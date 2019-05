On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour ce long weekend du 29 mai 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Spectacle de Danse Diamant Jaune mercredi 29 mai à 20h30 à l'Espace Diamant

Karl Paquette, Danseur Etoile

& un pianiste.





L’histoire de Diamant Jaune est racontée par un duo formé par la première mezzo soprano de la philharmonie de Saint-Petersbourg, Katerina Kovanji et d'un danseur étoile de l’Opéra Garnier, Karl Paquette, sans que se dessine de frontière

entre chant lyrique et ballet.

À l’opéra, ces deux disciplines se rejoignent rarement, tandis qu’elles trouvent toutes deux leur essence dans la musique qui est à la fois la fondation et le canevas de sujets parfois dramatiques. Le chant d'opéra et le ballet classique se réunissent dans cette création, racontant une histoire d'amour, de courage, de sincérité et de naissance du rêve. Sur scène, danseur et chanteuse dialoguent en

permanence.

La presse a su évaluer la performance à sa juste valeur en termes d’innovation et de symbiose harmonique entre ses acteurs. Le principal journal régional qualifiant Diamant Jaune « d’Ovni sur la scène culturelle ». La réunion de Karl Paquette et de Katerina Kovanji permet de mettre en scène cette création inédite.



À la fois interprète et auteur, Katerina Kovanji apprécie une nouvelle expérience de la scène. Il semblait important de démontrer à quel point le mouvement pouvait prendre une ampleur significative, se substituant parfois à la parole. Les artistes ont naturellement captivé leur audience, s’exprimant avec lyrisme et passion au fil d’une histoire portée par une matière musicale dense provenant des gemmes du répertoire mondial. La performance s’est déroulée en un souffle pour un public insatiable, ravi par le mélange des univers du ballet et du lyrique.



Renseignements : Espace Diamant, Bd Pascal Rossini 20000 Ajaccio Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr Katerina Kovanji, Mezzo SopranoKarl Paquette, Danseur Etoile& un pianiste.L’histoire de Diamant Jaune est racontée par un duo formé par la première mezzo soprano de la philharmonie de Saint-Petersbourg, Katerina Kovanji et d'un danseur étoile de l’Opéra Garnier, Karl Paquette, sans que se dessine de frontièreentre chant lyrique et ballet.À l’opéra, ces deux disciplines se rejoignent rarement, tandis qu’elles trouvent toutes deux leur essence dans la musique qui est à la fois la fondation et le canevas de sujets parfois dramatiques. Le chant d'opéra et le ballet classique se réunissent dans cette création, racontant une histoire d'amour, de courage, de sincérité et de naissance du rêve. Sur scène, danseur et chanteuse dialoguent enpermanence.La presse a su évaluer la performance à sa juste valeur en termes d’innovation et de symbiose harmonique entre ses acteurs. Le principal journal régional qualifiant Diamant Jaune « d’Ovni sur la scène culturelle ». La réunion de Karl Paquette et de Katerina Kovanji permet de mettre en scène cette création inédite.À la fois interprète et auteur, Katerina Kovanji apprécie une nouvelle expérience de la scène. Il semblait important de démontrer à quel point le mouvement pouvait prendre une ampleur significative, se substituant parfois à la parole. Les artistes ont naturellement captivé leur audience, s’exprimant avec lyrisme et passion au fil d’une histoire portée par une matière musicale dense provenant des gemmes du répertoire mondial. La performance s’est déroulée en un souffle pour un public insatiable, ravi par le mélange des univers du ballet et du lyrique.

I Pescadori in Festa 2019 du 30 mai au 2 juin port Tino Rossi L'association "I Pescadori In Festa" organise comme chaque années la fête des pêcheurs sur le port d'Ajaccio.

La Saint Erasme est la fête du patron des pêcheurs. Ces derniers sont regroupés en une confrérie, la confrérie de Saint Erasme, Sant'Erimu, en place depuis des lustres. Elle a été complétée par l’association « I Pescadori In Festa » depuis deux décennies.

Nous avons mis tout en œuvre pour que chacun y trouve son compte : jeunes et moins jeunes sont conviés à ces quatre journées de la Saint Erasme, pleines de bonheur, de ferveur et de joie de vivre.



Vous y serez les bienvenus.



Programme des festivités :



Jeudi 30 Mai 2019 :



11:00 Ouverture de la fête

12:00 Inauguration Saint Érasme " Réservé aux institutionnels"

19:00 Les grognards de la garde impériale

20:00 Repas des pêcheurs "Moules frites" (15€)

20:30 Concerts = IMarinari, E Astru, I Marin'astri tribute



Vendredi 31 Mai 2019 :



20:00 Repas de pêcheurs "Soupe de poissons et petite friture" (22€)

20:30 Concerts = Les zinzin, Radikal pro-c, I Canterini, Jean Pierre Marcellesi



Samedi 1er Juin 2019 :



14:00 Corsica Outdoor - Animation Kayak

19:00 Tirage de la tombola des pêcheurs

20:00 Repas des pêcheurs "Seiches à l'Ajaccienne" (22€)

20:30 Concerts = I Marinari, Cuscenza, Jean Menconi



Dimanche 2 Juin 2019 :



10:00 Descente du Saint sur le port Tino Rossi

12:00 Apéro et repas avec les confréries

18:00 Grande messe à l'église Saint Érasme + Procession vers le port + bénédiction en mer

20:00 Banquet dégustation offert par I Pescadori in Festa

20:30 Gabriella, Jean Jacques Gristi, Serata Cabaret





Tarifs

Entrée Libre sauf repas des pêcheurs.

Repas du 30 Mai : 15€

Repas du 31 Mai : 22€

Repas du 1 Juin : 22€

Les RDV Napoléoniens : L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale vendredi 31 mai parvis de l'office du tourisme



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale

Depuis 2007, l’orchestre ARIA Ajaccio s’est doté d’une section Empire.

Elle se produit essentiellement en compagnie du 2ème Régiment des chasseurs à pied de la garde. Elle agrémente les festivités Napoléoniennes très prisées tant à Ajaccio que sur toute la Corse à Bastelica, Corte, Vescovato, Saint Florent et le continent notamment à Mandelieu et à Menton ou elle s’est déjà produite. Cette section, est composée d’une vingtaine de musiciens.

S’y ajoute, les tambours, les fifres et les clairons des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale d’Ajaccio.



Rendez-vous sur le parvis de l'office de tourisme du pays d'Ajaccio.

3 Boulevard du Roi Jérôme 20000 Ajaccio Tel : 04 95 51 53 03 Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs à pieds de la Garde ImpérialeDepuis 2007, l’orchestre ARIA Ajaccio s’est doté d’une section Empire.Elle se produit essentiellement en compagnie du 2ème Régiment des chasseurs à pied de la garde. Elle agrémente les festivités Napoléoniennes très prisées tant à Ajaccio que sur toute la Corse à Bastelica, Corte, Vescovato, Saint Florent et le continent notamment à Mandelieu et à Menton ou elle s’est déjà produite. Cette section, est composée d’une vingtaine de musiciens.S’y ajoute, les tambours, les fifres et les clairons des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale d’Ajaccio.Rendez-vous sur le parvis de l'office de tourisme du pays d'Ajaccio.

Plate-Forme Jeune Théâtre à l'aghja vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20h30



« Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous la terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène. » Victor HUGO (Tas de Pierres III )



C’est peut-être dans cette magnifique citation de Victor Hugo que nous pouvons imaginer ce qui rassemble comédiens amateurs - enfants, adolescents et adultes, participants aux ateliers de Théâtre Point ou élèves des classes option théâtre du Lycée Laetitia - et spectateurs nombreux et toujours fidèles à ce rendez-vous.



Après une saison passée à découvrir, lire, s’approprier et apprendre des textes, après des mois consacrés à la construction et à l’incarnation de personnages uniques ou multiples, voici pour tous ces passionnés la récompense suprême : jouer devant un public, se mesurer à lui, connaître le bonheur de la « véritable » représentation. Tous sont unanimes pour décrire le trac qui les envahit, mais surtout son corollaire : une montée d’adrénaline indescriptible ! Au bout du compte : une joie extraordinaire !



Vendredi 31 mai et samedi 1er juin, 20h30 : Terminale Lycée Laetitia option théâtre / Enseignante : Marie-Line Cau / Intervenant Nathanaël Maïni

Renseignements

Aghja & Théâtre Point 6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com Plate-Forme Jeune Théâtre 21ème édition avec les classes option théâtre du lycée Laetitia et les ateliers de Théâtre Point« Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous la terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène. » Victor HUGO (Tas de Pierres III )C’est peut-être dans cette magnifique citation de Victor Hugo que nous pouvons imaginer ce qui rassemble comédiens amateurs - enfants, adolescents et adultes, participants aux ateliers de Théâtre Point ou élèves des classes option théâtre du Lycée Laetitia - et spectateurs nombreux et toujours fidèles à ce rendez-vous.Après une saison passée à découvrir, lire, s’approprier et apprendre des textes, après des mois consacrés à la construction et à l’incarnation de personnages uniques ou multiples, voici pour tous ces passionnés la récompense suprême : jouer devant un public, se mesurer à lui, connaître le bonheur de la « véritable » représentation. Tous sont unanimes pour décrire le trac qui les envahit, mais surtout son corollaire : une montée d’adrénaline indescriptible ! Au bout du compte : une joie extraordinaire !

Festa di u Gfca Handball à partir de 10h au Palatinu Le 1 er juin à l’occasion du dernier match de la saison de National 2 face à St Etienne le GFCA Hand fêtera son accession avec ses équipes de jeunes, ses partenaires, ses anciens joueurs, le peuple rouge et bleu et tout le Handball Corse



Alors tous au Palatinu le 1er juin à partir de 10h.



U Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 Mezzavia

tel : 04 95 27 99 10



Match Retour Barrages de ligue 2 GFCA / Le Mans dimanche 2 juin à 18h Stade Ange Casanova

Retrouvez la billetterie pour le match retour des barrages par ici



Stade Ange-Casanova

Route de Mezzavia, 20090 Ajaccio

Tous au stade pour soutenir le GFCA et forza Aiacciu !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer