On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 26 avril 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Caldaniccia Day 2019 les 26 et 27 avril à partir de 14h au Palais des Congrès

Au programme spectacles, concours et un grand loto !



Avec pour la première fois un merveilleux spectacle, avec les personnages Disney. Une magnifique comédie musicale "Les grands contes de fées" par l'Entrée des Artistes, au profit du Refuge de Caldaniccia. Les enfants seront émerveillés et ravis, ils pourront ensuite rencontrer les personnages à la fin du spectacle.



Places en vente sur Corsebillet.com

Infos et réservation : 06 33 57 31 97



Palais des congrès d'Ajaccio

3ème KAWA SEP vendredi 26 avril à partir de 14h30 à la Maison de quartier des Cannes Vous êtes concerné(e) par la sclérose en plaques et vous souhaitez partager un moment convivial avec d'autres personnes autour d'un café?

Rejoignez nous et venez participer à la 3ème KAWA SEP.

KAWA SEP à l'initiative de L'ADMR, de l'association SEP INSEME et de l'APF France handicap.

Match GFCA / FCSM Vendredi 26 avril à 20h Stade Ange Casanova



Billetterie 35 ème journée de ligue 2 entre le GFC Ajaccio et le FC Sochaux-Montbélliard vendredi 26 avril à 20h stade Ange Casanova.Billetterie sur le site du club.

Pièce de théâtre "Le Souper" vendredi 26 avril à 20h30 à l'Espace Diamant

Durée 1h15



Une pièce de Jean-Claude Brisville

Mise en scène : Daniel et William Mesguich



Aujourd’hui, comme ils l’ont fait avec bonheur pour L’Entretien de M. Descartes avec Pascal le jeune, c’est encore avec William Mesguich que Daniel Mesguich s’apprête à jouer Le Souper, lui-même dans le rôle de Talleyrand et William dans

celui de Fouché.

Outre le bonheur des répliques, l’écriture serrée de Jean-Claude Brisville, qui est une manière de triomphe de la langue française, c’est à l’axe politique qu’il s’agit aujourd’hui de faire prendre de singulières résonances : il va falloir aux deux hommes créer de toutes pièces, et dans un temps record (le peuple gronde aux fenêtres et ne leur laisse, disent-il, que deux heures), rien moins qu’un gouvernement pour la France. République et Monarchie s’opposent ici sans merci dans un bain de fourbe diplomatie, spirituelle et cynique, qui est peut-être à l’aube de toute politique.



« Daniel Mesguich dans le costume de Talleyrand, son fils William en glacial Fouché. Les deux comédiens servent au théâtre de Poche Montparnasse un Souper exquis, face-à-face magistral.[…] On boit ce Souper avec délectation, si proche des comédiens qu’on se croirait dans leur poche. » Le Parisien



« Subtil et excellent. Réjouissant. » Figaro Magazine



Avec : Daniel Mesguich et William Mesguich

Costumes : Dominique Louis



Coproduction : le Théâtre de Poche-Montparnasse, la compagnie Miroir et Métaphore et Atelier Théâtre Actuel

Cinéma à l'Espace Diamant samedi 27 avril

En deux mots une autre manière d'envisager les Oscars, parsemée de références cinématographiques.



Don't forget me :

14h et 18h30

Date de sortie 30 janvier 2019 (1h 28min)

De Ram Nehari

Avec Nitai Gvirtz, Moon Shavit, Eilam Wolman plus

Drame israélien, français, allemand

Niel, jeune tubiste de 27 ans souffrant de troubles psychiques, est en phase de réadaptation. Lorsque son ami d’enfance lui propose de rejoindre son groupe de rock et de partir en tournée, Niel entre dans une phase de manie, quitte son foyer et le rejoint à Tel Aviv.

Tom, 24 ans, est hospitalisée au service fermé des troubles de l’alimentation. Quand elle croise Niel à une soirée caritative, elle le séduit, et profite de son aide pour s’échapper de l’hôpital.

Petit à petit, leur cavale nocturne révèle leur passion, et leur désir de redevenir ceux qu’ils étaient…

Distributeur JHR Films



Fortuna :

16h30

Date de sortie 19 septembre 2018 (1h 42min)

De Germinal Roaux

Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao

Drame suisse, belge

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

Distributeur Nour Films

Poétik Park du 27 avril au 1er mai au Lazaret Ollandini

Du 27 avril au 1er mai 2019

de 15H à 21H - Dernière entrée 20H30

Entrée à n’importe quel moment.

8€ et 4€ (-10 ans)

+ Stage Cirque pour petits et grands du 22 avril au 1er mai

+ petit marché aux producteurs et artisans d'art le 27 avril de 15H à 21H



Le Poétik Park est village d’irréductibles artistes dans lequel plasticiens, comédiens, musiciens, artistes de cirque, danseurs, cinéastes, photographes, architectes, artistes de tous bords, créent et enchaînent des spectacles et des performances de 15 minutes pour tous les publics en divers endroits abrités ou non, du Lazaret Ollandini.

Le Printemps de Pietralba samedi 27 avril à partir de 15h à l'école primaire de Pietralba Après-midi festif, en partenariat avec l'association des commerçants de Pietralba/Saint-Joseph, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse-du-Sud et animé par Creadom'Anim



Programme :



15 h : Accueil - ateliers jeux, stand de tir, circuit des enfants

16 h 30 : Goûter

17 h : Grande chasse aux trésors en famille

18 h : Boom des super héros ! N'oubliez pas de

vous déguiser !

19 h : Apéritif barbecue

19 h 30 : Tirage de la Tombola des commerçants " Qui sera le Héros ?! "

Ballade en Kayak Samedi 27 avril à partir de 14h plage du week-end Encadré par un moniteur diplômé, vous apprécierez l'approche douce du kayak de mer pour découvrir différemment la presqu'ile des Sanguinaires. Au départ d'une plage de sable blanc, vous longerez une partie de la route des Sanguinaires pour arriver au bas de la tour génoise de la Parata. Pendant la balade, votre moniteur vous donnera des information pour une meilleure compréhension du site

Vous embarquerez sur des kayaks monoplaces ou biplaces. Leur stabilité et leur grande maniabilité permettent d’évoluer sur l’eau en toute sérénité, quel que soit votre niveau.



Matériel fourni dont combinaison. prévoir eau, coupe vent et tennis pouvant aller dans l'eau.



Activité sous réserve de la météo marine.

réservation: 06.78.72.34.17

Rendez-vous plage du week-end (borne Terre sacrée) à 14h

Match de Handball GFCA / Istres samedi 27 avril à 16h au Complexe Pascal Rossini Championnat de France de Handball Nationale 2 Masculine samedi 27 avril à 16h au Pascal Rossini.

MURDER PARTY samedi 27 avril à 16h à la médiathèque des Jardins de l'empereur Escape Game autour d'une enquête policière animé par l'association Empreintes Impériales à partir de 8 ans

Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40



Médiathèque Jardins de l'Empereur Avenue de la grande Armée 20 000 Ajaccio Site web : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/doc/AGENDA/544 Tel : 04 95 53 40 40

Saint Jean en fête dimanche 28 avril à partir de 10h à l'ecole primaire St Jean Le dimanche 28 avril à partir de 10h00, le centre social de Saint-Jean organise la "Fête du jeu" à l'école primaire de Saint-Jean.

Cette journée ludique et conviviale sera l'occasion de réunir un grand nombre d'habitants de tout âge, tout milieu social et culturel autour du jeu.

Une multitude d'ateliers seront proposée tout au long de cette journée : jeux vidéo, jeux de société, jeux traditionnels, jeux de plein air…

A midi un grand barbecue gratuit est offert à tous les habitants du quartier et une buvette tenue par le Secours Populaire est ouverte toute la journée.





Journées des sports solidaires dimanche 28 avril à partir de 10h au centre du sport et de la jeunesse Corse Le Secours Populaire organise dimanche 28 avril sa 1re journée su sport solidaire au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse d’Ajaccio. Une journée atypique entre sport, culture et solidarité.





Centre du Sport et de la Jeunesse Corse

Chemin de la Sposata, 20090 Ajaccio



Match de Handball HAC / UPABHB dimanche 28 avril à 14h30 au Pascal Rossini Le HAC se doit de concrétiser cette rencontre par une victoire pour la course à la montée en N1 !

Venez les soutenir ce dimanche 28 avril à 14h30 au Pascal Rossini !

