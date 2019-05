On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 3 mai 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Collecte du Bleuet de France vendredi 3 mai à 17h à l'hôtel de ville d'Ajaccio L’histoire du Bleuet de France débute dès 1918 à l’Institution Nationale des Invalides.

A l’origine, deux femmes, Charlotte Malleterre (fille du Général Gabriel Malleterre, commandant l’Hôtel des Invalides) et Suzanne Leenhardt. Toutes deux infirmières au sein de l’Institution, elles souhaitaient venir en aide aux poilus mutilés de la Grande guerre et créeront en 1925 un atelier pour réaliser des fleurs de Bleuet en tissu. En confectionnant eux-mêmes ces fleurs, les blessés retrouvent goût à la vie et le produit de la vente permettra d’améliorer leur condition matérielle, leur apportant ainsi un soutien aussi bien moral que financier.

La fleur du Bleuet aurait été choisie en souvenir des jeunes soldats arrivés en uniforme bleu horizon et baptisés « bleuets » par leurs aînés mais également parce qu’une fleur des champs de couleur bleue poussait dans les tranchées malgré l’intensité des combats.

Bientôt cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la Nation veut témoigner sa reconnaissance et aider ces hommes qui ont sacrifié leur jeunesse pour défendre la France. C’est pourquoi il est décidé à l’occasion du 11 novembre 1934 de vendre pour la première fois, sur la voie publique à Paris, les fleurs de bleuet : 128 000 fleurs seront vendues. C’est une vraie réussite, et dès 1935, l’Etat décide d’une vente officielle du Bleuet chaque 11 novembre partout en France. Après la seconde Guerre mondiale, en 1957, il sera institué un deuxième jour de collecte chaque 8 mai.

Enfin en 1991, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) prend en charge la gestion de l'Oeuvre Nationale du Bleuet de France.



Programme :



Vendredi 3 mai à partir 17h devant l'hôtel de ville d'Ajaccio, 14 membres du Conseil Municipal des Jeunes seront aux côtés d'anciens combattants pour procéder à la collecte du Bleuet de France.



Ensuite un concert sera donné dans le cadre de la réception à Ajaccio de l'étape "La voile pour se reconstruire", un Bagad de troupes de marine sera accueilli place Foch pour un concert qui sera donné gratuitement à 18h30



17h00 : début de la collecte du Bleuet de France devant l'hôtel de ville et aux alentours

18h30 : concert donné par la Musique des troupes de marine sur la place Foch



Match d'appui 1/2 finale play-offs GFCA volley / Chaumont vendredi 3 mai à 20h au Palatinu La qualification pour la finale se jouera ce Vendredi 3 mai à 20h00 au Palatinu.

Forza Aiacciu !



U palatinu

Quartier du Stiletto

20167 Mezzavia

tel : 04 95 27 99 10





Match ACA / Orléans vendredi 3 mai à 20h stade François Coty

Plus d'infos et billetterie sur le site internet du club.



Stade François-Coty

Ancienne Route de Sartène, 20090 Ajaccio 36 ème journée de ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Orléans vendredi 3 mai à 20h stade François Coty

Spectacle de danse "En plata" vendredi 3 mai à 20h30 à l'espace Diamant

Antonio Pérez et David Sanchez



14 danseurs ! Du classique espagnol au flamenco, En plata est une somptueuse traversée de l’Espagne à travers toutes ses danses : les danses de cour, le classique de l’Escuela Bolera, les sévillanes, jusqu’au flamenco avec castagnettes, robes à

traînes et éventails.

C’est dans cet esprit, telle une fresque, que « En Plata » a été conçu par Antonio Pérez et David Sánchez. Tous deux ont été solistes au sein du Ballet National d’Espagne où ils ont acquis une solide connaissance de la danse espagnole et de son répertoire immense. Forts de cette expérience de la scène et de leur technique époustouflante, ils ont créé ensemble ce spectacle jubilatoire pour treize

danseurs. Un vibrant, généreux et festif hommage à un pays qui a la danse au coeur.

En Plata fait la part belle aux puissances telluriques de la belle Ibère. Le flamenco fait peau neuve, une nouvelle génération d’artistes renouvelle le genre tout en remontant à son brillant passé. Toutes les cultures chorégraphiques sont réunies par les deux directeurs artistiques, poussés par leur passion pour la richesse du répertoire et désireux de le restituer et de le transmettre au plus grand nombre.

Ils y ajoutent une touche personnelle qui fluidifie l’ensemble. Jeune et tendance !

Comptines pour les tout-petits samedi 4 mai à 10h30 à la médiathèque des Cannes

Médiathèque Cannes Rue des Primevères 20000 Ajaccio Site web : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/accueil-portal.aspx Tel : 04 95 20 20 30



Inscriptions et renseignements au 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de votre médiathèque

Cinéma à l'Espace Diamant samedi 4 mai à partir de 14h

En deux mots : Le Grand Prix du Nikon Film Festival 2017 !





**14h & 18h30 «Les étendues imaginaires»



(1h 35min)

De Siew Hua Yeo

Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)

Policier, Drame, Thriller, singapourien, français, néerlandais.

Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan en important des tonnes de sable des pays voisins ainsi que de la main d’œuvre bon marché.

Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de police Lok enquête sur la disparition d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter des ouvriers. Après des jours de recherches, toutes les pistes amènent Lok dans un mystérieux cybercafé nocturne.

Distributeur Epicentre Films





**16h30 «Celle que vous croyez»

(1h 41min)

De Safy Nebbou

Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

Drame français.

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

Distributeur Diaphana Distribution.

Club de lecture samedi 4 mai à 17h à la médiathèque des jardins de l'empereur

Médiathèque des jardins de l'empereur

Résidence Napoléon avenue de la grande Armée 20 000 Ajaccio

Tél : 04 95 53 40 40

mediatheque.empereur@ville-ajaccio.fr Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de la médiathèque plus d'informations sur : www.bibliotheque.ajaccio.fr

19 ème du Trail Napoléon dimanche 5 mai départ place de Gaulle Organisé par Corsican Run Extrem



Le plus ancien Trail de Corse avec 3 épreuves de 10, 23 et 43 km et une vue imprenable sur un des plus beaux golfes du monde.



Programme :

07h30 : Impérial Trail Napoléon / 43 Km

09h00 : Trail Napoléon Classic / 23.5 Km

09h20 : Trail des Aiglons / 10 km

La mer et les enfants dimanche 5 mai à 9h à la grande maison du site de la parata Allier la natation à la préservation de l’environnement.



A travers différents ateliers les enfants participeront à plusieurs actions :

-Sensibilisation au nettoyage de plage.

-Sensibilisation à la faune et la flore sous-marines.

-Savoir ramasser les oursins.

-Découverte de la nage en mer.



Prévoir une tenue adaptée à la baignade, des baskets et des chaussures pouvant aller dans l’eau.

Cette activité est réalisée grâce à la collaboration de Recycla Corse, le syndicat mixte du Grand Site Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata et l'Office de tourisme du Pays d'Ajaccio.



Durée : 3h



Activité limitée à 20 enfants.

(A partir de 7 ans et accompagné d'un adulte)



Réservations obligatoires au 06.08.77.98.51 ou info@grandsitesanguinaires-parata.com



S'y rendre. Maison du grand site de la Parata. Au bout de la route des Sanguinaires.





Messe anniversaire de la mort de Napoléon dimanche 5 mai à 10h à la Chapelle Impériale Cérémonie d’hommage pour l’anniversaire de la mort de Napoléon Ier.

Messe suivi de dépôts de gerbes.



Chapelle Impériale

50-54 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Les dimanches en musique au palais Fesch le 5 mai à 16h

Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20000 Ajaccio Site web : http://www.musee-fesch.com Tel : 04 95 26 26 26 Une fois par mois, l’association Clavecin en Corse propose un concert en lien avec les collections d’œuvres d’art du Palais Fesch. Dimanche 5 mai à 16 heures : Musiques féminines : histoire d’une tradition avec le duo Salamandre,l’ensemble Idrîsî, Léa Antona et Thomas Fournil.

