On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez quoi faire le weekend du 23 novembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





CONCERT DE CHANTS CORSES au profit des Pêcheurs sinistrés lors de la tempête Adrian Vendredi 23 Novembre 20h30 au Palatinu Avec la participation de :

CANTA 73, CUSCENZA, Battista ACQUAVIVA, François GIORDANI , Jean jacques GRISTI, E ASTRU, I MARINARI, I CANTERINI

des membres de I MUVRINI, CHJAMI AGHJALESI, VOCE E VENTU

Présenté et animé par U TEATRU NUSTRALI

Tarif : 10€

16ème Festival de la Bd d'Ajaccio du 23 au 25 novembre au Palais des congrès L'association " Case et Bulle " propose un festival tout public, invitant de nombreux auteurs (une cinquantaine) à chaque festival. L'objectif est de privilégier les rencontres et les contacts entre les auteurs de renom et le public insulaire. Tous les ans, l'association propose un renouvellement des auteurs invités.



Tous les ans, une cérémonie de remise des prix est réalisées par les membres de l'association, en compagnie de tous les partenaires et en présence des auteurs. L'occasion de remettre les neuf prix du festival d'Ajaccio.



L'association " Case et Bulle " travaille également dans un sens pédagogique. Tous les ans, plusieurs écoles, collèges et lycées de la ville d'Ajaccio et même d'ailleurs sont invités à participer aux ateliers pédagogiques, à rencontrer les auteurs, ou encore visiter les expositions ou visionner les dessins animés dans l'auditorium.



Pour les plus grands, l'association " Case et Bulle " organise également des conférences. A ce sujet, des conférences sur " Tintin " ont été réalisées par l'archiviste de la Fondation Hergé, Dominique Maricq lors des deux premières éditions du festival. Un régal...



Une ambiance bon enfant, simple et agréable, voilà l'objectif du festival. Toutes les activités proposées par le festival d'Ajaccio sont entièrement gratuites (y compris les diffusions de dessins animés). Voilà l'ingrédient nécessaire pour la réalisation d'un festival apprécié et de plus en plus demandé.

Cinéma à l'Espace Diamant Vendredi 23 novembre 2018



14h et 18h30 séances du court au long

« Untitled 1 » de Masha Godovannaya

(4 minutes) Expérimental Portrait Recherche/Essai Russie 2006 Film muet

En deux mots

« Des images et une musique entêtante que vous ramènerez chez vous ! »



«Capharnaum»

(2h 03min)

De

Avec Nadine Labaki, Yordanos Shifera

Drame

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.



16h30

« Il se passe quelque chose »

(1h 43min)

De

Avec Bojena Horackova, Serge Geairain

Drame

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée, elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique.



« Ce double et sensible portrait féminin devient, peu à peu, un voyage authentique et émouvant, de zones industrielles en vergers bourdonnants. Une belle bouffée d’oxygène. » Télérama





Plus d'infos et bandes annonces par ici

Concert "Cigùri Holy Temple" vendredi 23 novembre 20h30 Eglise Saint Erasme

Dark Pop & Synth laments

Tarif A

Durée 1h



Pour son album en cours d’écriture, Alice Paradisi (aka Cigùri) souhaite atteindre un point d’équilibre entre la dark pop électronique qu’elle compose et les chants traditionnels, sacrés et profanes corses.

Durant 2 semaines courant début 2017, l’artiste a été en résidence dans l’église de Urtaca, puis 1 semaine dans l’Oratoire de Calvi afin de travailler sur ses nouvelles créations.

« Holy temple » est le début d’une série de concerts formatés pour les lieux sacrés et les endroits aux résonances fascinantes. L’occasion de découvrir le nouveau personnage de Cigùri, sa voix, sa musique et de se laisser emporter dans ce monde dont elle seule détient les clefs. « La voix, simple, fluide, virtuose, ne craint pas les chemins du vertige.

Cigùri propose un univers envoûtant au lyrisme prenant, diffus, en marge de toute convention réaliste. Acceptez son invitation au voyage intime et sensible qui a bien des accents baudelairiens, ce que, plus encore que la chevelure de l’artiste, son option synesthésique souligne. »

Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.



Spectacle en collaboration avec le REZO



Match de Football Ac Ajaccio / Clermont le 23 novembre à 20h



Plus d'infos et billetterie par ici 15 ème journée de championnat de ligue 2 Ac Ajaccio vs Clermont à 20h stade François Coty.

Concert de "l'Ensemble Instrumental de Corse" samedi 24 novembre 20h30 à l'Espace Diamant Samedi 24 novembre / 20h30

Tarif C

Durée 1h20



« Interprète familier de Rossini et de Bernstein, j'ai souvent ressenti le croisement esthétique liant ces deux compositeurs.

Amoureux de la voix et maîtres du rythme et du swing, les réunir dans un même programme original relevait, au-delà du défi, d'une opportunité de construire un pont entre le vieux continent et les

Amériques. C'était également faire avec notre public une balade à New-York, ressentir la folle énergie de cette ville, être écrasé par ses gratte-ciels et soudainement, au détour d'une rue, se perdre dans « little Italy », entrer dans une trattoria, et retrouver, au son d'un air de bel canto, l'authenticité de notre Méditerranée. »

Yann Molénat

Célébration de la Sainte Cecile Dimanche 25 novembre 2018 Le Chef de musique, les membres de la Musique Municipale d’Ajaccio, les Groupes participants,

membres de la Fédération Musicale de Corse vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie de remise de médailles et diplômes, qui aura lieu le dimanche 25 novembre 2018

à l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens et vous invitent à la réception qui aura lieu vers 11h30 à l’Espace Diamant à Ajaccio



Auparavant, la messe traditionnelle sera célébrée à 10h00 en la Cathédrale d’Ajaccio. l’office sera animé par différents groupes vocaux et instrumentaux.



Avant la messe : agnus deï de G. Bizet, sax solo Paul Mancini par la Musique Municipale

Direction François Paoli



Entrée de la messe : Pompe et circonstance d’Elgar par l’Estudiantina Ajaccienne

Direction Christian Ryder



Après l’homélie : Romance de Shostakovitch par l’Orcheste Aria

Direction Pierre Deiana



A l’offertoire : When you believe de Schwartz et Edmonds par l’Orchestre Aria

Direction Pierre Deiana



A la communion : Un jour on se reverra de Xavier Paoli par la Musique Municipale

Direction François Paoli



Sortie de messe : Hallelujah de Cohen (traduite en corse) par le Groupe de traditions Populaires Corse Canti d’Aiacciu

Direction Grégory Innocenti



Terra Umana de Patrick Fiori par la Musique Municipale et la Chorale de l’école de musique

Direction François Paoli





Groupes Ajacciens participants



Musique Municipale d’Ajaccio : François Paoli

Estudiantina Ajaccienne : Christian Ryder

Canti d’Aiacciu : Grégory Innocenti

Spartimu : Frédéric Vespirini

Orchestre Aria : Pierre Deiana



Présentation remise des diplômes

Pierre Deiana

Président Fédération Musicale de Corse





Rencontres de Handball du Hac le samedi 24 novembre au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse et le dimanche 25 novembre au Complexe Pascal Rossini Les rencontres du week-end :



Samedi

Hand à 4 : tournoi -16F de 14h à 17h au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse,

Les -18 se déplacent à Nice.



Dimanche au Pascal Rossini

10h30 Seniors Féminines HAC - BHB

12h30 : Séniors Masculins HAC - ASPV

15H N2F : HAC - ANTIBES



