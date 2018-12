On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 14 décembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Marcatu di Natale 2018 du 30 novembre au 6 janvier Place du Diamant De nombreuses nouveautés vont rythmer l’édition 2018 avec des animations surprenantes en ville et de belles rencontres sur le Marché de Noël du 30 novembre au 30 décembre. La patinoire restera ouverte jusqu’au 6 janvier 2019. La chambre de commerce et d’industrie de Corse-du-Sud, la chambre de métiers et d’artisanat et la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville d’Ajaccio pour valoriser le savoir-faire et l’innovation locale.

Natale in Aiacciu se déploie et pare la ville des lumières de Noël avec, cette année, une touche impériale. Illuminations, pampilles, rideaux de lumières… égayent les artères et des personnages féériques viennent se poser sur les ronds-points. L’édition 2018, vous réserve un lot de nouveautés pour rythmer cette période de l’année où l’on aime flâner dès la nuit tombée. C’est l’occasion de s’offrir une balade festive. La rue Fesch est habillée de tout son long d’un ciel étoilé et scintillant. Des animations spectaculaires en plein centre-ville, telle que la parade impériale et ses chevaux volants sonorisés vont ravir petits et grands. Retrouvez le programme de Natale In Aiacciu 2018 en téléchargement ci-dessous



Programme Natale in Aiacciu.pdf (855.29 Ko)

La grande Chasse aux Trésors Impériale au Palais fesch du 1er au 29 décembre

Deux parcours et deux thématiques différentes.

Départs devant le Palais Fesch à partir de 14h00.Participation libre du lundi au vendredi.

Sur inscription le samedi.

Du 1er au 14 décembre : Les pages du journal cachées

Du 15 au 29 décembre : Le secret de Napoléon



Avec le centre ville comme terrain de jeu, l’objectif sera de répondre à des énigmes cachées dans les lieux clés de la ville, et participer aux épreuves proposées par les commerçants afin de trouver la solution finale et gagner des cadeaux !

Ce jeu de piste s’effectue entièrement par SMS pour communiquer avec les joueurs.



Cette technologie permet de distribuer les consignes, résoudre des défis et des énigmes positionnés dans le parcours, distribuer des pénalités en cas de mauvaise réponse, suivre les utilisateurs, notamment pour ne pas qu’ils s’égarent dans le parcours. Un parcours original, qui alterne énigmes simples, placées dans des lieux culturels et énigmes à rechercher auprès des commerçants.



Jeux gratuit tout public à pratiquer seul ou en groupe.

Inscriptions et infos :

Possibilité de pré-inscription sur



06 20 13 86 24 kegiovannai@gmail.com

Match de football GFCA / LE Havre vendredi 14 décembre à 20h Stade Ange Casanova



Retrouvez la billetterie en cliquant par ici Ce vendredi 14 décembre 2018 à 20 heures, pour la dernière de l’année au stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio reçoit Le Havre, dans le cadre de la dix-huitième journée de championnat de Domino’s Ligue 2.

Des films grand public et une journée "Ciné gouter" pour petits et grands à l'Espace Diamant les 14 et 15 décembre Vendredi 14 décembre



14h00 et 18h30 séances du court au long :

« Beauty» - court métrage 10 min.



La tendre indifférence du monde

De Adilkhan Yerzhanov

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes les façons possibles.



16h30 & 20h30

Sophia Antipolis

Un film de Virgil Vernier

Sophia-Antipolis, c’est le nom de ce territoire étrange entre la mer Méditerranée, la forêt et les montagnes.

Sous un soleil aveuglant, des hommes et des femmes sont à la recherche d’un sens, d’un lien social, d’une communauté.

Ils vont croiser le destin d’une jeune fille disparue.





Samedi 15 décembre

Ciné Goûter Jeune Public



14h

Fantasia

Le chef d'oeuvre de Walt Disney ! Le film est composé de huit séquences qui illustrent des morceaux de musique.

Ce film est une expérimentation sans dialogue (excepté le chef d'orchestre et Mickey Mouse) dont le but est d'illustrer ou d'accompagner avec l'animation des thèmes de la musique classique. Huit extraits musicaux, joués pour la plupart par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold Stokowski en composent les sept séquences animées. C'est aussi pour de nombreux auteurs et critiques une œuvre d'art d'un genre nouveau, un pont entre les arts et une « nouvelle forme de présenter l'art »



16h15

Qui veut la peau de Roger Rabbit

de Robert Zemeckis

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y parait !



18h30

Les gardiens de la galaxie vol I

De James Gunn

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être …



