On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 16 novembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Restitution du projet Design ta Ville samedi 17 novembre Médiathèque des Jardins de l’Empereur

A partir de 14h30, restitution finale du travail accompli par les enfants durant 10 jours dans le cadre du projet « Design ta ville ». Accompagnés d’architectes, de designers, d’artistes, 25 enfants âgés de 6 à 12 ans ont créé des architectures réelles ou virtuelles, en se projetant dans l’Ajaccio de demain.

De nombreux ateliers de découverte et de création ont eu lieu au FabLab Ajaccio, aux jardins des Milelli, au musée Fesch dans le centre-ville d’Ajaccio. Venez déambuler à travers les Jardins de l’Empereur, à la découverte de leurs idées pour un quartier en devenir.

Marché des Jeunes samedi 17 novembre au Palatinu Que vous soyez en quête de bonnes affaires, ou bien que vous voulez profiter de cette journée pour faire de la place dans les placards, inscrivez-vous pour avoir un stand et vendre livres, disques, vêtements, jouets accessoires de modes.



Des animations sont également au rendez-vous !



Au programme : Animations quizz, initiation escalade et jeux vidéos collectifs !

La direction Jeunesse et Vie des Quartiers de la Ville d’Ajaccio encadrera ces 3 activités, en partenariat avec le service de la Langue et Culture Corse, le SDIS de Corse du Sud et l’association Nustrale Gaming.

Pour toute participation au marché des jeunes un accès gratuit est offert. Soit pour un essai quizz, 1 essai jeux vidéos et 1 essai escalade à l’intérieur du Palatinu.

10h00 : Ouverture du Marché des jeunes en présence des partenaires : le CIAS du Pays Ajaccien, Direction de la Culture, Direction des sports, centres sociaux, Relais des associatons , la Mission Locale, les associations comme le CDAD ( pour l'accès aux droits), la FALEP etc……



- 12h00 : apéritif et tirage de la tombola



- 17h00 : Fin du marché des jeunes.

les enfants qui le souhaitent, pourront déposer leurs invendus de la journée aux associations retenues ci-dessous :

- Iniziativa,

- Saint Jean de Jerusalem,

- la ludhothéque le Petit Atelier,

- la Croix rouge

Cinéma à l'Espace Diamant novembre 2018 Samedi 17 novembre 2018



14h et 18h30 séances du court au long :

« Negative Space » de Max Porter, Ru Kuwahata (5 minutes 30)

Animation, Drame, Portrait, Gravure, Marionnettes, Ordinateur 3D

En deux mots :

« Un fils rend un hommage touchant à son père. Une animation en volumes primée au festival d'Annecy et nommée aux Oscars. »



« Thunder Road »

(1h 31min)

De

Avec Kendal Farr, Nican Robinson

Comédie, Drame

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.



16h30

«Villeperdue»

(0h 52min)

De

Avec Lucie Debay, Benjamin Siksou

Drame

Sandrine et Vincent reviennent dans la ville qui les a vus grandir pour fêter l'anniversaire de leur mère. C'est la première fois que la famille se retrouve depuis la mort du père. Un week-end mouvementé qui démontre que la vie a repris ses droits et qu'il va falloir l'accepter.

« On ne gâchera rien en révélant que le dernier plan a quelque chose d’Ozu : une pièce vide et un balcon sur lequel du linge sèche au vent. Un simple espace, très quotidien, où du temps a passé et où une famille qui ne sait pas très bien s’aimer a fait ce qu’elle a pu » Libération



Spectacle et goûter bilingue "Fiammulina" L'espace culturel LOCU TEATRALE vous propose un goûter spectacle

Le samedi 17 novembre à 16h "Fiammulina è à scola"

Tarif: 15€



Fiammulina, Marianna Nativ, hè un spichju di tutti i ziteddi, carca à vezzi è niscentri dinò. U so missiavu, Antoine Tramini hè quì per ampparà cio chi hè ghjustu, è u cumportamentu chi ci voli ad avè à a scola.

Una lizzioni di murali dolci è d’amparera astuta, una vìa dritta, fatta di cumpassioni.



La langue corse et son rythme sont un vecteur pédagogique très puissant, car la musicalité de la langue transporte les enfants à travers un univers sonore, enrichi de chants, comptines ou musiques corses, qu’ils s’approprient et répètent volontiers, en totale interaction avec les deux comédiens.

Vide grenier du Conseil citoyen des Salines Instance de démocratie participative, le Conseil citoyen des Salines invite tous les brocanteurs, chineurs, amateurs, visiteurs, traqueurs de bonnes affaires d’Ajaccio et d’ailleurs à son premier vide-

grenier, sur la nouvelle place Jean-Casili, au cœur du quartier rue François-Pietri.

Le Dimanche 18 novembre de 10 à 16 heures, venez flâner entre les stands des exposants, trouver votre bonheur, et partager des moments conviviaux à l'occasion de cette journée.

Le stand organisateurs sera à votre disposition durant toute la manifestation pour vous accueillir et vous renseigner sur le quartier et les actions menées par le conseil citoyen.

Festival du Film Italien 2018 du 9 au 18 novembre au Palais des Congrès

Retrouvez le programme complet sur le site du Festival du Cinéma Italien 2018 Le Festival du Film Italien fête ses 20 ans et à cette occasion une programmation unique avec 20 longs-métrages vous sera proposée ainsi que des invités prestigieux.

Théâtre "51 Pegasi, la confession de la bête" Vendredi 16 novembre / 20h30

Théâtre

Tarif B

Durée 1h15

D’après l’oeuvre de Marc Biancarelli

Traduction : Jérôme Ferrari

Adaptation / Mise en scène : Christian Ruspini



« On mesure le degré de développement d'une société à la façon dont elle est capable de se confronter à ses criminels » Markus Schleinze Marc Biancarelli construit un livre ambigu et dérangeant, non dénué d’humour, qui travaille des genres littéraires variés tels que le roman, l’autofiction, la nouvelle ou encore l’essai. Quoi qu’il en soit, ce récit frappe fort et se charge de vérités crues, sensibles et répulsives à la fois, qui se prêtent au jeu et à la scène. A travers ses souvenirs, ses réflexions et sa vision d’une époque, le narrateur-poète décrit des univers où la tragédie n’est jamais loin. A la fois témoin et acteur, il est confronté à ces univers réels ou fantasmés. Il est plongé dans le vécu d’une insularité plus dramatique qu’idéale «

en prise directe avec notre quotidien, la Corse et ses limites naturelles qui nous renvoient à nousmêmes, parfois avec une complaisance méprisable. »

« Au début, nous pourrions voir aussi et tirer de cette histoire la condition « d’une vie humaine » qui se décrit elle-même et dans laquelle chacun pourrait se reconnaitre. C’est l’histoire d’un homme qui revient dans son pays après dix ans d’un exil forcé. […] « L’adaptation d’un roman porté au théâtre, fera ressurgir des pointes de réel, des rêves aussi et des ellipses, un peu comme au cinéma.

C’est dans tous les cas un travail de mémoire. Le récit de ces scènes violentes et banalisées parfois, est toujours nourri d’un désir et d’une volonté de mémoire. Ce qui peut sauver d’un démon, c’est aussi la mémoire. Pegasi, la confession de la bête, c’est l’histoire d’une rédemption quasi impossible.

L'irrépressible désir d'un aveu qui prend racine dans le passé ultra violent d’un homme, au risque d'une rechute vertigineuse. A moins que l’amour… » Christian Ruspini

Achetez vos places pour "51 Pegasi" en cliquant ICI

