On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 12 avril 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







18èmes Rencontres Cinéma-Histoire les 11 et 12 avril à l'Espace Diamant



Toutes les séance sont gratuites sauf les soirées à l'Espace Diamant :

6€ plein tarif

5€ abonnés

4€ tarif réduit



Bd Pascal Rossini 04 95 50 40 80

http://espace-diamant.ajaccio.fr

Salon de la Gastronomie Régalissim’ du 12 au 14 avril de 10h à 20h au Palais des Congrès Ce week-end au Palais des Congrès d’Ajaccio, découvrez les richesses culinaires insulaires à l’occasion du 1er salon des Vins et de la Gastronomie de Corse.



Plus d'informations: 04 95 59 05 28 // 06 12 21 38 09



Programme :

Vendredi 12 avril de 10h-13h30 : Réservé aux professionnels

De 14h -22h : tout public avec nocturne musicale - inauguration du salon à 14h30



Samedi 13 avril de 10h-22h : Tout public

20h : Grand diner de Gala sur réservation uniquement au Restaurant panoramique du Palais des Congrès avec feu d'artifice géant en clôture du diner. tarif : 59€



Dimanche 14 avril de 10h-19h : Tout public



Masterclasses et ateliers culinaires sur l' « Espace Cuisine Démo by Leroy Merlin » : animés par des MOF, Michel Grobon - Chef cuisinier du Président Reagan et de Franck Sinatra,



Marine Escoffier, les recettes de la blogueuse Thermovivie en direct du salon



- Conférences d’œnologie et animation Accords mets et vins par Pascal Leonetti meilleur Sommelier de France



- Dégustations à l’aveugle



- 2 nocturnes musicales



- Election de la Reine Régalissim’ 2019



- Défilés de mode gourmands par Sandy Events



- Des centaines de cadeaux à gagner par tirage au sort



Un Espace Restauration :

Il y en aura pour tous les goûts afin de passer un excellent moment en famille ou entre amis.



En extérieur :

Bar à Huitre et Bar à Champagne, Beertruck Pietra !

Veau à la broche & Cochon de lait à la broche directement du producteur Pasqualini. Figatellu & panzetta, Migliaccioli, etc...

Programme (386.07 Ko)



Atelier d'écriture d'Haïku Vendredi 12 avril à 17h au Ind'e ma café Découverte et écriture d'Haiku (poèmes Japonais).



Plus d'infos : lesateliersofcorse@gmail.com ou 07 69 30 34 63



Ind'e ma - Café Poussette

64 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio

Histoire d'oeil / hisoire d'oeuvre, conférence de Tahar Ben Jelloun au Palais Fesch vendredi 12 avril à 18h00

Cette conférence marquera le début de l’exposition de ses peintures du 12 avril au 5 mai 2019.

Match ACA/Grenoble vendredi 12 avril à 20h stade françois coty

Billetterie : http://billetterie.ac-ajaccio.corsica/



Stade François-Coty

Ancienne Route de Sartène,

20090 Ajaccio 32ème journée de ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Grenoble.

Formation aux gestes de premiers secours PSC1 par la Protection civile samedi 13 avril à partir de 8h30

Des professionnels du secours qui se mettent à votre service pour dispenser leur savoir.

Pour tous renseignements et inscription, merci de contacter le 06.44.01.94.44 ou corse@protection-civile.org

Siège de l'APC20,

Stage et Masterclasse Piano Jazz, Blues, Boogie, Swing à l'hôtel Best Western les 13 et 14 avril à 10h Pianistes : Venez écouter, jouer et vous faire conseiller !!



Poser des questions sur l'indépendance des mains, jouer Boogie, Swing, Bossa, découvrir des techniques, des plans à travailler, Rythme et Harmonie Jazz, Improvisation, cadences, Walkin' Bass, Voicings, Rencontre aussi à travers le métier de musicien...



Un minimum d'1 an de pratique est recommandé mais cette session est ouverte à toutes et tous, des ados aux adultes quelque soit votre expérience, ça marche aussi pour les musiciens classiques qui souhaitent s'ouvrir au Jazz...



Horaires : 10h-12h et 14h-16h le 13 avril , 14h30-17h le 14 avril



Hôtel Best Western Plus

20 Boulevard Georges Pompidou, 20090 Ajaccio

04 95 27 22 57

Comptines pour les tout-petits samedi 13 avril 10h30 et 11h30 à la médiathèque des cannes

Inscriptions : 04 95 20 20 30 ou à l'accueil de la médiathèque.



Médiathèque des Cannes

Rue des Primevères – 20 000 Ajaccio

Tél : 04 95 20 20 30

Murder Party à la médiathèque Saint Jean samedi 13 avril à 14h



Contact inscription 04 95 10 91 81 ou à l'accueil de la médiathèque

Médiathèque Saint Jean

Immeuble Moncey – 20 000 Ajaccio

bibliotheque@ville-ajaccio.fr

Grande chasse aux oeufs Samedi 13 avril à 14h à la MSAP des jardins de l'empereur Grande chasse aux oeufs à 14h00 avec un goûter convivial à partir de 16 heures.





MSAP des Jardins de l'Empereur

Book Club samedi 13 avril à 17h à la médiathèque des jardins de l'empereur

Inscriptions : 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de la médiathèque

Médiathèque des Jardins de l'Empereur

Résidence Napoléon, avenue de la grande Armée

20 000 Ajaccio

Tél : 04 95 53 40 40

mediatheque.empereur@ville-ajaccio.fr



Club de lecture (ados-adultes) les premiers samedis du mois de 17h à 19h.

La nuit des sports de combat V samedi 13 avril à 20h au Palatinu



Pour cette 5ème édition, il vous sera proposé l’habituel programme multi-boxes :

Boxe Anglaise,

Boxe thaï,

K1.



Avec une sélection de boxeurs insulaires (amateurs, élites,

et professionnels) qui vous fera étalage de tout son art, pour vous offrir les plus beaux combats.



Pour la Fight card de la soirée:



Le championnat d’Europe PRO WMC en Boxe Thaï -67kg.

Dans cette confrontation le représentant ajaccien Thibaut Arias sera opposé au tchèque Ladislav Kristufek.

Le pensionnaire de l’Aiacciu Muay Thaï, champion de France Pro en titre donnera tout pour être à la hauteur de l’enjeu.



En boxe anglaise le BCA présentera sa nouvelle recrue Lahcen Fatah, classé 10 eme au niveau national de série A. Jeune boxeur issue de la team Asloum chez les amateurs, il vient de passer PRO en décidant de signer au BCA en s’étant attiré l’attention d’un des meilleurs entraîneurs en la personne de Petru Paoli et de sa team.



Côté amateurs et élites:



La sélection insulaire d’anglaise (BCA, ring ajaccien, ring bastiais) affrontera une sélection continentale du niveau élite.



Vous retrouverez des boxeurs élites comme:

Sebastien Cuttoli, Houssem Ghouli, Youssef Belkaïd ( champion de Provence), Florian Gaffori, Anthony Marchini, Hugo Saoli, Galaad Bourgeois, Quentin Audibert.



En Boxe Thaï:



Classe A -75kg :

Momo Boudkazi (Aiacciu Muay Thaï) sera opposé à Matthan Choinard (Istres)

Classe A -71Kg:

Samuel Anastase (Team Parlenti) sera opposé Eddy Cuevas (Istres)

Junior Combat :

Alicia Casu (Aiacciu Muay Thaï) sera Opposée à Shanna Sahli(Martigues)



En K1 :

Classe B :

Luis Veracruz (Corsica Muay-Thaï) sera opposé à Damien Rouret (Vitrolles)



Billetterie sur



Tarifs :



Chaises Honneur 22,00 €

Catégorie Argent 20,00 €

CATEGORIE B 23,00 €

CATEGORIE C 15,00 €

CATEGORIE D 15,00 €

Catégorie Or 33,00 €

Catégorie Bronze 15,00 €

Ring Bronze 18,00 €

Ring Argent 28,00 €

Ring Or 38,00 €



U Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 Mezzavia

tel : 04 95 27 99 10

Concert pour les 10 ans de l'association Inseme le 13 avril à 20h30 au CCAS Marinca de Porticcio



Tarif : 22 €



Billetterie : www.corsebillet.co Pour fêter leur 10 ans d'existence, l'association "Inseme" organise le 13 Avril à la CCAS de Porticcio un grand concert avec entre autre Diana di l'Alba, Marie ange Geronimi, Patrick Mattei et Daniel Vincensini.



C.C.A.S. Marinca

20166 Grosseto-Prugna

04 95 25 21 00

Concert du groupe "Que vola" à l'Aghja samedi 13 avril à 21h French Jazz meets Cuban Rumba



Adonis Panter-Calderon : Percussions



Barbarito Crespo-Richard : Percussions



Ramon Tamayo-Martinez : Percussions



France



Fidel Fourneyron : Trombone



Aymeric Ayice : Trompette



Robin Fincker- saxophone



Benjamin Dousteyssier : Saxophone alto, baryton



Bruno Ruder : Fender Rhodes



Philippe Garcia : Batterie



Thibaud Soulas : Contrebasse



Pierre Favrez : Son



Thibaut Lacas : Lumières



Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d'aide à la diffusion signée par l'Onda, Arcadi Île-de-France, l'OARA Nouvelle-Aquitaine, l'ODIA Normandie, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne.



Avec un tel prénom, il était écrit que Fidel Fourneyron réaliserait un jour un projet autour de Cuba. D'autant qu'il a plusieurs fois visité La Havane, où il s'est épris de la rumba, faite de chants et de percussions propices à l'improvisation. Avec la question "¿ Que Vola ?" il apostrophe six amis expérimentateurs de la scène hexagonale et trois piliers du jeune orchestre cubain Osain del Monte, brillant rénovateur de la tradition havanaise. "Quoi de neuf, les gars ?". Ensemble, ils vont plonger les chants traditionnels yorubas et les rythmes de la rumba dans la saveur de l'inédit. La rumba est une tradition musicale cubaine exécutée uniquement aux percussions et à la voix. C'est une musique extrêmement riche rythmiquement et mélodiquement dont les codes (les claves) sont des pistes d'explorations inhabituelles et stimulantes pour la composition et pour l'improvisation : Fidel a travaillé sur différentes trames rythmiques liées à des cérémonies traditionnelles. Le résultat est absolument génial : Fidel et sa tribu triomphent partout où ils se produisent !



"Une création d'un jeune et brillant artiste (...) Arborant un sourire et une aisance insolente, ils galvanisent le public." TOUS LES FESTIVALS !



"Tromboniste surdoué, Fidel Fourneyron persiste et signe en confrontant son univers esthétique résolument post-jazz aux rythmes afro-cubains de la rumba portés par trois jeunes virtuoses de La Havane." JAZZ MAGAZINE

