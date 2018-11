On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 30 novembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Vendredi 30 novembre inauguration du Marcatu di Natale 2018 à 17h00 place du Diamant



Programme complet par ici Soirée d'inauguration du Marcatu di Natale 2018 avec apéritif musical de 17h00 à minuit.

Du 27 novembre au 2 décembre Espace Diamant



20 longs métrages



Découvrez l’ambiance unique du cinéma anglais, irlandais et écossais.

6 avant-premières nationales à découvrir



Exposition De Greuze à Canniccioni : Dix ans d’enrichissement des collections du Palais Fesch du 30 novembre au 4 mars au Palais fesch

Durant la dernière décennie, les collections ont pris une nouvelle envergure grâce, d’une part, à la rénovation du Palais Fesch entre 2008 et 2010, et, d’autre part, aux donations François et Marie-Jeanne Ollandini qui ont permis la création d’un département de peintures corses. Ce geste philanthropique est la pierre de fondation d’une politique offensive visant à développer toute la thématique des collections municipales. Si le fonds corse a également été enrichi par la donation Bassoul, les fonds italiens et napoléoniens ne sont pas oubliés pour autant.

Ainsi Le Joueur de cornemuse de Pietro Paolini a rejoint les collections italiennes du XVIIe siècle.

Cependant, depuis 2014, la Ville d’Ajaccio a investi pour l’enrichissement des collections napoléoniennes, en prévision de l’ouverture du futur musée napoléonien au cœur de l’hôtel de ville. Cet investissement est soutenu financièrement par la Collectivité de Corse mais aussi par le Fonds du Patrimoine de l’État. De véritables chefs-d’œuvre ont pu ainsi intégrer le parcours muséographique consacré à la famille Bonaparte, dont un important portrait de Napoléon Bonaparte en habit de Premier Consul par Jean-Baptiste Greuze et un buste de Joseph Bonaparte de Lorenzo Bartolini. En un peu plus de dix ans, plus de mille œuvres (peintures, dessins, sculptures et photographies) ont fait leur entrée au Palais Fesch.



Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée



GFCA / NIORT stade ange casanova vendredi 30 novembre à 20h

Retrouvez toutes les informations pratiques par ici Ce vendredi 30 novembre 2018 à 20h au stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio reçoit les Chamois Niortais, dans le cadre de la seizième journée de championnat de Domino’s Ligue 2.

GFCA VOLLEY / CANNES le 1er décembre à 20h au Palatinu

Retrouvez plus d'informations par ici 9 ème journée de championnat de la ligue masculine de Volley entre le GFCA et CANNES au Palatinu le samedi 1er décembre à 20h

Marche Nordique avec la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique pour le téléthon le samedi 1er décembre 10h plage du Ricanto Rendez-vous le samedi 1er Décembre 2018 à 10H à Ajaccio, plage du Ricanto ( en face de l’institut consulaire) .

Au programme :



Marche

Marche nordique

Initiation marche nordique



Venez nombreux passer un bon moment pour une belle cause !

Participation financière libre en espèces ou par chèque.

Dons intégralement reversés au Téléthon.

A vos baskets !

