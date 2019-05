On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 10 mai 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.



Football : AC Ajaccio - RC Lens Dernier match de la saison à Timizzolu! Venez nombreux soutenir nos Blanc et Rouge pour obtenir leur maintien face au RC Lens. Femula tutt'insemi !



Ouverture des portes à 19h

Coup d'envoi de la partie : 20h45



37ème journée de Domino's Ligue 2

Football : GFCA - La Berrichonne de Châteauroux

Ouverture 18h00

Infos : Coup d'envoi à 20h45 au stade Ange Casanova.Ouverture 18h00Infos : https://billetterie.gfca-foot.com/(S(abgeiidcxilscoqnclwgkfx5))/Pages/PageIntro.aspx

Handball : GFCA - ANTIBES Samedi 16 mai 2019 à 16h au complexe sportif Pascal Rossini

Championnat de France de Handball Nationale 2 Masculine

Les Diables Rouges face aux Titans dans un match décisif pour l'accession !

Samedi 11 mai à 10h : L’auteure Janine dédicacera « Balades en Philosophie » à la Libraire « Les Palmiers » « La philosophie au quotidien en bande dessinée : des penseurs et leurs idées pour aborder des questions de la vie de tous les jours. Janine invite Platon à table, Descartes dans la salle de bains… Elle démontre que les idées ne périment pas. »



2 Place Foch, 20000 Ajaccio, France

Tel 04 95 21 81 18

Samedi 11 mai de 14h à 19h : Stage : l’acteur face à la caméra au locu teatrale Et Dimanche 12 mai de 14h à 20h

Public concerné : à partir de 16 ans



Locu teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia

20000 Ajaccio

Site web : http://www.locu-teatrale.info/ Comment réussir ses débuts face à une caméra ou confirmer son amour pour le septième art.Public concerné : à partir de 16 ans

Samedi 11 mai de 21h à 23h : Concert debout du groupe « Pierpoljak » à l’Aghja



Avec : Pierpoljak : chant

Thomas Broussard : guitare

Jimmy Zaccardelli : clavier

Junior McLier : basse

Manuel Garcia : batterie

Joël Dos Santos : son

Production : Cartel Concerts

Avec Tonton David et Princess Erika, Pierpoljak appartient à la première génération d'artistes qui ont popularisé dans l'Hexagone le reggae français.



L'Aghja & Théâtre Point 6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Site web : http://www.aghja.com/

Tel : 04 95 20 41 15



Pierpoljak naît à Paris, et grandit en banlieue parisienne (Savigny-sur Orge- puis Colombes). À la fin des années 70, il évolue comme batteur au sein d'un groupe punk, Samu 92. En 1978, il part pour Londres retrouver des groupes qu'il adule, comme Sham 69, et loge dans un squat où il découvre le reggae, grâce à un voisin anglo-jamaïcain. C'est la révélation ! Après de nombreux voyages, il s'installe dans la Nièvre et décide d'enregistrer son premier album solo chez lui. Le label Barclay lui propose de produire cet album intitulé de son nom de scène, Pierpoljak. Un an plus tard, Clive Hunt, producteur de Jimmy Cliff, Khaled..., l'emmène avec lui en Jamaïque pour enregistrer son deuxième opus, Jamaican Ride. Les concerts s'enchaînent, son public ne cesse de grandir, il réalise d'autres albums. L'un d'eux, Je fais c'que j'veux, est récompensé par un double disque d'or, et lui vaut une Victoire de la musique avec un titre extrait de ce même album. Pierpoljak a marqué une génération avec des titres fameux, Je ne sais pas jouer, Pierpoljak, et de nombreux morceaux tout droit sortis des célèbres studios jamaïcains Tuff Gong. En 2017, il sort son dernier album, Chapeau de paille, et c'est le départ d'une nouvelle tournée, qui lui permet de retrouver ou de découvrir de nombreuses salles, dont l'Aghja ! Entouré de magnifiques musiciens, il propose un show incandescent, généreux et enthousiaste !: Pierpoljak : chantThomas Broussard : guitareJimmy Zaccardelli : clavierJunior McLier : basseManuel Garcia : batterieJoël Dos Santos : sonProduction : Cartel ConcertsAvec Tonton David et Princess Erika, Pierpoljak appartient à la première génération d'artistes qui ont popularisé dans l'Hexagone le reggae français.

Dimanche 12 mai de 8h30 à 17h : Formation aux gestes de premiers secours par la protection civile

Venez apprendre à sauver des vies avec des professionnels du secours qui se mettent à votre service !

Ecole du Loretto Avenue Colonel Colonna d'Ornano

20000 Ajaccio

Site web : http://www.protection-civile.org/corse

Tel : 06 44 01 94 44 La protection civile de Corse propose une formation aux gestes de premiers secours PSC1.Venez apprendre à sauver des vies avec des professionnels du secours qui se mettent à votre service !

Dimanche 12 mai : Course hippodrome Vos courses : http://www.lescourseshippiques.com/hippodrome/662/ajaccio.html



Foire de la Saint Pancrace d'Ajaccio La traditionnelle foire de la Saint Pancrace d'Ajaccio se déroule cette année sur 3 jours, les 11, 12 et 13 mai à son emplacement habituel (place de la gare CFC, avenue Jean-Jérôme Levi et place Abbatucci) !

Handball féminin : HAC - Le Teil La fin du championnat approche !

Venez nombreux encourager la N2 féminine du HAC !

20h30 Coup d'envoi au PALATINU !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer