On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 21 décembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Marcatu di Natale 2018 du 30 novembre au 6 janvier Place du Diamant De nombreuses nouveautés vont rythmer l’édition 2018 avec des animations surprenantes en ville et de belles rencontres sur le Marché de Noël du 30 novembre au 30 décembre. La patinoire restera ouverte jusqu’au 6 janvier 2019. La chambre de commerce et d’industrie de Corse-du-Sud, la chambre de métiers et d’artisanat et la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville d’Ajaccio pour valoriser le savoir-faire et l’innovation locale.

Natale in Aiacciu se déploie et pare la ville des lumières de Noël avec, cette année, une touche impériale. Illuminations, pampilles, rideaux de lumières… égayent les artères et des personnages féériques viennent se poser sur les ronds-points. L’édition 2018, vous réserve un lot de nouveautés pour rythmer cette période de l’année où l’on aime flâner dès la nuit tombée. C’est l’occasion de s’offrir une balade festive. La rue Fesch est habillée de tout son long d’un ciel étoilé et scintillant. Des animations spectaculaires en plein centre-ville, telle que la parade impériale et ses chevaux volants sonorisés vont ravir petits et grands. Retrouvez le programme de Natale In Aiacciu 2018 en téléchargement ci-dessous



Programme Natale in Aiacciu.pdf (855.29 Ko)

Concert plateforme RéZo vendredi 21 décembre 20h30 à l'Aghja Plate-Forme RéZo 1ère scène

Entrée libre



Vendredi 21 décembre, 21h



Production : Le RéZo



Comme chaque année, le Rézo donne l’opportunité à une sélection de groupes et artistes novices de se produire en concert dans des conditions scéniques et techniques professionnelles afin de partager, parfois pour la première fois, leurs compositions avec le public.



L’occasion de sortir du local de répétition et de tester sa prestance scénique devant une audience inconnue et attentive.

Restitution des actions de médiation culturelle de la Ville d’Ajaccio Samedi 22 décembre à l’Espace Diamant de 10h à 12h et de 13h à 17h La Ville d’Ajaccio met en place un programme d’actions de médiation culturelle riche et pluridisciplinaire en complément du développement de l’offre culturelle.

Cette programmation se définit en fonction des orientations politiques portées par le maire, des attentes du public, des propositions artistiques et du paysage culturel ajaccien.

Les activités de l’année 2018 se sont déclinées en trois axes : les actions en lien avec la programmation, les ateliers de sensibilisation et les projets de territoire.



Cette journée présentera les ateliers 2018 de la direction de la culture à travers les actions menées à l'Espace Diamant, dans le réseau de lecture publique et au Palais Fesch-musée des Beaux-arts.

Au programme : théâtre, danse, musique, art du cirque, arts plastiques, audiovisuel, design…



Ateliers

De 10h00-12h00 et 13h00-17h00 / en continu

Exposition du travail réalisé par les participants durant les ateliers de copie d'oeuvres, cours art plastique, design…

Extraits vidéos des ateliers de danse, spectacle, concert…

Diffusion de court métrage, du film « Intrigue au musée », atelier Stop motion

Salines, ateliers st jean…



Spectacles

16h00 / Spectacles de théâtre, danse, musique, chant : Présentation de cinq ateliers d’arts-vivants sur scène.



Atelier de théâtre enfants du Palais Fesch-musée des Beaux-arts

Extrait de la pièce « Echo et Narcisse 2.0 ». Inspirée de l’oeuvre de Giovanni Angelo Canini, « Echo et Narcisse à la source » que l’on peut admirer au Palais Fesch. Cette création originale raconte l’histoire moderne de Narcisse

et Echo, avec tous les personnages présents sur le tableau, Echo, Narcisse, Cupidon et les nymphes.

Intervenant : Dalila Miloud, compagnie de théâtre La Cible

Comédiens : Anna Ottavi-Peretti, Lysa-Lena Beretti, Natale Millot, Dea

Secondi, Mila Lovichi



Spectacles

Improvisation de danse contemporaine

En partant d’une prise de conscience de soi, des autres, de l’espace et du temps, en utilisant les données sensorielles de l’eutonie, chaque personne améliore son niveau technique, quel qu’il soit, enrichit son vocabulaire gestuel, se libère des préjugés et arrive, avec facilité et plaisir à la pratique de l’improvisation en danse contemporaine.

Intervenants : compagnie Créacorsica, Pat O'Bine et Kevin Naran

Danseurs: Livia Predali, Alixia Pellé, Delphine Leschi-Ansel, Edwige Biancarelli,

Sandra Campana, Jacky Laurent, Juliette Laurent, Samantha Laprevotte



Résidence chant et écriture musicale

« A toi maintenant »

Créations originales extraites des résidences de création écriture et chant. « Au

début nous n’osions pas, puis nous avons appris à respirer doucement calmement et nos voix ont commencé à prendre forme, à s’élever, à dire et révéler ce que nos coeurs attendaient de vous dire … »

Intervenante : Saraïs Sabrina

Artistes : Annick Secq, Audrey Pens, Dominique Leon, Edwige Bracq, Eve Waysberg,

Elisabeth Conjard, Florent Boussenac Gualmini , Jean-Marie Orsini , Marie-France

Cozien, Marie-Laure Brignon Romei, Marie Khan, Marie Ighil, Monique Pechuza,

Odette Ratinaud, Sylvie Pergola, Sophie Khan, Theodora Casanova



Résidence danse contemporaine

Présentation en raccourci du processus de travail qui a permis « d'entrer en danse, en relation aux autres, en s’appuyant sur les éléments, terre, eau, air… ». Dans une improvisation structurée, forme de composition chorégraphique instantanée.

Intervenante : Compagnie Vialuni de Michèle Ettori

Danseuses : Brigitte Garderes, Cécile Gauclère, Nathalie Leydet, Delphine Leschi,

Fabienne Dubeau, Alixia Pellé



« Mythique »

Projet théâtre dans les quartiers 2018

Intervenant : Compagnie Le thé à trois, Paul Grenier, atelier théâtre adultes

Comédiens : en cours de distribution

Spectacle de marionnettes par la compagnie Billenbois : Muse et musée 22 & 23 décembre au Palais Fesch Samedi 22 décembre à 11h et 15h et dimanche 23 décembre à 15h

Spectacle autour de la peinture où il n’est nul besoin d’être expert en histoire de l’art.

Mais simplement regarder, observer et se laisser porter par ces grands courants d’art. Une promenade poétique pour tout petit et un peu plus grand à travers quelques tableaux de maitres ; histoire en peinture et en dessin du merveilleux destin de Séraphine Balthazar, employée au musée des Beaux-Arts.



Entrée :

- plein tarif, 8 €

- tarif senior, 5€

- gratuit pour les enfants

Bodiccione in festa Samedi 22 décembre à 14h Place immeuble Genêt Ce Samedi 22 Décembre 2018 de 14 heures à 17 heures Place des Genêts c'est Bodiccione in Festa !

Au programme ateliers de chansons corses, cours de basket de 11 à 15 ans et ateliers "Loisirs créatifs".

Entrée gratuite.

Noël de Pietralba Samedi 22 décembre à 15h à l'école primaire de Pietralba Animé par Creadom’Anim et organisé par le Centre Social Salines en partenariat avec l’association des commerçants de Pietralba/St Joseph à l'école primaire de Pietralba



15h : atelier maquillage, jeux de bois, ateliers créatifs, « conduite de calèche », « circuit de Noël des enfants », "lettre au Père Noël"

16h30 : goûter



· 17h : spectacle « la Cité de Kitilia »

· 17h45: arrivée du Père Noël et séance photos



18h : tirage de la tombola/apéritif/barbecue

19h : fin de la fête

Ateliers d'écriture et de caligraphie Galerie aux Arts, etc samedi 22 décembre Atelier d’écriture junior

Les samedis de 15h00 à 16h30

Cet atelier ludique a pour but de guider les enfants dans le monde des mots : C'est donc s'amuser avec la langue,

C'est ouvrir la porte de l'imaginaire,

C'est rencontrer l'écriture, On écrit, on dessine, on décore, on illustre l'écriture.



Atelier calligraphie « A crayons rompus »

Les samedis de 17h00 à 18h30

Apprentissage des écritures antiques, médiévales et gothiques. Entraînement avec différents supports – calame, plume métal, etc. et divers supports. Des instruments dans l'histoire à la composition contemporaine, l'atelier valorisera la production personnelle et originale s'attachant au travail de l'encre et à l'assimilation d'alphabets.



Galerie aux Arts, etc

3 rue Rossi, Ajaccio

04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86

galerie@aux-arts-etc.org

https://galerie-aux-arts-etc.odexpo.com

Ouvert de 15h à 19h et sur RDV de 10h à 13h Les samedis de 15h00 à 16h30Cet atelier ludique a pour but de guider les enfants dans le monde des mots :On écrit, on dessine, on décore, on illustre l'écriture.Les samedis de 17h00 à 18h30Apprentissage des écritures antiques, médiévales et gothiques. Entraînement avec différents supports – calame, plume métal, etc. et divers supports. Des instruments dans l'histoire à la composition contemporaine, l'atelier valorisera la production personnelle et originale s'attachant au travail de l'encre et à l'assimilation d'alphabets.3 rue Rossi, Ajaccio04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86galerie@aux-arts-etc.orghttps://galerie-aux-arts-etc.odexpo.comOuvert de 15h à 19h et sur RDV de 10h à 13h

City Trail Imperial Samedi 22 décembre 21h Place Foch



A cette occasion les membres du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d'Ajaccio chausseront leurs baskets et se donneront à fond pour la bonne cause, alors n'oubliez pas de venir les encourager !



Départ : 21h00, place des Palmiers

Arrivée : Marcatu di Natale, devant le kiosque de la place du Diamant.

Le dossard numéro 1 sera porté par une femme



Nouveauté

U Girettu di Natale

Cette année, l’équipe organisatrice a pensé aux plus jeunes (11-15 ans) et leur a réservé une épreuve à travers le Marché de Noël, place du Diamant, samedi 22 décembre, après-midi.

Tous les participants recevront une médaille frappée du logo du City Trail Impérial. Le meilleur déguisement sera aussi récompensé.

Comme pour les grands !



Retrouvez les arrêtés municipaux concernant le stationnement et la circulation lors du City Trail 2018 par ici Le dernier samedi avant Noël, participez au City Trail Impérial à travers les rues de la ville et sous les encouragements du public. La plus grande course urbaine de Corse met en valeur le sport, mais aussi l’esprit festif et les actions sociales. L’intégralité des bénéfices de la course est reversée à des associations caritatives.A cette occasion les membres duchausseront leurs baskets et se donneront à fond pour la bonne cause, alors n'oubliez pas de venir les encourager !Arrivée : Marcatu di Natale, devant le kiosque de la place du Diamant.Le dossard numéro 1 sera porté par une femmeCette année, l’équipe organisatrice a pensé aux plus jeunes (11-15 ans) et leur a réservé une épreuve à travers le Marché de Noël, place du Diamant, samedi 22 décembre, après-midi.Tous les participants recevront une médaille frappée du logo du City Trail Impérial. Le meilleur déguisement sera aussi récompensé.Comme pour les grands !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer