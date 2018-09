On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 28 septembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Présentation de la programmation 2018-2019 de l'Espace Diamant A l'occasion de la présentation du programme 2018-2019 l'équipe de l'Espace Diamant aura le plaisir de vous faire découvrir le film de la saison et d'échanger avec vous autour d'un verre. Rendez-vous le vendredi 28 septembre à 18h30 à l'Espace Diamant.

Exposition Bibliothèque Fesch Récits de Voyage « La Conquête du Pacifique » Du 15 septembre au 15 octobre, la Bibliothèque patrimoniale vous plonge dans la conquête du Pacifique, au travers d'une exposition consacrée aux récits de voyages du XVIIIe siècle.

Est présentée au grand public une sélection d’ouvrages illustrant cette époque de grandes découvertes scientifiques et géographiques du Pacifique par le Royaume-Uni et La France.



Découvrez les récits de voyages des navigateurs James Cook et La Pérouse, ainsi que du flibustier William Dampier, qui nous ont laissé de précieux témoignages d’échanges et découvertes des populations du Pacifique.

Exposition "Ajaccio à travers le Temps" aux Salines Du 22 au 29 septembre dans la Galerie des Salines

Fort du succès rencontré lors de l'exposition de mai 2017 à la Galerie des Salines, retraçant l'histoire des Salines depuis le 15ème siècle,période Génoise, au 20ème siècle, le centre social des Salines réédite l'exposition en repartant de 1960 à nos jours.



Au programme, l'urbanisation du quartier, les illustres personnages des Salines dont Armand Vannucci, l'histoire de l'ASPTT Judo et de l'Entente Gallia Salines, le stade Jean Luis, ...



Accompagnée par Camille Tartuffo et Jean-François Mata du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), et soutenue par Marie-Noelle Nadal, Conseillère Municipale référent du projet, l'équipe du centre social des Salines, notamment Marina Paccioni et Rose-Marie Verduri offriront au public un fabuleux voyage dans le temps.



Un voyage dans le temps rempli de souvenirs et d'émotions, inspirant le titre du film réalisé par Jean-Louis Tognetti, lui-même enfant du quartier, "I Salini à cori apartu".



Venez nombreux !

Salon Batimmo Expo 2018

Le salon Batimmo s’installe de nouveau au palais des Congrès d’Ajaccio pour la troisième édition.

La manifestation à pour but de guider les visiteurs désireux d’acquérir ou de construire un bien immobilier vers les prestataires compétent en la matière.

Ainsi seront présents les constructeurs, agences immobilières, banques et assurances ou équipementiers.



La bonne santé de l’immobilier en Corse.

Avec de nombreux programmes immobiliers en cours à Ajaccio et sa périphérie, le marché de l’immobilier poursuit son expansion. La demande reste forte dans une micro région qui bouge sur tous les plans. Les primo-accédants ont ainsi de nombreuses possibilités en matière de logement.

Coté construction, la rareté des terrains n’empêche pas un certains dynamisme des constructeurs.

Les institutionnels engagés.

En terme de conseil d’économie d’énergie et d’aides, les institutionnels répondront aux demandes des visiteurs pour l’amélioration de l’habitat. Ainsi, ADIl, CAPA, Espace info Energie seront présents.



Conférences et table ronde

Dans le cadre du salon Batimmo, de nombreuses conférences seront organisées sur diverses thématiques, et une table ronde se tiendra, organisée par la Chambre des Géomètres-Experts de la Corse sur le thème : «L’impact des règles et des normes dans la production de logements»,

en la présence de Patrick HENRY, président de l’Union Nationale des Géomètres expert PACA-Corse, se déroulera le Samedi 29 Septembre à 15 heures, mais aussi les aides financières à la rénovation dans l’habitat animé par la CAPA, l’ADIL et l’Epace Info Energie.



Ac Ajaccio - Valenciennes Fc 20h00 Stade François Coty

Billetterie du match cliquez ici 9 ème journée du championnat de France de ligue 2

