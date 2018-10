On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 26 octobre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







1 ere édition du Festival de la photo d'Ajaccio du 16 octobre au 15 novembre 2018 dans toute la ville une manifestation de grande envergure, consacrée à la photographie.



Pour cette première édition, la thématique retenue est l’arbre, qui sera montré sous différents prismes liés à son rapport à l’homme (transformation, protection et destruction, arbre nourricier, arbre dans l’aménagement urbain…)



Pour cette première édition, la thématique retenue est l'arbre, qui sera montré sous différents prismes liés à son rapport à l'homme (transformation, protection et destruction, arbre nourricier, arbre dans l'aménagement urbain…)

Festival CORSICADOC, 12ème édition du 24 au 28 octobre à l'Espace Diamant

Les débats sont vifs aujourd'hui sur le transhumanisme, l'anthropocène, notre rapport à l'avenir... et le cinéma documentaire lui aussi balance entre dystopie et utopie.

Un vingtaine de films contemporains ou passés nous donneront à réfléchir sur ces questions aujourd'hui vitales.

* débat en historiens, romanciers et cinéastes le vendredi 26 et samedi 27 à 18h

* atelier scolaire

* compétition nouveaux talents

* séances pour les enfants jeudi 25 et vendredi 26 à 16h



Cette douzième édition sera sous le signe de la science-fiction, un genre qui touche aussi le documentaire par les temps qui courent (très vite).Les débats sont vifs aujourd'hui sur le transhumanisme, l'anthropocène, notre rapport à l'avenir... et le cinéma documentaire lui aussi balance entre dystopie et utopie.

Un vingtaine de films contemporains ou passés nous donneront à réfléchir sur ces questions aujourd'hui vitales.

* débat en historiens, romanciers et cinéastes le vendredi 26 et samedi 27 à 18h

* atelier scolaire

* compétition nouveaux talents

* séances pour les enfants jeudi 25 et vendredi 26 à 16h

Retrouvez la programmation détaillée sur https://www.corsicadoc.fr/edition-2018/le-festival/grille-programme/

Visites Musée Bibliothèque d'histoire de l'art Vendredi 26 octobre 14h30 Palais Fesch Reprise du cycle de visites thématiques mensuelles dans les salles du musée suivies d’un atelier autour des livres d’histoire de l’art, au sein du centre de documentation, situé au troisième étage du musée.

Vendredi 26 octobre, 14 h 30 : Figures de mécènes collectionneurs du XVIIe siècle : les cardinaux Borghèse et Ludovisi.

Rappelons que la bibliothèque d’histoire de l’art est ouverte au public du lundi au vendredi, en accès libre.

Conditions d’accès pour la visite : billet d’entrée du musée.

Pour plus d'informations connectez-vous sur le site du Palais Fesch

« A Leia » Locu Teatrale les 26 et 27 octobre 20h30 Locu Teatrale Création originale : Des moments de poésie, de chants, de musique. Un voyage à travers les créations et les chants traditionnels, « A Leia » est un échange, un partage, la transmission de la mémoire.

Rendez-vous à l’espace culturel Locu Teatrale les vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30.

Tarif: 15€





Football 12eme journée GFCA / Béziers vendredi 26 octobre 20h stade Ange Casanova

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site du GFCA Ce vendredi 26 octobre 2018 à 20h au stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio reçoit le promu Béziers, dans le cadre de la douzième journée de championnat de Domino’s Ligue 2.

Volley-Ball 4eme journée: Ajaccio / Toulouse au palatinu Samedi 27 octobre 20h



Plus d'infos et billetterie sur le site du GFCA Volley-Ball 4ème journée de ligue A de volley GFC Ajaccio Volley-Ball / T.U.C. Volley-Ball au Palatinu le samedi 27 octobre à 20h

Exposition "Ajaccio à travers le temps" - Quartier des Jardins de l'Empereur du 27 octobre au 17 novembre 2018 Une équipe projet, composée des Maisons de quartier des Salines, de Saint Jean et des Cannes, de l’espace municipal des Jardins de l’Empereur, de la direction de la Culture, du centre culturel U Borgu, ainsi que d’adhérents et d’habitants des quartiers, a orienté les actions de la Ville vers la création de repères historiques communs, le recueil de la parole des habitants et la recherche de documents iconographiques pour un voyage à travers le temps.



Vernissage samedi 27 octobre à 16h00 au Spaziu Municipale Tour Napoléon.

