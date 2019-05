On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 17 mai 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Les RDV Napoléoniens : Service de Santé de la Grande Armée vendredi 17 mai de 14h à 19h Espace Jean Schiavo



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Le Service de Santé de la Grande Armée



Créée en juillet 1998 par le regretté Philippe De MICHELIS et Gaston LEROUX-LENCI, l’association Ajaccienne de reconstitution historique dénommée : « Le Service de Santé de la Grande Armée » a pour objectif de maintenir vivace le Devoir sacré de mémoire envers les Anciens du service de santé des armées en reconstituant la première unité qui est intervenue sur un champ de bataille, c’est à dire les 5 et 6 juillet 1809 à Wagram sous le 1er Empire.



Au niveau de la reconstitution historique, le Service de Santé n’était pas représenté et n’occupait pas la place qu’il méritait : désormais, l’injustice est réparée ! Il faut savoir, que sous le 1er Empire, le service de santé a trop souvent été négligé par l’autorité. Cependant au cours des campagnes, de plus en plus meurtrières, de grands hommes parmi, lesquels figurent LARREY, DES-GENETTES, PARMENTIER, PERCY et de nombreux autres anonymes tout aussi admirables tant par leur qualité professionnelle qu’humaine forcèrent le respect des combattants par leur dévouement dans le secours aux blessés. D’ailleurs, le meilleur hommage ne pouvait être rendu que par Napoléon 1er lui-même. Au soir de la bataille d’Eylau, il commença à considérer le personnel de santé comme des soldats et non plus comme des charlatans ce qui venant de sa part s’assimile à un honneur. N’oublions pas qu’il accorda la Légion d’Honneur à une cinquantaine d’officiers de santé.



Le 13 mai 2007, la Direction centrale du Service de santé des armées a décidé de confier à l’association la Tradition du service. Ce qui fait que nous sommes devenus officiellement l’association de tradition du Service de santé des armées françaises.



Le programme :



Vendredi 17 mai de 14h à 19h: Exposition commentée : " La France sous les périodes Révolution et le 1er Empire"



Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio -

3 Boulevard du Roi Jérôme - BP 21 - 20181 AJACCIO Cedex 01

Téléphone : +33 (0)4 95 51 53 03 - Email : info@ajaccio-tourisme.com

Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !Créée en juillet 1998 par le regretté Philippe De MICHELIS et Gaston LEROUX-LENCI, l’association Ajaccienne de reconstitution historique dénommée : « Le Service de Santé de la Grande Armée » a pour objectif de maintenir vivace le Devoir sacré de mémoire envers les Anciens du service de santé des armées en reconstituant la première unité qui est intervenue sur un champ de bataille, c’est à dire les 5 et 6 juillet 1809 à Wagram sous le 1er Empire.Au niveau de la reconstitution historique, le Service de Santé n’était pas représenté et n’occupait pas la place qu’il méritait : désormais, l’injustice est réparée ! Il faut savoir, que sous le 1er Empire, le service de santé a trop souvent été négligé par l’autorité. Cependant au cours des campagnes, de plus en plus meurtrières, de grands hommes parmi, lesquels figurent LARREY, DES-GENETTES, PARMENTIER, PERCY et de nombreux autres anonymes tout aussi admirables tant par leur qualité professionnelle qu’humaine forcèrent le respect des combattants par leur dévouement dans le secours aux blessés. D’ailleurs, le meilleur hommage ne pouvait être rendu que par Napoléon 1er lui-même. Au soir de la bataille d’Eylau, il commença à considérer le personnel de santé comme des soldats et non plus comme des charlatans ce qui venant de sa part s’assimile à un honneur. N’oublions pas qu’il accorda la Légion d’Honneur à une cinquantaine d’officiers de santé.Le 13 mai 2007, la Direction centrale du Service de santé des armées a décidé de confier à l’association la Tradition du service. Ce qui fait que nous sommes devenus officiellement l’association de tradition du Service de santé des armées françaises.

Spectacle "Azeza U come-back" vendredi 17 mai à 21h à Locu Teatrale Retrouvez Marianna Nativi sur les planches de "Scenina" ce vendredi 17 mai à 21h pour son nouveau One woman show "Azeza U come-back"

Azeza riveni, sempri in zerga, contru à tuttu. A sucietà corsa, tutti i pinzutti chi sbarchanu è s’impatrunisciamu di tuttu u sapè. A Corsicavà bè ? O và male ?

Azeza s’annarba !

----------

Azeza revient, toujours en « crise », contre tout. La société corse, les continentaux qui débarquent et veulent posséder tous les savoirs faire. La Corse va bien ? Ou va mal ?

Azeza s'énerve !



Renseignements au 04 95 22 31 56

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio

Théâtre : Dom Juan et les clowns vendredi 17 et samedi 18 mai à 21h à l'Aghja D'après Molière



Mise en scène : Irina Brook à partir d'un premier travail de Mario Gonzalez



Avec : Thierry Surace, Jérôme Schoof, Sylvia Scantamburlo, Elodie Robardet, Jessica Astier, Christophe Servas, Florent Chauvet



Production : Compagnie Miranda



Décor et costumes : Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d'Azur



Avec le soutien du Conseil régional PACA, du Conseil départemental des Alpes maritimes et de la Ville de Nice



Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom Juan de Molière... en version clown ! (à partir d'un premier travail de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la commedia dell'arte). Dom Juan et les clowns apporte un éclairage inattendu sur des personnages devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle l'ordre social, familial et religieux. Mais, en véritable héros moderne, il préfère dîner avec la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Quant à Dona Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer. Sganarelle, valet fidèle et homme d'esprit, devient le clown attachant qui détient l'humanité de la pièce. Indifférents au conformisme, les clowns franchissent les limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni la mort. Derrière leur nez rouge (le plus petit masque au monde), ils sont dans la démesure des sentiments, tragiquement drôles, malgré eux.

Projection en avant-première du documentaire “Méditerranée” vendredi 17 mai à 21h à l'Ellipse Amoureux de la poésie, des belles images et des fonds marins, venez découvrir ce documentaire qui nous dessine un portrait inédit de la Méditerranée, de ses rivages à ses abysses. En présence du réalisateur.

Projection gratuite dans la limite des places disponible.



ELLIPSE Cinéma Rue des Magnolias

La Rocade 20090 Ajaccio

Salon Nautique d'Ajaccio les 18 et 19 mai port de plaisance Charles Ornano « L’Association des Professionnels du Nautisme Corse (APNC) », régie par la loi des associations de 1901 et qui réunit aujourd’hui 12 professionnels du nautisme de la région ajaccienne, est née d’un désir commun de tous ces professionnels de promouvoir et de développer le nautisme Corse et par la même occasion le rayonnement de la Corse.

Dans cet objectif, l'association organisera avec le concours de la Ville d'Ajaccio et de son Port de Plaisance Charles Ornano un salon nautique avec exposition et essai en mer de bateaux neufs et occasions les 18 et 19 mai 2019.

Infos Stationnement

Journées Nationales de la Croix-Rouge française Du 18 au 26 mai 2019



Pour donner un sens supplémentaire à vos cadeaux, ou tout simplement faire un don, rendez-vous auprès des bénévoles de la délégation de corse du sud du 18 au 26 mai prochains.

Vous rencontrerez nos bénévoles en ville, dans les grandes surfaces et lieux public divers.



Retrouvez le planning des collectes en téléchargement.



Antenne locale d'Ajaccio Adresse : 3 rue du général Campi 20 000 Ajaccio Actions : Aide Alimentaire

Urgence et autres opérations

Action itinérante d'aides sociales et matérielles Téléphone : 04 95 21 08 28 Fax : 04 95 21 54 05 Heures d'ouverture : 9H00 - 12H00 et 14H00 - 17H00 du lundi au vendredi





Du 18 au 26 mai 2019 se tiennent les Journées Nationales de la Croix-Rouge française : le rendez-vous annuel et incontournable de l’association durant lequel ses milliers de bénévoles, partout en France, vont à la rencontre du public pour récolter le maximum de dons qui leur permettent de continuer à mener leurs actions de proximité envers les plus démunis.Pour donner un sens supplémentaire à vos cadeaux, ou tout simplement faire un don, rendez-vous auprès des bénévoles de la délégation de corse du sud du 18 au 26 mai prochains.Vous rencontrerez nos bénévoles en ville, dans les grandes surfaces et lieux public divers. Planning collectes.pdf (192.38 Ko)



Comptines pour les tout-petits à la Médiathèque des Cannes samedi 18 mai à 11h30 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de votre médiathèque.



Médiathèque des Cannes

Rue des Primevères – 20 000 Ajaccio

Tél : 04-95-20-20-30

bibliotheque@ville-ajaccio.fr





Inscriptions et renseignements auou à l'accueil de votre médiathèque.

Escape Game Samedi 18 mai à 14h la médiathèque des Cannes

Renseignements et inscription obligatoire dans votre médiathèque au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Médiathèque Cannes Rue des Primevères 20000 Ajaccio Site web : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/accueil-portal.aspx Tel : 04 95 53 40 40 Escape Game de 7 à 12 ans.Renseignements et inscription obligatoire dans votre médiathèque au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de votre médiathèque.

