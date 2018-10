On fait quoi ce weekend à Ajaccio ?

Grand public, primaire, collège et lycée

Club Ajaccien d'Astronomie :

Le vendredi 12 octobre à partir de 21 h 30 le club ajaccien d’astronomie, situé à l’entrée du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, accueillera gratuitement le public dans le cadre de la « Fête de la Science »



Au programme de la soirée :



1) Initiation à la mise en station d’un instrument.

Le club convie le public à venir avec leurs instruments personnels pour apprendre à les mettre en station. Cet atelier traitera également des différents moyens d’observation et évoquera les formules optiques de base appliquées à l’astronomie.



2) Découverte du ciel :

Si la météo est favorable le public apprendra à reconnaître les plus belles étoiles et constellations et à se repérer grâce aux étoiles.



3) Observation au télescope :

Le public pourra observer au télescope les planètes Saturne et Mars.



Destinée à favoriser les échanges entre les chercheurs et les citoyens, la 27ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 6 au 14 octobre 2018 partout en Corse et les 12 et 13 octobre à Ajaccio.