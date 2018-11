On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 9 novembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







1 ere édition du Festival de la photo d'Ajaccio du 16 octobre au 15 novembre 2018 dans toute la ville une manifestation de grande envergure, consacrée à la photographie.



Pour cette première édition, la thématique retenue est l’arbre, qui sera montré sous différents prismes liés à son rapport à l’homme (transformation, protection et destruction, arbre nourricier, arbre dans l’aménagement urbain…)



Plus d'infos et programme par ici

Exposition / jean-Claude Joulian & Stéphane Savelli : Rassembler ses esprits du 6 au 17 novembre Espace Diamant La Ville d’Ajaccio présente l’exposition « Rassembler ses esprits» de Jean-Claude Joulian et Stéphane Savelli du mardi 6 au samedi 17 novembre 2018 à l’Espace Diamant.

Cette exposition est une invitation au voyage où sculptures, photographies et dessins s’assemblent pour permettre au visiteur d’explorer un chemin poétique et partager une réflexion qui touche à l’universel.

« Qu’est-ce que je fais là ? », se demande le voyageur à un moment de son périple. C’est à la source de la nature sauvage qu’il puise un apaisement à cette lancinante question, tenace comme un moustique un soir d’été. Les collines, les arbres, le ciel et ses nuages bavardent au fond de lui et c’est l’écho de ces voix qui captive son attention.

C’est de cet échange permanent que naissent les dessins, sculptures et textes de Jean-Claude Joulian et les photographies de Stéphane Savelli.

Durant la semaine de l’exposition, une séance de lecture de textes de Jean-Claude Joulian sera proposée par Pascal Omhovere de la compagnie Sub Tegmine Fagi vendredi 9 novembre 2018 à 15h.



Jean-Claude Joulian, né en 1971 est dessinateur, sculpteur et auteur: « Artiste convaincu des bienfaits de la nature sauvage sur la nature humaine, il fait apparaître des créatures et des personnages en s'inspirant des peuples du mondes et de la diversité de formes des animaux et des végétaux. Voyageur au grand air, tous les moyens sont bons pour exprimer et laisser le monde du rêve se mêler à la réalité. (...) . En deux-mille-neuf, il fabrique une tortue ailée géante pour un clip musical et en profite pour grimper sur son dos jusqu’à Ajaccio où il installe son atelier. Il y pratique la sculpture, le dessin et l’écriture et époussette parfois les copeaux qui le recouvrent pour travailler à la conception de décors et à la scénographie, avec la compagnie de théâtre Sub Tegmine Fagi. »

Stéphane Savelli, né en 1971 est photographe : « Animal farouche, il se nourrit de grands espaces […] Les images qu’il ramène de ses lointaines pérégrinations sont de la même espèce que celles capturées sur les massifs du Cintu ou de Bavella […]. A force de travail et d’expérimentations, il parvient à mettre au point un appareil qui photographie le paysage qui s’étend devant ses yeux tel qu’il était vingt mille ans auparavant… Il garde pour lui le secret de sa découverte, et ne cesse d’explorer les crêtes si proches et les pays du bout du monde. Les photos de Stéphane Savelli se tiennent, silencieuses, ombres et lumières dans le foisonnement du mouvement et de l'activité. Ses photos sont les paysages d'où viennent ces bêtes de bois, d'encre et de pigments [....]. Rien n'existe, en-dehors du paysage. »

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

04 95 50 40 80 http://espace-diamant.ajaccio.fr

Musique Les Cordes de France Vendredi 9 novembre 20h30

Orchestre à cordes à géométrie variable, l’Ensemble des Cordes de France est composé de jeunes musiciens, étudiants et jeunes professionnels, tous diplômés, issus des meilleures écoles françaises.

C’est autour de Jean Lenert qu’ils se sont rassemblés pour parfaire leur connaissance du métier de musicien d’orchestre et bénéficier des conseils d’un musicien hors pair doublé d’un éminent pédagogue. Présenter Jean Lenert en quelques mots est une gageure. Rappelons seulement qu’il fut l’un des premiers violons de l’Orchestre de Paris; à ce titre il a joué sous la direction des

plus prestigieux chefs d’orchestre : Munch, Karajan, Barenboïm, Ozawa,…la liste est longue et impressionnante.

Mais Jean Lenert est aussi un formidable passeur de savoir. Il a formé plusieurs générations de violonistes dont certains sont membres d'orchestres prestigieux à travers le monde : Orchestre

Philharmonique de Berlin, Orchestre de l'Opéra de Paris, Orchestre National de France, Boston Symphony, Orchestres du Capitole de Toulouse, de Nice, Bordeaux, Marseille, Toulon, ou encore l’Opéra de Lyon...

Professeur à la Schola Cantorum de Paris, au CRR de Lyon, professeur honoraire au CNSMD de Paris, il est régulièrement invité dans le monde entier pour des jurys ou des master classes.

Jean Lenert est assisté par Pierre Emmanuel Blanc, lui-même éminent violoniste et grand pédagogue.

Une des particularités de l’Ensemble des Cordes de France est qu’il joue sans chef, obligeant ainsi le groupe à un travail d’écoute et de cohésion incomparables. Son répertoire s’étend du classique au contemporain et il a la chance de pouvoir jouer régulièrement en concerto avec les plus grands solistes du moment : Alain Jacquon Hervé Billaut, Laurent Korcia…



Achetez vos places en ligne par ici Concert dans le cadre des vingtièmes rencontres musicales de méditerranée...

Festival du Film Italien 2018 du 9 au 18 novembre au Palais des Congrès

Retrouvez le programme complet sur le site du Festival du Cinéma Italien 2018 Le Festival du Film Italien fête ses 20 ans et à cette occasion une programmation unique avec 20 longs-métrages vous sera proposée ainsi que des invités prestigieux.

Match de Football vendredi 9 novembre 20h Ce vendredi 09 novembre 2018 à 20h au stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio reçoit l’ESTAC Troyes, dans le cadre de la quatorzième journée de championnat de Domino’s Ligue 2. Billetterie : la vente physique des billets se déroulera ce jeudi 25/10, de 16h à 18h30 aux guichets du stade A. Casanova, situés à proximité de la boutique du club. Les guichets ouvriront dès 18h ce vendredi 26/10, le jour du match. Vous avez également la possibilité d’acheter votre titre d’accès directement en ligne sur billetterie.gfca-foot.com



Cinéma à l'Espace Diamant Samedi 10 novembre

« Les Indes galantes» de Clément Cogitore (05’26)

Fiction France 2018. Muet

En deux mots :

« D'une rare intensité ! Prix du public au Festival de Clermont-Ferrand 2018. »



« Girl »

(1h 45min)

De Lukas Dhont

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart

Drame :

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.



16h30

« Chris the Swiss »

(1h 25min)

De Anja Kofmel

Avec Anja Kofmel, Heidi Rinke, Julio César Alonso

Animation, Documentaire, Drame, suisse, croate, allemand, finlandais :

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre l’implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.



«Un film de guerre comme on n’en a jamais vu. » Le Monde



Plus d'infos par ici 14h00 et 18h30 séances du court au long :

Commémoration exceptionnelle du Centenaire de l’Armistice de 1918 et de tous les « Morts pour la France » Samedi 10 novembre

Monument au Morts pour la France place Charles de Gaulle



Cérémonie d'hommage et veillée à partir de 18h00

La population Ajaccienne sera invitée à déposer une bougie devant le monument place du Diamant



Dimanche 11 novembre

Eglise du Sacré Coeur d’Ajaccio



9h00 : Messe célébrée par Monseigneur Olivier de Germay, Evêque de Corse



Commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 sur le site de la Borne de Terre sacrée à Vignola, route des Sanguinaires



10h45 : Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires, des troupes et de la Musique municipale.



11h00 : Arrivée de Mme la Préfète de Corse et des personnalités qui l’accompagnent

- Honneurs (le clairon sonne «Aux champs»)

- Salut au drapeau

- Revue des troupes

- Remise de décorations

- Evocation chorégraphique par l'école de danse Fior di Stella

- Lecture d’une lettre de poilu par Jean-Laurent Morazzani en classe de 3ème au collège Fesch (ou Pauline Piani en classe de 3ème au collège Fesch)

- Lecture de l'intervention inaugurale en 1933 de Gaston Deblaize, concepteur de la Borne

- Lecture du discours inaugural en 1933 de maître Hyacinthe Campiglia, faisant fonction de maire, par M. Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et intervention

- Lecture du message ministériel par Mme la Préfète de Corse

- Dépôt de la gerbe de blé de Meures par M. le Directeur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de la Corse-du-Sud accompagné de M. René Chiaramonti, Président régional des Gueules cassées, de M. Mathieu Casanova, administrateur national de l'association André Maginot, et de 2 scolaires.

- Dépôt des gerbes commémoratives des associations d'anciens combattants, des institutionnels et des élus, par des collégiens et lycéens parcourant un chemin de Bleuets (avec gerbe de la marine jetée en mer en début de dépôt)

- Sonnerie aux Morts

- Minute de silence

- Marseillaise (intégrale)

- Marche Lorraine

- Mme la Préfète de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviées par M. le Directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires (diffusion de la chanson en hommage au 173ème RI)



12h20 : Fin de la cérémonie



12h30 : Buffet d’honneur sur le site, offert par la mairie d'Ajaccio.

A cette occasion une exposition sur le service de santé des armées (SSA) lors de la Grande guerre sera présentée par M. le Lcl (RC) Gaston Leroux-Lenci, président de l'unité de tradition du SSA.

A cette occasion une exposition sur le service de santé des armées (SSA) lors de la Grande guerre sera présentée par M. le Lcl (RC) Gaston Leroux-Lenci, président de l'unité de tradition du SSA.

Ainsi qu'une présentation de l'Oeuvre nationale du Bleuet de France sera réalisée par l'ONACVG ainsi qu'une exposition sur les travaux des étudiants en arts plastiques de l'université de Corte dans le cadre d'un concours d'affiches mémorielles sur le thème du Centenaire de l'Armistice de 1918.

Club de Lecture Samedi 10 Novembre 17h Médiathèque des Jardins de l'Empereur Le 10/11/2018 de 17h00 à 19h00



Gala de boxe International du Boxing club Ajaccien Samedi 10 novembre 20h Grande soirée de boxe au complexe Pascal Rossini avec deux combats Pro internationaux :

Dimitri Gourier et Rachid Azhour du Boxing Club Ajaccien affronteront des adversaires venus des pays de L’Est .... La Squadra Corsa encadrera cet événement avec une sélection des meilleurs amateurs de l’Ile ( BCA/ RB/ RCargesien).



Le CREW groupe de Hip-hop qui a fièrement représenté la Corse aux Championnats du Monde à Phœnix ouvrira la soirée.



Réservation à la Brasserie du Loretto

Match de Volley GFCA / Narbonne samedi 10 novembre 20h



Plus d'infos par ici Pour le 3ème match de la saison au Palatinu, Le GFCA Volley-Ball reçoit ce samedi à 20h00 l’équipe de Narbonne Volley.

Deux moustachus récoltent des fonds en tandem pour la recherche contre le cancer à Ajaccio dimanche 11 novembre 16h30 Après Octobre Rose, mois durant lequel de nombreuses initiatives sont réalisées pour la lutte contre le cancer du sein, c'est maintenant le tour de Movember. En novembre, la lutte se focalise sur le cancer de la prostate et des testicules. Un signe distinctif de solidarité est de se laisser pousser la moustache pendant cette période. A cette occasion, Vincent Lefin et Jean-Charles Collin vont réaliser un défi sportif en tandem Moustache Bikes.



Ces deux moustachus, de profil sportif et baroudeur, infirmier et ingénieur, vont effectuer le tour de Corse en vélo du 9 au 19 novembre pour collecter des fonds destinés à la recherche contre le cancer de la prostate et des testicules.

Concrètement, 9 villes étapes sont identifiées dans lesquelles ils s'arrêteront faire de la prévention et récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Les sommes réunies sur place et sur la plateforme internet HelloAsso seront directement reversées à la Ligue contre le cancer. Ces étapes seront aussi l'occasion de promouvoir les vélos à assistance électrique (VAE) et le cyclisme pour rester en bonne santé à tout âge.



Rendez-vous à la mairie d' Ajaccio dimanche 11 novembre de 16h30 à 18h30



Suivez l'aventure sur :

movstacorsica.wordpress.com

facebook @movstacorsica

Twitter @movstacorsica

Instagram @movstacorsica



Bon courage à eux !

