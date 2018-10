On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 5 octobre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







18 ème édition des Journées de la Marie Do du 5 au 7 octobre Place Miot

Cet événement permet de collecter la majeure partie des fonds reversés aux malades, dans les investissements et à la recherche.

3 jours remplis d'animations, le concert, le grand loto, les galas de danses le défilé et bien d'autres surprises vous attendent les 5, 6 et 7 octobre place Miot.



Plus d'infos et programme complet par ici Comme chaque année l'association "La Marie Do" organise ces journées à la Place Miot.Cet événement permet de collecter la majeure partie des fonds reversés aux malades, dans les investissements et à la recherche.3 jours remplis d'animations, le concert, le grand loto, les galas de danses le défilé et bien d'autres surprises vous attendent les 5, 6 et 7 octobre place Miot.

Visites guidées : les chefs d’oeuvres du Palais Fesch

Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous accompagne pour une visite guidée à travers les collections exceptionnelles du Palais Fesch.

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place, sous réserve de places disponibles (25 personnes max)

Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans)



Plus d'infos cliquez par ici Les vendredis 5 & 12 octobre à 14h30Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous accompagne pour une visite guidée à travers les collections exceptionnelles du Palais Fesch.Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place, sous réserve de places disponibles (25 personnes max)Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

Exposition : « Le monde à travers l’objectif d’une bulle» Du poète-photographe Khaled YOUSSEF

Du mardi 2 au samedi 13 octobre 2018

Entrée Libre



pour plus d'infos cliquez par ici



« Le monde à travers l’objectif d’une bulle» Du poète-photographe Khaled YOUSSEFDu mardi 2 au samedi 13 octobre 2018Entrée Libre

Rencontre GFCA / ORLEANS



Plus d'infos et billetterie par ici Ce vendredi 05 octobre 2018 à 20h au stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio reçoit l’US Orléans, dans le cadre de la dixième journée de championnat de Domino’s Ligue 2

Salon des Séniors 5 et 6 octobre 2018 au palais des congrès

Il aura lieu les 5 et 6 octobre 2018 au Palais des Congrès d'Ajaccio

De nombreux exposants seront présents, ainsi que des démonstrations, conférences, ateliers et activités.

Des démonstrations d'activités seront proposées par le Service Animation du CIAS Anziani.



Plus d'infos par ici Le salon Salviu est le rendez-vous des seniors du bassin ajaccien.Il aura lieu les 5 et 6 octobre 2018 au Palais des Congrès d'AjaccioDe nombreux exposants seront présents, ainsi que des démonstrations, conférences, ateliers et activités.Des démonstrations d'activités seront proposées par le Service Animation du CIAS Anziani.

Les dimanches en musique

Dimanche 7 octobre à 16 heures : À la rencontre de Tessarech

Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants



Plus d'infos cliquez par ici Une fois par mois, l’association Clavecin en Corse propose un concert en lien avec les collections d’œuvres d’art du Palais Fesch.Dimanche 7 octobre à 16 heures : À la rencontre de TessarechConditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants

Accueil Envoyer à un ami Imprimer