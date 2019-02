On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour ce weekend malgré les conditions météo ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Workshop au Palais Fesch: L’addiction à l’œuvre d’art par la classe préparatoire aux écoles d’arts de Sartène du 1er au 15 février



Ce projet a pour cadre un programme ambitieux développé par l’association dfilms et Philippe Bérard depuis 2014 à Paris et en régions à partir de la thématique de l’addiction à l’œuvre, selon deux entrées : l’histoire des addictions à travers le cinéma, la peinture, la musique, la danse, la psychanalyse ... et à partir d’une passion : « l’addiction à la représentation de l’œuvre ».



Durant une semaine, après avoir poursuivi un travail de recherche dans les salles du musée, les étudiants ont produit des réalisations questionnant l’acte de collectionner de manière

compulsive. Ces réflexions ont débouché sur d’autres notions, notamment celles du décoratif, du motif, du spectaculaire, de la citation et de la reprise d’une œuvre, et ont abouti à la

création d’installations vidéo, de peintures, sculptures, installations, performances….



Pour la première fois depuis leur rentrée à Sartène, les étudiants de cette promotion se sont également confrontés à la réalisation de vidéos.



Après avoir visité le Palais Fesch (salles d’exposition, cabinet d’arts graphiques et réserves) et assisté à une journée d’étude, les étudiants ont poursuivi un travail d’exploration

accompagné de prises de vue, croquis, prises de son, captations … Ce travail a été suivi toute la semaine par Agnès Accorsi ainsi que par les enseignants de la filière.



Au cours de cette première journée d’étude, les étudiants ont pu entendre les communications de différents intervenants.

Gabrielle Vitte, directrice et fondatrice de la galerie ARTCO à Ajaccio a dressé le panorama de plus de vingt ans de ses activités ; Jean François Rosecchi, philosophe et enseignant a exposé l’histoire des Cabinets de Curiosités au XVIIIème siècle ; Fanny Giustiniani, médecin et intervenante à l’Anpaa - L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie d’Ajaccio - a évoqué la question de l’addiction et de ses rapports avec la création ; Annick Le Marrec, documentaliste, a abordé l’histoire du cardinal Fesch et de sa collection.

Cette journée s’est terminée par un échange entre Patrick Barras, enseignant et Dominique Nadotti, co-fondateur de

Ce workshop s’inscrit dans le projet pédagogique Mare Nostrum qui, depuis maintenant deux ans, est développé par l’équipe pédagogique de la CPES-CAAP sous l’égide du Rectorat de Corse et de la Collectivité de Corse.



Forte de sa situation géographique et de son implantation dans l’espace euro-méditerranéen,

la CPES-CAAP développe un projet pédagogique spécifique autour de l’imaginaire

méditerranéen. Sous l’intitulé Mare Nostrum, ce projet s’articule autour de la question des territoires, dans toutes leurs composantes, des liens entre ces territoires, de la rencontre par l’itinérance, de la rencontre des « publics et des territoires » avec la création artistique.



Mais ce projet, qui poursuit les relations déjà existantes entre le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et la CPES-CAAP de Sartène, inaugure surtout la convention de partenariat qui devrait être signée entre les deux établissements, et qui intensifiera encore les échanges de ces deux acteurs culturels.



Les partenaires de cette action

L’association dfilms, le Rectorat, Ville d’Ajaccio, Palais Fesch – musée des Beaux-Arts, Collectivité de Corse, DRAC – Direction Régionale aux Affaires Culturelles, Collectivité de Corse, Direction du Patrimoine et Direction de la Culture.



Les enseignants

Jean-Jacques Cangioni, coordinateur de la CPES-CAAP

Patrick Barras, Jean-Antoine Ceccaldi, Jean-François Rosecchi, Arnaud Céglarski



Les intervenants

Annick Le Marrec pour le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et Agnès Accorsi



Les étudiants

Justine Beretti, François Beveraggi, Celia Biancarelli, Marie-Jean Bonetti, Lisandru Costa, Lise Coti, Shana De Bortoli, Ezio Del Carpio, Lou Anne Delobel, Chorena Djordjikia, Jeromine Fedi, Jade Fontaine, Laura Gougelet, Emma Grimaldi, Mareva Pereira Da Silva, Clara Piacentini, Léa Poitoux, Antoine Stromboni, Pierre-Antoine Vesperini.



Contact : Jean-Jacques Cangioni

cangioni@cpes-prepa.com

Tel: 0607776731



Palais Fesch Musée des beaux-arts

50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Tel : 04 95 26 26 26

Atelier Book Club le samedi 2 février à 17h00 à la Médiathèque des Jardins de l'Empereur

Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40 ou à l'accueil de la médiathèque

Plus d'infos sur Club de lecture (ado adulte) samedi 2 février 17h00 à la médiathèque de l'Empereur.ou à l'accueil de la médiathèquePlus d'infos sur le site du réseau des Médiathèques

De Greuze à Canniccioni : Dix ans d’enrichissement des collections du Palais Fesch du 30 novembre au 4 mars

Si quelques œuvres, dont le magnifique Joueur de cornemuse peint par Paolini, ont complété les cimaises dédiées à l’art italien, l’accent est davantage mis sur les collections napoléoniennes depuis 2014. En effet, depuis cette date, la Ville d’Ajaccio s’est lancée dans une politique de mise en valeur de son patrimoine napoléonien ce qui passe immanquablement par l’enrichissement des collections publiques.

Des centaines d’œuvres ont ainsi été acquises, depuis des séries de photographies représentant la famille impériale jusqu’à des œuvres remarquables dont le Napoléon Bonaparte en habit de Premier Consul par Jean-Baptiste Greuze ou le Portrait de Pasquale Paoli par Joseph Chabord. Le fonds dédié à la famille Bonaparte s’est si rapidement développé qu’il s’agit désormais de lui trouver un nouvel écrin au cœur de l’Hôtel de ville, dans le cadre de la réhabilitation du Salon Napoléonien.

Mais ce n’est pas tout, car si tout semblait être connu du Palais Fesch, tant la réputation de ses collections de peinture italienne et des souvenirs des deux empires est universelle, il restait une facette encore méconnue de ce diamant patrimonial encore en sommeil dans les réserves du musée : les peintures corses.

Cette thématique connaît une croissance inattendue à partir de 2007 grâce à l’action conjuguée de Philippe Costamagna, conservateur des musées de la Ville d’Ajaccio, et de quelques philanthropes, en particulier François et Marie-Jeanne Ollandini, ainsi que les frères François et Jean-Charles Bassoul et, plus récemment, la famille Mattioli. Le développement sera exponentiel, tant en termes qualitatif que quantitatif, puisque le nombre d’œuvres relatif à la Corse avoisine aujourd’hui le millier et demi.

Ainsi, entre les œuvres napoléoniennes, corses et italiennes, ce sont plus de deux mille peintures, sculptures, dessins, photographies et objets d’art décoratif qui ont fait leur entrée dans les inventaires municipaux depuis une décennie, contribuant un peu plus à satisfaire la volonté du cardinal Fesch.





Palais Fesch Musée des beaux-arts 50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Exposition de Jean-Philippe Tarquiny du 29 janvier au 7 février à l'Espace Diamant en Entrée libre Jean-Philippe TARQUINY



La Ville d’Ajaccio présente l’exposition de l’artiste Jean-Philippe Tarquiny, du mardi 29 janvier au jeudi 7 février 2019 à l’Espace Diamant.

Né à Ajaccio, Jean-Philippe Tarquiny est un artiste autodidacte.

Il réalise des œuvres à l’encre sur papier.

Créant sous l’impulsion du moment jusqu’à ce que les formes et les couleurs atteignent leur équilibre, ses dessins soulignent des formes presque en relief réalisées par une accumulation de traits ininterrompus et mixtes, posés minutieusement sur un fond uni.

C’est par ce tracé constant que l’ensemble donne à voir une matière toujours en mouvement, aux contours souples. Les formes géométriques sont comme une matière tissée.

La technique de l’artiste manifeste une recherche immuable dans son travail: un équilibre qui libère l’objet de sa matière.

Le dessin abouti, il en résulte une œuvre donnant l’impression d’un voile légèrement teinté et nuancé qui se libère de son support.

L’artiste transpose dans chacune de ses œuvres, la matière en lumière.

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

