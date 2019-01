On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 4 janvier 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.









La glisse continue sur la patinoire de la place du Diamant tous les jours jusqu'à 18h et ce jusqu'au 6 janvier ! Retrouvez également manège à balles, manège chaises volantes, chalets crêpes gaufres, churros, chalets bonbons, trampolines, kartings et accrobranche.

Recycla Raid, Samedi 5 janvier Cette nouvelle année 2019 commence par une belle action sportive et éco-citoyenne organisée par le Syndicat mixte du Grand Site :

la 2ème édition du Recycla Raid spécial Mezu Mare !



L’évènement affiche COMPLET avec 100 participants inscrits en ligne et plus d’une vingtaine de partenaires bénévoles.



Le départ se fera du port Tino Rossi à 8h30 à bord de la navette maritime hybride de la compagnie Nave Va.



Une fois sur place les équipes de répartiront sur 5 zones de collecte pour procéder au ramassage des déchets.



A 12h, fin du ramassage et retour vers le point de ralliement pour un pique-nique sur la terrasse du phare.



Vers 15h00 retour au débarcadère pour rentrer au port Tino Rossi.



Ateliers ecriture junior à la galerie Aux Arts Etc samedi 5 janvier 15h00-16h30 Cet atelier ludique a pour but de guider les enfants dans le monde des mots :

* C'est donc s'amuser avec la langue,

* C'est ouvrir la porte de l'imaginaire,

* C'est rencontrer l'écriture,

On écrit, on dessine, on décore, on illustre l'écriture.

Ateliers caligraphie à la galerie Aux Arts Etc samedi 5 janvier 17h00-19h00 La vocation de la galerie Aux Arts Etc. est d'abord de permettre le regroupement d'artistes dans un même lieu, de faire jouer les synergies et les stimuler dans leur créativité, la diversité d'expression et la complémentarité des mondes imaginaires.

Ensuite, dans le même esprit Aux Arts Etc. souhaite inviter d'autres artistes pour des expositions temporaires venant enrichir la collection permanente. La galerie se veut également un lieu d'apprentissage et propose des ateliers de calligraphie, de peinture et de dessin. La galerie Aux Arts Etc., un environnement fécond pour le rayonnement de l'art sous toutes ses formes.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer