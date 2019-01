On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Journée mondiale des Lépreux campagne de sensibilisation et d’appel aux dons les 25, 26 et 27 janvier L’Ordre de Malte lance une campagne de sensibilisation et d’appel aux dons les 25, 26 et 27 janvier.

La lèpre, une maladie qui paraît bien éloignée des préoccupations de nos sociétés modernes ... Les chiffres font pourtant froid dans le dos : toutes les 2 minutes, une nouvelle personne est atteinte dans le monde... On compte environ 3 millions de lépreux et les traitements ciblent 7 900 personnes. « Même si la tendance sur 10 ans indique un déclin progressif du nombre de nouveaux cas détectés dans le monde (de 249 007 en 2008 à 210 671 en 2017), la prévalence enregistrée de la lèpre s’élevait à 192 713 cas à l’échelle mondiale fin 2017, soit une hausse de 20 765 cas par rapport à 2016* », souligne l’association catholique hospitalière l’Ordre de Malte à l’occasion de sa campagne de sensibilisation d’appel aux dons.





10 000 quêteurs bénévoles mobilisés

Les 25, 26 et 27 janvier, pour la Journée mondiale des Lépreux, 10 000 quêteurs bénévoles sont mobilisés, à travers plus de 100 délégations, pour solliciter la générosité́ du public. La « maladie de la pauvreté » touche les populations isolées et coupées des systèmes de santé : « Stigmatisés, les lépreux souffrent donc non seulement de cette maladie qui lèche la peau et mord les nerfs, mais aussi d’abandon puisqu’ils sont alors exclus de la société, même une fois guéris ! » A travers ses campagnes annuelles de sensibilisation, l’Ordre de Malte, rappelle également que cette maladie touche 150 pays dans le monde et qu’un monde sans lèpre sera vecteur de progrès pour l’humanité.



*Source : OMS.

Football, 22 ème journée de championnat de ligue 2 Ac Ajaccio / Metz vendredi 25 janvier 20h00 stade François Coty



Billetterie : http://billetterie.ac-ajaccio.corsica/ 22ème journée de championnat de Ligue 2 Ac Ajaccio / Metz à 20h00 stade François Coty.

Ateliers ecriture junior à la galerie Aux Arts Etc Samedi 26 janvier 15h

* C'est donc s'amuser avec la langue,

* C'est ouvrir la porte de l'imaginaire,

* C'est rencontrer l'écriture,

On écrit, on dessine, on décore, on illustre l'écriture.

Galerie Aux Arts Etc

3 Rue Rossi 20000 Ajaccio Site web : https://galerie-aux-arts-etc.odexpo.com/ Tel : 06 72 76 82 86 Cet atelier ludique a pour but de guider les enfants dans le monde des mots :* C'est donc s'amuser avec la langue,* C'est ouvrir la porte de l'imaginaire,* C'est rencontrer l'écriture,On écrit, on dessine, on décore, on illustre l'écriture.

Célébration de la Saint Vincent à Ajaccio Samedi 26 janvier à 16h 2019 est une grande année pour la ville d'Ajaccio, marquée par les célébrations autour du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, né sur ces mêmes terres le 15 août 1769. A année exceptionnelle, Saint-Vincent exceptionnelle : pour la première fois, c'est dans le cadre prestigieux du Palais Fesch que les Vignerons d'Ajaccio vont fêter Saint Vincent, saint patron des vignerons. Ouvert en 1852, le Palais Fesch est né de la volonté du Cardinal Joseph Fesch, oncle de Napoléon, qui légua à la ville d'Ajaccio une importante collection d'œuvres d'art. Aujourd’hui classé Monument Historique, il abrite une large collection d'œuvres du Premier et du Second Empire, et la deuxième plus grande collection de peintures italiennes en France, après celle du musée du Louvre.



Au Programme



16h Messe en l’église St Roch et bénédiction du vin nouveau



17h Procession vers le musée Fesch



18h Intronisation de l’Aspirant Patrice Roubaud par la Confrérie des Compagnons du Sciaccarellu



19h Ventes aux enchères de vieux millésimes animée par Dominique Peretti sommelier et vainqueur du Grand Prix International des Vins de Corse 2019

Soirée Bar à vin et Concert Accoustique avec les Casablanca Drivers



De 17h30 à 20h - Dégustation des vins d’Ajaccio



Restauration sur place possible proposée par Romain Aicardi du Sole E Monte

Ateliers caligraphie à la galerie Aux Arts Etc Samedi 26 janvier 17h La vocation de la galerie Aux Arts Etc. est d'abord de permettre le regroupement d'artistes dans un même lieu, de faire jouer les synergies et les stimuler dans leur créativité, la diversité d'expression et la complémentarité des mondes imaginaires.

Ensuite, dans le même esprit Aux Arts Etc. souhaite inviter d'autres artistes pour des expositions temporaires venant enrichir la collection permanente. La galerie se veut également un lieu d'apprentissage et propose des ateliers de calligraphie, de peinture et de dessin. La galerie Aux Arts Etc., un environnement fécond pour le rayonnement de l'art sous toutes ses formes.

Cinéma à l'Espace Diamant Samedi 26 janvier 18h30 A 18h30

*« Love, He Said » d’Inès Sedan (05’20) Animation

Attention certaines images peuvent choquer le jeune public.

En deux mots :

Entre le poème visuel et le documentaire peint, un cri d'amour de Charles Bukowski...



*« Maya»

(1h 45min)

De Mia Hansen-Løve

Avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas

Genres Drame, Romance

Nationalités français, allemand

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire.

Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts.

Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne.

Espace Diamant, Bd Pascal Rossini 20000 Ajaccio Site web : http://espace-diamant.ajaccio.fr Tel : 04 95 50 40 80











Match de Volley GFC Ajaccio / Nice Samedi 26 janvier à 20h00 au Palatinu

15 ème journée de Ligue A masculine entre le GFC Ajaccio Volley et Nice au Palatinu.Plus d'informations sur : http://www.gfca-vb.com

Opération de dépollution par Global Earth Keeper dimanche 27 janvier à 09h00 Grand site de la Parata Ce week-end c’est Action pour le climat ! Global Earth Keeper organise une opération de dépollution dimanche 27 janvier à 09h00 . Rendez-vous sur le Grand Site de la Parata à 9h pour un parcours à travers le sentier des douanier pour arriver à petit Capo.

Rencontre de Handball Nationale 2 Féminine : HAC / Hyères OSC dimanche 27 janvier 15h complexe Pascal Rossini

Complexe sportif Pascal Rossini boulevard Pascal Rossini 20000 Ajaccio Ce dimanche, coup d’envoi à 15H au Pascal Rossini pour le dernier match de la 1ère phase du championnat. En cas de victoire, le HAC reste seul leader de la poule N2 et attaquera la phase retour, en rencontrant un de ses adversaires direct pour la montée, le 10 février contre La Garde à Ajaccio.

