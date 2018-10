On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 19 octobre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







1 ere édition du Festival de la photo d'Ajaccio du 16 octobre au 15 novembre 2018 à l'Espace Diamant une manifestation de grande envergure, consacrée à la photographie.



Pour cette première édition, la thématique retenue est l’arbre, qui sera montré sous différents prismes liés à son rapport à l’homme (transformation, protection et destruction, arbre nourricier, arbre dans l’aménagement urbain…)



Football ACA / LE HAVRE Vendredi 19 octobre 11 ème journée du championnat de France de ligue 2 à 20h Stade François Coty.

Plus d'infos sur le site de l'AC Ajaccio

Inauguration de la place Jean Casili Samedi 20 octobre Cette nouvelle place construite dans le cadre du PRU au coeur du quartier des Salines, sera inaugurée le samedi 20 octobre à 11h rue François Pietri.

A cette occasion des animations seront organisées par le Centre Social des Salines et la Direction de l’Événementiel de la Ville d'Ajaccio : un atelier maquillage, tatoos paillettes et sculpture sur ballon animés par "Festival des enfants" de 11h à 16h. Un bal "80 et 90" sera organisé animé par Dj Dumè et Simu Noi de 12h15 à 16h.

Corsifight 2 Samedi 20 octobre Samedi 20 octobre à 20h l’Aiacciu muay thaï vous accueille pour la 2 eme édition du Corsifight.



Au programme de ce gala :Boxe thaï, K1 et kick boxing...

Combats Pro, Classe A et B.



Une sélection de boxeurs insulaires, Stéphane Genta, Alexandre Vasta, Marc Nivaggioli, Paul Xavier Lambruschini, Momo Boudkazi feront l’honneur de représenter les couleurs de l’îles et de différents clubs insulaires. Avec également

Thibaut Arias nouvelle recrue de l’Aiacciu muay thaï, champion de France Pro en titre dans la catégorie des -67, relèvera le challenge face au très expérimenté Clément Lacroix.



D’autres combats pro seront à l’affiche.



Billetterie sur place à partir de 18h00



Info résa : 06 68 14 80 86

Triathlon des Iles Sanguinaires 20 et 21 octobre 2018



Une manifestation sportive qui regroupera deux épreuves. Un relais mixte en ordre inversé par équipe de quatre, qui est actuellement le support des Championnat de Corse de cette discipline. Précurseur de ce type d’épreuve, la Corse reste encore pour le moment, le seul endroit de France ou se format est décliné sur un championnat régional.



Un triathlon au format exceptionnel, qui sera un véritable défi de par sa difficulté, son intensité et qui incarnera le dépassement de soi en devenant une véritable référence en Europe comme étant l’incontournable Triathlon dans une vie d’athlète.



Avec 1Km 700 de natation, 52 Km de Vélo de route avec 1490 M de dénivelé positif et 13 Km de course à pied avec 509 M de dénivelé positif sur un parcours mixte, route/trail.



Soucieux du moindre détail et du respect de l’environnement l’épreuve est labélisée « développement durable » et « label féminin » par la FFTRI.



Programme :

Samedi 20 octobre

Départ 12h00



Dimanche 21 octobre

départ 09h00



Danse en famille avec l'association Kalliste dimanche 21 octobre Une fois par mois, l’association Kalliste propose une initiation aux danses historiques au Palais Fesch.

Le dimanche 21 octobre à 16 heures sera au tour de la valse

Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants

