locu Teatrale Pièce de théâtre « Immortel » la dernière création de la Compagnie Agapè sera présentée les jeudi 06 et vendredi 07 juin à Locu Teatrale à 21h.



Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio

Tel : 04 95 10 72 03





Découverte du ciel avec la Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 7 juin à 22h



Au programme : Découverte du ciel avec identification des plus belles étoiles et constellations, puis, observation au télescope de nébuleuses et galaxies lointaines.



Renseignements : 06 84 75 71 78 ou 06 11 58 12 18 ou



ATTENTION : A partir du vendredi 7 juin et pendant les mois de juin et juillet l’observatoire ouvrira au public à partir de 22 h. Le Club Ajaccien d’Astronomie accueillera le public à son observatoire du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, le vendredi 7 juin 2019 à partir de 22 h 00.Au programme : Découverte du ciel avec identification des plus belles étoiles et constellations, puis, observation au télescope de nébuleuses et galaxies lointaines.Renseignements : 06 84 75 71 78 ou 06 11 58 12 18 ou sur le site du club ATTENTION : A partir du vendredi 7 juin et pendant les mois de juin et juillet l’observatoire ouvrira au public à partir de 22 h. Tarifs



Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie

20000 Ajaccio Centre Scientifique de Vignola 06 84 75 71 78 Tarif : 3 € / personne

Contes et chants traditionnels corses - festa di a lingua Corsa samedi 8 juin à 10h à la médiathèque des Cannes

Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30

Plus d'informations sur www.bibliothèque.ajaccio.fr

Médiathèque Cannes Rue des Primevères 20000 Ajaccio Contes et chants traditionnels corses, animé par M. Luciani.Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30Plus d'informations sur www.bibliothèque.ajaccio.fr

5e Tournoi international U11 d'Ajaccio les 8 et 9 juin Stade François coty



année, nombreux seront les clubs à pouvoir inscrire leur nom au prestigieux palmarès du Tournoi International U11 d’Ajaccio. Un club européen, cinq clubs de Ligue 1, deux clubs de Ligue 2, nos clubs insulaires et nos partenaires composent le nouveau plateau. Les jeux sont ouverts, la compétition fera rage au stade François-Coty.

Que la fête soit belle entre chaque enfants, qu’ils jouent, qu’ils prennent plaisir, qu’ils échangent et qu’ils partagent. Le prestige de cette compétition demeurera

toujours aussi importante sur le plan sportif que sur le plan humain. Place au jeu !



12 nouveaux clubs invités par l'ACA



Cette édition donne déjà l’eau à la bouche avec 12 nouveaux. Soit un renouvellement d’un tiers du plateau.

Bienvenue à la presitigieuse AS Roma, OGC Nice, Madewis Team qui regroupe une sélection nationale de joueurs. Et aussi à nos amis de la JS Bonifacio, du FC Balagne, Taradeau, AS Orly, Costa Verde, US Ghisonaccia, AS Casinca, AC Boulogne-Billancourt, ACA Féminines.



Qui remportera le 5e tournoi international ?



Plus d'infos sur le site Une compétition plus ouverte !année, nombreux seront les clubs à pouvoir inscrire leur nom au prestigieux palmarès du Tournoi International U11 d’Ajaccio. Un club européen, cinq clubs de Ligue 1, deux clubs de Ligue 2, nos clubs insulaires et nos partenaires composent le nouveau plateau. Les jeux sont ouverts, la compétition fera rage au stade François-Coty.Que la fête soit belle entre chaque enfants, qu’ils jouent, qu’ils prennent plaisir, qu’ils échangent et qu’ils partagent. Le prestige de cette compétition demeureratoujours aussi importante sur le plan sportif que sur le plan humain. Place au jeu !12 nouveaux clubs invités par l'ACACette édition donne déjà l’eau à la bouche avec 12 nouveaux. Soit un renouvellement d’un tiers du plateau.Bienvenue à la presitigieuse AS Roma, OGC Nice, Madewis Team qui regroupe une sélection nationale de joueurs. Et aussi à nos amis de la JS Bonifacio, du FC Balagne, Taradeau, AS Orly, Costa Verde, US Ghisonaccia, AS Casinca, AC Boulogne-Billancourt, ACA Féminines.Qui remportera le 5e tournoi international ?Plus d'infos sur le site de l'AC Ajaccio Programme TU11 2019.pdf (1.15 Mo)



Journée portes ouvertes de l'association Grande Zot et goélette à voiles auriques samedi 8 juin à partir de 11h port charles ornano L’association « GRANDE ZOT » est née en décembre 2018 pour concrétiser cette ambition. Six mois seulement après sa création, elle compte un peu plus de 300 membres actifs, 36 partenaires (Institutionnels, associations caritatives, clubs sportifs, entreprises privées) et est vite devenue l’outil de bien des associations caritatives.

Elle a pour objectif immédiat de former bénévolement une douzaine d’équipiers à la pratique hauturière de la voile aurique afin que ceux-ci puissent, à leur tour, initier notre jeunesse à leur passion mais aussi, aux valeurs de solidarité et de partage des gens de mer en accompagnant également, à bord, des enfants ou des adultes, défavorisés, fragilisés, handicapés ou en rémission.

Elle a pour objectif, à moyen terme, de se mettre au service de la protection du milieu marin en organisant, dans les grands ports de méditerranée, des colloques de sensibilisation à la nécessité d’abroger l’usage des sacs plastiques non recyclables comme cela a été entrepris en Corse.



Venez découvrir l'association ainsi que la goélette à voiles auriques du même nom samedi 8 juin de 11h à 17h au port Charles Ornano.

Projection "Yakari" en langue Corse samedi 8 juin à 14h à la médiathèque des Jardins de l'Empereur

Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Médiathèque des Jardins de l'Empereur Avenue de la grande Armée 20000 Ajaccio Site web : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/



Projection sous-titrée dans le cadre de la fête de la langue Corse.Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Showcase "Messaghjeru mutu" de C. Belgodere et Y.Stara samedi 8 juin à 14h à la médiathèque des cannes

Tout Public



Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30

Mediathèque des Cannes Rue des Primevères 20000 Ajaccio Site web : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/ Contes fantastiques mélant musique, poésie et peinture numérique avec les Editions Albiana.Tout PublicInscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30

Ateliers dessin Modèles vivants samedi 8 juin à 18h à locu teatrale Ateliers de dessin modèles vivants de 18h 20h



Les ateliers modèles vivants sont organisés une fois par mois et ils sont ouverts à tous, permettant aux dessinateurs d'utiliser la technique de leur choix. Ce sont des ateliers libres. Tarifs Tarif : 15€ (adhérents 10€)

Polyphonies - Passione dimanche 9 juin à 19h à l'Eglise Saint Erasme Un travail vocal, profondément enraciné dans le patrimoine musical corse, dans lequel le groupe puise sa créativité. Les polyphonies traditionnelles sont la matière première, source d’inspiration lyrique ou variété, de leurs compositions. Loin de s’enfermer dans un “musée vocal”, il leur arrive de participer à différents projets très éloignés des chants traditionnels. C’est le ténor Benoît Rusterucci (auteur) et le violoncelliste Jean-Louis Blaineau (compositeur et arrangeur) qui créent Passione. C’est en studio puis sur scène, avec Voci di a Gravona, que Benoît Rusterucci prend la pleine mesure de ses qualités vocales naturelles. Ce ténor, passionné de chant, avec sa générosité et sa soif de connaître d‘autres univers musicaux, se devait de succomber aux charmes du “bel canto”. Jean-Louis Blaineau commença la musique au conservatoire de Genève, en classe de violoncelle et continua à Ajaccio. C’est à 14 ans, qu’il débuta sa “carrière” de musicien au premier studio Ricordu d’Antoine Leonardi. C’est tout naturellement qu’il s’est associé avec son ami d’enfance Benoît.





Théâtre, "Les Bonaparte : Une famille Corse" du 3 au 9 juin à 18h30 au Palais Fesch



Vendredi 7 juin

L’ULTIMU AMORE | LA FIN DU REVE

Giovanni Pacini | Bastianu Brighi

Pauline Bonaparte Borghese | Coco Orsoni

Letizia Ramolino Bonaparte | Marie-Paule Franceschetti



Samedi 8 juin

ERANU TRÈ SURELLE | TROIS PRINCESSES CORSES.

Caroline Bonaparte Murat - Laetitia Damiani

Letizia Ramolino Bonaparte - Marie-Paule Franceschetti

Elisa Bonaparte Baciocchi - Maryline Leonetti

Paolina Bonaparte Borghese - Francine Massiani



Dimanche 9 juin

U CORSU, U TEDESCU... È L’AMERICANU | LES JÉRÔME

Jérôme Bonaparte | Nathanaël Maïni

Saveria Robaglia | Roselyne Filippini

Letizia Ramolino Bonaparte | Marie-Paule Franceschetti

Jérôme-Napoléon Bonaparte Patterson dit Bo, fils de Jérôme | Luca Marchetti



+d'infos par ici



Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio Tel : 04 95 26 26 26

Dans le cadre du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon. Du lundi 3 au dimanche 9 juin à 18h30, la cour du Musée Fesch accueille pour la première fois l’intégralité d’un projet théâtral unique au monde.Giovanni Pacini |Pauline Bonaparte Borghese |Letizia Ramolino Bonaparte |Caroline Bonaparte Murat -Letizia Ramolino Bonaparte -Elisa Bonaparte Baciocchi -Paolina Bonaparte Borghese -Jérôme Bonaparte |Saveria Robaglia |Letizia Ramolino Bonaparte |Jérôme-Napoléon Bonaparte Patterson dit Bo, fils de Jérôme |