Finale de Championnat de France D1 Futnet 2019 samedi 18 mai à 14h30 au CSJC Ajaccio L'AC Aiacciu Futnet organise le 18 Mai au CSJC, à partir de 14h30, la phase finale du championnat de France de Futnet (Tennis-Ballon).



Après avoir fini dans les 4 premiers du championnat, l'ACA défiera Nantes, tandis que dans l'autre demi finale, le champion sortant Olonne/mer sera opposé à Aubagne. Les vainqueurs s'affronteront en finale pour le titre.



Bien qu'outsider sur le papier face aux joueurs internationaux qui composent les équipes d'Olonne/Mer et Nantes, l'ACA espère compter sur le soutien du public ajaccien pour cet événement qui s'annonce spectaculaire !



Centre du Sport et de la Jeunesse Corse

Chemin de la Sposata

20090 Ajaccio

Match de rugby RCA / La Seyne samedi 18 mai à 14h30 au stade de Vignetta Dernière rencontre pour du championnat régionale U16.

Venez nombreux fêter la fin de la saison avec les cadets du RCA à Vignetta !





15e édition de la Nuit Européenne des musées Samedi 18 mai 2019 à 19h30 A l’occasion de la quinzième édition de la Nuit Européenne des musées, les musées d'Ajaccio ouvrent gratuitement leurs portes de 19h30 à 23 heures.



Au Palais Fesch :



- Concert en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi « CHEMINS CROISES » Eclairages inédits sur des instruments rares, Viole d’Amour, Clavecin, Cetera

Grande Galerie, 19h30, Concert gratuit.



- "Escape Game" au Palais Fesch à l'occasion de la Nuit des musées, le Palais Fesch propose aux 16-20 ans de découvrir d'une nouvelle manière sa collection d'œuvres d'art. Entrez dans la peau d'un historien d'Art et venez résoudre les mystères qui entourent les œuvres du Palais Fesch. Deux créneaux horaires sont disponibles: 21h et 22h. (durée ~ 45mn) Réservation obligatoire par mail : JBaltzer.musee@ville-ajaccio.fr10 personnes maximum par créneau.



- "La classe, l'œuvre" Dans le cadre de l'opération nationale "la classe, l'œuvre", une classe de 4ème du collège Laetitia Bonaparte organisera une médiation autour de l'œuvre "Les âges de la vie" et présentera son interprétation plastique. Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. Présentation à 19h30.



A la Maison Bonaparte :



Letizia évoque l’enfance de Napoléon à 19h15, 20h45 et 22h15

A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon, pour la nuit des musées 2019, la Maison Bonaparte, en collaboration avec l’association Empreintes impériales, présente une création exclusive : Letizia Bonaparte évoque la prime jeunesse de ses enfants. Trois tableaux joués dans les salles du Musée national et suivis de danses : rigodons et quadrilles en costumes d’époque.



Visites guidées de l'exposition : Ajaccio l’enfance de Napoléon à 20h et 21h30



Une occasion de visiter gratuitement l’exposition en cours : des portraits totalement inventés mais dessinés à partir des traits de caractère qui nous sont parvenus des habitants de la Maison Bonaparte. Chaque portrait de cette galerie des ancêtres imaginaire, est éclairé par une planche de bande-dessinée narrant des épisodes emblématiques de la vie du personnage par Charles Cianfarani. Puis, sur un plateau tournant, se succèdent 9 saynètes de l’enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisées par Frédéric Pierrot avec des Playmobils. Enfin, des silhouettes des frères et sœurs de Napoléon, réalisés par Valérie Santarelli, permettront de les identifier et de les caractériser les uns par rapport aux autres.



Illumination de la façade et du jardin de 19 à 23h.



Ouverture du musée à 19h, fermeture à 23h (dernières entrées à 22h30 )



Au Lazaret : Une balade artistique au Lazaret

Cette soirée, unique, est l'occasion de parcourir le musée Marc Petit autrement, en nocturne; l'an dernier c'est une visite aux flambeaux qui avait envoûté les visiteurs, cette année c'est également une balade de lumières qui va les emporter dans les mystérieuses allées, à la découverte ou redécouverte des incroyables sculptures qui ornent le Lazaret.



Nino Satta

Artiste et caricaturiste, connu pour sa bande dessiné le "Ptit Dumè", présentera et dédicacera son dernier ouvrage.



Conservatoire Henri Tomasi

Des élèves de 12 à 30 ans, des antennes d'Ajaccio et Bastia du conservatoire investiront le Lazaret en musique et danse contemporaine aux côtés des oeuvres de Marc petit.

Entrée libre (réservation conseillée) 04 95 10 85 15 ou au 06 18 69 16 42 Cette soirée, unique, est l'occasion de parcourir le musée Marc Petit autrement, en nocturne; l'an dernier c'est une visite aux flambeaux qui avait envoûté les visiteurs, cette année c'est également une balade de lumières qui va les emporter dans les mystérieuses allées, à la découverte ou redécouverte des incroyables sculptures qui ornent le Lazaret.Nino SattaArtiste et caricaturiste, connu pour sa bande dessiné le "Ptit Dumè", présentera et dédicacera son dernier ouvrage.Conservatoire Henri TomasiDes élèves de 12 à 30 ans, des antennes d'Ajaccio et Bastia du conservatoire investiront le Lazaret en musique et danse contemporaine aux côtés des oeuvres de Marc petit.Entrée libre (réservation conseillée)

Musique / Patrizia Poli - Versuniversu samedi 18 mai à 20h30 à l'Espace Diamant « Avec Versuniversu, nous poursuivons le chemin qui ouvre notre chant si particulier sur le monde qui est le nôtre. U versu, à la fois verbe et poésie, c’est cette identité, qui ne serait rien sans le monde qui nous entoure, dont nous ne sommes pas le centre. C’est la planète terre qui accueille notre culture. » Cette vision, Patrizia l’a toujours exprimée et défendue…

Par ses thèmes et ses rencontres, à travers ses collaborations, et dans les nombreux endroits où elle s’est produite, elle n’a eu de cesse d’ouvrir le plus possible ses yeux et ses oreilles, ses bras et son coeur. Sa voix. Car U versu est mouvement ; il donne la direction. Le sens.

Après Caminendu, dans son précédent spectacle où Patrizia Poli partageait avec Bernard Lavilliers un bout de son chemin et sur lequel se sont enchaînées les rencontres artistiques et humaines, voici donc Versuniversu.

Il y a quelques années, Bernard invite pour une série de concerts les Nouvelles Polyphonies Corses.

Elles s’intègrent au spectacle et sont même accompagnées par le Groupe de Bernard dirigé par Pascal Arroyo, son chef d’orchestre-arrangeur et compositeur de Petit, Les mains d’or, Gentilhommes de fortune, Faits divers…

C’est tout naturellement que Patrizia et Pascal se sont retrouvés pour travailler ensemble sur de nouvelles chansons. Habituellement, Patrizia écrit et compose elle- même; parfois elle collabore avec des auteurs.

Avec Versuniversu, pour la première fois, elle pose ses mots et ses thèmes universels - l’amour, la mort, le racisme, le monde en guerre, la marche des femmes en Israël, la paix… Patrizia livre la manière dont elle vit, dont elle chante, la manière dont elle est au monde.

Réservez vos places en ligne par ici



Espace Diamant

Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

04 95 50 40 80

Match de Handball HAC / HB ÉTOILE BEAUVALLON samedi 18 mai à 20h au complexe Pascal Rossini Ce samedi aura lieu la dernière rencontre à domicile pour la saison en nationale 2 2018/2019 !

Alors venez nombreux, pour soutenir le HAC dans sa course pour la montée !



Complexe Pascal Rossini

8 Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

Spectacle Kev Addams dimanche 19 mai 20h30 au Palatinu



8 ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire.

6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !

L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien.

Bref, Kev revient à son 1er amour: la scène.



Billetterie :



U Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 Mezzavia

Tel : 04 95 27 99 10

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout neuf.8 ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire.6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien.Bref, Kev revient à son 1er amour: la scène.Billetterie : Corsebillet.co

Dimanche 19 mai Journée Mondiale des MICI Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique Célébrée tous les 19 mai, la Journée mondiale des MICI - maladies inflammatoires chroniques de l'intestin - est une journée de sensibilisation et de lobbying pour porter la voix des personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique (RCH). les mici un fleau mondial Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) regroupent deux pathologies : la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

10 millions de malades dans le monde, dont 250 000 en France.

Des maladies diagnostiquées à tout âge avec un pic chez les jeunes (15-25 ans).

Souvent considérées comme taboues, ces maladies dont on ne connait pas les causes, ne se guérissent pas.

Elles provoquent chez les personnes touchées des symptômes qui altèrent lourdement leur qualité de vie : fatigue, diarrhées nombreuses et impérieuses (jusqu'à 10 selles par jour!), douleurs abdominales, perte d'appétit et de poids, fièvre...

le 19 mai : un mouvement qui prend de l'ampleur Célébrée tous les 19 mai, la Journée mondiale des MICI est une journée de sensibilisation et de lobbying pour porter la voix des personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique (RCH).

L’EFFCA, fédération européenne de lutte contre les MICI, coordonne une action de mobilisation européenne et mondiale avec notamment l'illumination en violet, couleur de lutte contre les MICI, de monuments emblématiques.



A cette occasion la Fontaine des quatre lions située place Foch sera illuminée en violet en soutien à cette cause.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer