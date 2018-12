On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 7 décembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Marcatu di Natale 2018 du 30 novembre au 30 décembre Place du Diamant De nombreuses nouveautés vont rythmer l’édition 2018 avec des animations surprenantes en ville et de belles rencontres sur le Marché de Noël du 30 novembre au 30 décembre. La patinoire restera ouverte jusqu’au 6 janvier 2019. La chambre de commerce et d’industrie de Corse-du-Sud, la chambre de métiers et d’artisanat et la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville d’Ajaccio pour valoriser le savoir-faire et l’innovation locale.

Natale in Aiacciu se déploie et pare la ville des lumières de Noël avec, cette année, une touche impériale. Illuminations, pampilles, rideaux de lumières… égayent les artères et des personnages féériques viennent se poser sur les ronds-points. L’édition 2018, vous réserve un lot de nouveautés pour rythmer cette période de l’année où l’on aime flâner dès la nuit tombée. C’est l’occasion de s’offrir une balade festive. La rue Fesch est habillée de tout son long d’un ciel étoilé et scintillant. Des animations spectaculaires en plein centre-ville, telle que la parade impériale et ses chevaux volants sonorisés vont ravir petits et grands. Retrouvez le programme de Natale In Aiacciu 2018 en téléchargement ci-dessous



Programme Natale in Aiacciu.pdf (855.29 Ko)

Le samedi 8 décembre grande parade impériale au départ à 17h15 de la place Abbatucci Parcours : place Abbatucci/cours Napoléon/Carrefour du Diamant/avenue du Ier consul/rue Fesch/Piazetta.

Cette année la parade prend l’allure d’une cavalerie volante. Venez prendre part à cette parade poétique et impressionnante, où vous verrez défiler une cavalcade aérienne et musicale de chevaux lumineux qui emportent dans leur sillage des personnages féériques, mi femmes-mi fées, mi hommes-mi elfes.

Partez à la conquête d’un nouveau monde sur cette chevauchée magique.

Plus de Mobilité un système de navettes gratuites qui dessert le centre-ville. Navettes du cardinal et petit train impérial avec chauffeurs costumés se mettent à votre disposition.



Les navettes du cardinal

Parcours : Gare/bd Sampiero/place Foch/rue Bonaparte/Quai L’Herminier/rue Fesch/gare.

1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre

Horaires de 14h30 à 18h30



Le Petit Train Impérial

Parcours : Gare/cours Napoléon/Place De Gaulle/Lycée Fesch/Lamparo/carrefour du Diamant-couronne/cours Napoléon/gare



Le Petit Train de la Couronne

Parcours : Carrefour du Diamant - couronne/cours Grandval/bd Dominique Fabiani/bd Fred Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd Albert Ier/bd Pascal Rossini/Lamparo/carrefour du Diamant - couronne





La grande Chasse aux Trésors Impériale au Palais fesch du 1er au 29 décembre

Deux parcours et deux thématiques différentes.

Départs devant le Palais Fesch à partir de 14h00.Participation libre du lundi au vendredi.

Sur inscription le samedi.

Du 1er au 14 décembre : Les pages du journal cachées

Du 15 au 29 décembre : Le secret de Napoléon



Avec le centre ville comme terrain de jeu, l’objectif sera de répondre à des énigmes cachées dans les lieux clés de la ville, et participer aux épreuves proposées par les commerçants afin de trouver la solution finale et gagner des cadeaux !

Ce jeu de piste s’effectue entièrement par SMS pour communiquer avec les joueurs.



Cette technologie permet de distribuer les consignes, résoudre des défis et des énigmes positionnés dans le parcours, distribuer des pénalités en cas de mauvaise réponse, suivre les utilisateurs, notamment pour ne pas qu’ils s’égarent dans le parcours. Un parcours original, qui alterne énigmes simples, placées dans des lieux culturels et énigmes à rechercher auprès des commerçants.



Jeux gratuit tout public à pratiquer seul ou en groupe.

Inscriptions et infos :

Possibilité de pré-inscription sur



06 20 13 86 24 kegiovannai@gmail.com

De Greuze à Canniccioni, dix ans d’acquisitions Exposition hivernale du 30 novembre 2018 au 4 mars 2019 Palais Fesch – musée des Beaux-arts Depuis une décennie et, plus particulièrement depuis 2014, la Ville d’Ajaccio valorise son patrimoine dont le Palais Fesch est le joyau. C’est ainsi que de nombreuses œuvres ont été acquises afin de compléter les collections de notre prestigieux musées des Beaux-arts.

Avant d’apposer sa signature au bas de son testament le 4 janvier 1839, le cardinal Fesch écrivait : « Ayant constaté la carence de l’instruction en Corse ; ayant constaté que les jeunes gens les plus studieux et les plus intelligents étaient réduits à ne pas poursuivre les progrès accomplis lors de leur instruction primaire, j’eus l’inspiration d’y remédier par la fondation d’un institut ». Cet institut, vous l’aurez compris, est le Palais Fesch.

L’ouverture du Palais, sous une forme hybride mêlant un institut d’études et un musée des Beaux-arts, date des années 1860. En plein cœur du Second Empire, et grâce à l’impulsion de Napoléon III, la ville d’Ajaccio bénéficie d’un souffle nouveau associant le culte napoléonien au développement du tourisme et à l’amélioration du système éducatif. Depuis cet âge d’or, les collections publiques municipales ne cessent de s’enrichir grâce à des dons, des dépôts et des acquisitions réguliers.

Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée





