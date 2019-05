On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 24 mai 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Du cinéma à l'espace diamant les 24 et 25 mai



***14h00 et 16h30 « Dieu existe, son nom est Petrunya » De Teona Strugar Mitevska

***Ce film sera précédé du court métrage « ÉTREINTES» (05’26) de Justine Vuylsteker : Un film rare, réalisé à l'écran d'épingles pour un rendu exceptionnel !

***

Dieu existe, son nom est Petrunya

Date de sortie

De

Avec Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski

Drame, Comédie dramatique macédonien, belge, français.

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.

Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde.

Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.



Soirée Doc&Doc en partenariat avec CorsicaDoc

Soirée d’hommage à Agnès Varda, disparue le 29 mars 2019, avec deux de ses films, dont le dernier, « Varda by Agnès », une leçon de cinéma, un autoportrait qui est aussi un au revoir !

18h30

Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda (2000, 82’, France)

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d'autrefois qui ramassaient les épis de blés après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, c'est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse du titre et son documentaire est subjectif. La curiosité n'a pas d'âge. Le filmage est aussi glanage, nous dit la malicieuse Agnès.

Billetterie Corsica.Doc.



Entre les deux films, une collation sera offerte aux spectateurs

20h30 Varda par Agnès (2019, 115’, France)

Le documentaire d’Agnès Varda se concentre sur son parcours de réalisatrice, offrant un éclairage personnel sur sa démarche de création qu’elle appelle la "cinécriture".

À travers ses Leçons de cinéma et conférences entre Paris, Pékin et Los Angeles, à travers des extraits de ses films, cette fascinante conteuse nous propose une incursion dans son univers.

L’opportunité pour elle de continuer à semer des désirs de cinéma. Par-delà la mort.



Samedi 25 mai 2019

A l’occasion des 250 ans de la naissance de Napoléon



En partenariat avec la Cinémathèque de Corse, projection d’images d’archives exceptionnelles de l’avant-première mondiale du film en 1961 lors de l’inauguration du cinéma l’Empire en présence d’Abel Gance.



16h30 «Austerlitz» d’Abel Gance »

En partenariat avec la Cinémathèque de Corse, projection d’images d’archives exceptionnelles de l’avant-première mondiale du film en 1961 lors de l’inauguration du cinéma l’Empire en présence d’Abel Gance.



Date de sortie

D’

Avec Jean Marais, Martine Carol

Historique, italien, yougoslave, ouest-allemand, français.

18O2. Napoléon Bonaparte va être sacré Empereur. La victoire d'Ulm vient d'être remportée et l'aigle est à son zénith. Une nouvelle campagne se prépare. La bataille aura lieue.

Ce sera Austerlitz, la victoire la plus complète de l'Empereur des Français.



Renseignements :

Direction de la culture / Espace Diamant

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

Course contre la faim vendredi 24 mai à 14h30 stade de rugby de Sarrola Carcopino La Course contre la Faim est un projet pédagogique, sportif et solidaire d’Action contre la Faim proposé aux établissements scolaires.



Moyen privilégié de mobilisation citoyenne, elle permet à des centaines de milliers d’élèves d’écoles primaires, collèges et lycées chaque année partout en France et à l’étranger, de courir un maximum de kilomètres pour récolter des fonds et soutenir nos programmes. Chaque élève qui participe à la Course est sensibilisé par un intervenant de l’association au problème de la faim dans le monde et à ses solutions. Les dons collectés par la Course ont permis de financer de nombreux programmes en Iran, Haïti, Soudan, Afghanistan, Mongolie, Burundi, Népal, Libéria, Zimbabwe, Tchad, Bengladesh, Inde, République Centrafrique, Indonésie, Burkina Faso, Sierra Leone, Madagascar, Birmanie, Syrie, République Démocratique du Congo, Pakistan, et Yémen…

En 2018, en Corse du Sud ce sont 1587 élèves qui ont couru et qui ont récolté 28.755 €. Les fonds collectés cette année bénéficieront principalement à nos programmes au TCHAD.



Cette année, la délégation d’Action contre la Faim d’Ajaccio a souhaité mettre une école primaire à l’honneur et a choisi l’ecole de Mezzana à Sarrola Carcopino avec ses 331 élèves qui s’étaient déjà fait remarquer en mai 2015 et 2017 avec leur excellent résultat. La course se déroulera le vendredi 24 mai de 14 h 30 à 16 h 30 sur le stade de rugby de Sarrola Carcopino – lieu dit de Baléone, en présence du Maire de Sarrola Carcopino, Mr Alexandre Sarrola et de la Présidente du Sivom, Mme Camille Jubert.

CONCERT JEAN-PAUL POLETTI ET LE CŒUR DE SARTENE vendredi 24 mai à 18h30 eglise saint erasme Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d'inspiration contemporaine.

Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l'histoire de la musique classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales.

Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se contentant pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l'émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux.

Dans le monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux même.



Eglise St Erasme

22 Rue Forcioli Conti, 20000 Ajaccio



Les RDV Napoléoniens Vendredi 24 mai 19h Espace Jean Schiavo



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Empreintes Impériales



L’association Empreintes Impériales commémore depuis bientôt 5 ans le Second Empire, à travers la rigueur de la reconstitution historique et sa culture dans toute sa complexité.

Imaginez que vous ayez vécu sous les deux empires, la fête nationale aurait été… le 15 août. Napoléon Ier avait décidé que sa date anniversaire de naissance deviendrait la « Saint Napoléon » et la fête nationale du pays. Et c’est ainsi, tout naturellement que le 16 février 1852, le futur Napoléon III décrète que « le 15 août serait la seule journée reconnue et célébrée comme fête nationale ».

Afin de représenter ce fait historique, l’association Empreintes Impériales fait revivre l’Empereur Napoléon III et son époque.



Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio

3 Boulevard du Roi Jérôme - BP 21 - 20181 AJACCIO Cedex 01

Téléphone : +33 (0)4 95 51 53 03 -

site : https://www.ajaccio-tourisme.com/

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio

3 Boulevard du Roi Jérôme - BP 21 - 20181 AJACCIO Cedex 01

Téléphone : +33 (0)4 95 51 53 03 -

site : https://www.ajaccio-tourisme.com/

Email : info@ajaccio-tourisme.com

Concert Salsa Na Ma à l'Aghja vendredi 24 mai à 21h



SALSA NA'MA est un orchestre typiquement "salsa" né à Ajaccio en 2015 de la rencontre de passionnés de percussions afro-cubaines. Dirigé par Julien KRIEGER, l'orchestre de 12 musiciens interprète aujourd'hui différents styles latins originaux (Chacha, Latin Jazz, Mambo, Guajira, Cumbia et Salsa). Le répertoire intègre des standards de la musique cubaine, portoricaine, colombienne et des compositions.



En concert, SALSA NA'MA vous invite à partager ses rythmes percussifs chauds et puissants, colorés par une section de cuivres endiablés. Les 12 musiciens vous offriront leur musique avec une énergie et une sincérite débordantes, et vous donneront une furieuse envie de danser. Dès les premières mesures, vos corps vont vibrer, ensoleillés par un groupe bigarré et jubilatoire dont le nom sonne déjà comme une promesse : Salsa Na'Ma est un condensé de "Salsa y nada màs" : Salsa et rien de plus ! Alors en piste pour une soirée muy caliente...

L'Aghja & Théâtre Point 6 chemin de Biancarello 20090 Ajaccio Site web : http://www.aghja.com/ Tel : 04 95 20 41 15

Exposition Fragments du Sud au Lazaret Ollandini du 24 mai au 9 juin Au programme 50 photographie, dont la moitié sur le Lazaret lui-même.



Née sur le littoral algérien, Mita Vostok connut un grand bonheur en découvrant les rives de Kaliste et la vie de village à Ucciani, d’où est originaire la famille de son époux. Et si, le Maréchal Juin, lors de son passage au Pont d’Ucciani, en 1943, ne fit que promettre une visite au village natal de sa mère, Mita Vostok, elle, y séjourne, à chaque période de vacances.

Elle reçut sa première formation littéraire au Conservatoire d’Alger, en art dramatique. Elle fut Iphigénie à 15 ans. Arrivée à Paris en 1962, ses études de lettres à la Sorbonne seront suivies d’une carrière d’enseignante. Diplômée des beaux-arts de Versailles en photographie plasticienne, le Noir & Blanc demeure l’axe créatif de ses recherches. Aujourd’hui, la pratique de l’écriture est pour elle, au même titre que l’image, une activité quotidienne qu’elle définit comme une quête poétique du monde.

Lazaret Ollandini

quartier Aspretto, 20090 Ajaccio

Tél : 04 95 10 85 15

e.mail: lelazaret.ollandini@wanadoo.fr

site : http://lelazaret-ollandini.com/

15ème Tournoi de l'ASC des Cannes les 25 et 26 mai Stade municipal Ange Camilli (Stiletto) Programme :



Samedi 25 Mai :

09h30 : Début du plateau U8/U9.

12h00 : Fin des rencontres et remise des coupes.

12h30 : Début du plateau U6/U7.

13h45 : Fin des rencontres et remise des coupes.

14h15 : Début du tournoi U12/U13.

21H15 : Fin des rencontres et remise des coupes.



Dimanche 26 Mai :

09h00 : Début du tournoi U10/U11

18h30 : Fin des rencontres et remise des coupes.





Tournoi de rugby I Piulleli samedi 25 et dimanche 26 mai de 9h à 18h stade de Sarrola Carcopino Le tournoi de rugby I Piulelli 2019 organisé par le Rugby Club Ajaccien débute demain et jusqu'à dimanche.

Venez nombreux les encourager Forza i zitelli !



Réservez pour la soirée de samedi au 06 76 17 60 06

Plus d'informations : rugbyclubajaccien2a@gmail.com





Croix-Rouge Ajaccio formation aux gestes de premier secours PSC1-25 mai 2019

5ème édition de la Fête Mondiale du Jeu samedi 25 mai de 10h à 18h place Miot 5ème édition de la fête Mondiale du Jeu à Ajaccio !



La Ludothèque Le Petit Atelier profite de cet évènement pour venir à la rencontre de tous ses publics…

De 10h à 18h, place Miot à Ajaccio les bénévoles de l’association proposeront des

animations gratuites autour du jeu sous toutes ses formes :

• Espace de jeux d’imitation et de construction : cuisine, dinette, Lego, Kapla…

• Espace de jeux de plein air et surdimensionnés : passe‐trappe, weykick, jeu de la

grenouille…

• Espace de jeux de société : pour jouer sur place aux grands classiques, Le Verger,

Puissance 4, Rummikub... ou aux dernières ‐ il y en aura pour tous les goûts et

tous les âges !



Cette journée est une occasion unique de faire se rencontrer des personnes d’âges et de cultures différentes autour du jeu, objet culturel et éducatif, générant des échanges qui privilégient le plaisir et la convivialité. Il constitue un appui naturel pour la mise en relation : entre enfants, entre parents et enfants mais également entre adultes.

50 ans du Domaine COMTE PERALDI samedi 25 mai de 10h à 20h 50 ans après l'inauguration de sa cave, le Domaine Comte Peraldi vous accueille pour souffler avec lui ses bougies en musique le samedi 25 mai 2019



Programme

De 10h à 20h

Open Scene : découvrez des talents aux univers divers et variés.



Dégustations



Restauration sur place



Animations pour petits et grands : atelier accrobranche, promenade dans nos vignes avec les vélos électriques d’APPeBIKE, et bien d’autres surprises...



A partir de 20h

Concert Tribute AC/DC



Entrée gratuite*

Domaine Comte Peraldi – Chemin du Stiletto 20167 Mezzavia

Parking du Palatinu mis à disposition



*Pas de réservation - La direction du Domaine se réserve le droit d’entrée

CLUB DE JEUX- Spécial Science USHUAIA samedi 25 mai à 14h à la médiathèque des Cannes

Inscription et renseignements au 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Médiathèque des Cannes

Rue des Primevères – 20 000 Ajaccio

Site du réseau des médiathèques

Tél : 04-95-20-20-30

Médiathèque des Cannes

Rue des Primevères – 20 000 Ajaccio

Site du réseau des médiathèques

Tél : 04-95-20-20-30

bibliotheque@ville-ajaccio.fr

Gala du ring ajaccien samedi 25 mai à 14h au complexe pascal rossini Rendez-vous au complexe sportif Pascal Rossini samedi 25 mai à 14h pour une dizaine de combats de boxe éducative et amateurs.



Tarifs : entrée gradins 5 euros, bords du ring 10 euros.



Complexe Pascal Rossini

8 Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

Quartiers numériques 2019 : Émaho Factory Ajaccio, le laboratoire numérique ouvert à tous samedi 25 mai à 14h à la Maison de quartier des Cannes Véritable laboratoire numérique, c'est le temps fort de la manifestation qui permet de s’essayer en famille et de manière ludique aux différents outils de créations et fabrication numérique autour d’un gouter.



Entrée et goûter offert



Stands & ateliers sur place : Réalité Virtuelle

Atelier Retro Gaming (NOUVEAU)

Création de dessins lumineux, Light painting

Création de musique assistée par ordinateur avec l'atelier M.A.O.

Fabrication et découpe numérique avec le Fab Lab Ajaccio

Création de petits films d’animation image par image avec l’atelier Stop-Motion

Création de logos sur mesure avec l’atelier graphisme

programmation de robots avec l'atelier robotique

Apprendre à coder avec les exercices sur les ordinateurs de Quartiers Numériques d'Ajaccio Une dizaine de stands dédiés ouverts au grand public pour créer, fabriquer et s’amuser en famille de 7 à 107 ans.



Rendez-vous le samedi 25 mai à partir de 14h à la Maison de quartier des Cannes, rue François Simongiovanni, 20090 Ajaccio

Exposition et balade à la recherche d'insectes "Insectomania" les 25 et 26 mai à 15h Maison du Grand site de la Parata

Visites commentées de l'exposition et balades à la recherche d'insectes aux alentours de la Maison du Grand Site de 15h à 16h30

(sur inscription à l'adresse info@grandsitesanguinaires-parata.com et par téléphone au 06.08.77.98.51).



Programme complet de la Fête de la Nature : https://fetedelanature.com/



Maison du Grand Site de France des Iles Sanguinaires - pointe de la Parata :

la Parata, Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio Insectomania - Exposition et balade à la recherche d'insectesVisites commentées de l'exposition et balades à la recherche d'insectes aux alentours de la Maison du Grand Site de 15h à 16h30(sur inscription à l'adresse info@grandsitesanguinaires-parata.com et par téléphone au 06.08.77.98.51).

