On fait quoi ce weekend à Ajaccio ?

(1h 45min)De Nathan Nicholovitch Avec David D'Ingéo Mirinda, un Français prostitué, vit au jour le jour dans les faubourgs de Phnom Penh.Une existence faite d’excès et d’espoir, dans une ville toujours marquée par son passé Khmer rouge.Sa rencontre avec Panna, une petite fille livrée à elle-même, va bouleverser son équilibre et lui donner le courage de se transformer encore.Distributeur New Story (1h 57min)De Fabienne Godet Avec Julie Moulier Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.Distributeur Memento Films Distribution (1h 55min)Date de sortie 28 février 2006(1h 55min)De Youssef Chahine Avec Michel Piccoli Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d’Egypte. Loin de ces préoccupations guerrières, Caffarelli, l’un de ses généraux, part a la découverte de ce pays et de son âme. Il va s’opposer à l’action exclusivement destructrice de Bonaparte.Distributeur Tamasa Distribution Durée 1h 05minDe Nelly Kaplan Avec Michel Drucker Celle qui fut la collaboratrice du cinéaste pour «Magirama» évoque le «Napoléon» de Gance avec des documents inédits. Michel Drucker officie en maître de cérémonie.Ce documentaire peut être considéré comme une making of et, à plusieurs reprises, on peut voir Gance et ses collaborateurs au travail pendant le tournage du film Napoléon.