On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 21 septembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Récital : Irina Dolzhenko, Soliste du Bolchoï vendredi 21 septembre billetterie en ligne Espace Diamant 21 septembre 2018 à 19h30



Irina Dolzhenko a été distinguée du plus prestigieux des titres russes, "Artiste du peuple de Russie".



Extraordinaire mezzo-soprano, elle s'est produite dans les plus grands théâtres du monde : France, Suède, Italie, Japon, Israël...



Ses airs fétiches sont ceux de Carmen (Bizet), de Chérubin (Mozart), de la princesse de Bouillon (Cilea), de Suzuki (Puccini), de Giovanna (Verdi), de la Comtesse dans "La Dame de Pique" (Tchaïkovski).



Pour le public d'Ajaccio, Irina chantera aussi l'incomparable "Ave Maria" de Cassini et quelques airs populaires russes.



Cette représentation, précédée d'un apéritif russe, s'inscrira dans le cadre de l'exposition consacrée au grand peintre Oscar Rabine.



Ajaccio Accueille la finale du Championnat de France d’endurance de Jetski Les 21, 22 et 23 septembre 2018

L’évènement, qui accueillera Jet à bras et Jet à selle regroupera une centaine de compétiteurs et une caravane technique et logistique de plus de 500 personnes.

Il sera parrainé par Pascal Olmeta, Président de l’Association, Un sourire, un espoir pour la vie et Nathalie Roldan, 1ère Féminine Coupe du Monde de Rallye Raid JET - 2001.



Programme :



Vendredi 21 septembre :

Port Charles Ornano

- 9h30 : Baptêmes de Jet avec l’Association «Un sourire, un espoir pour la vie » en présence de Pascal Olmeta et Nathalie Roldan.



Samedi 22 septembre

Plage St François

-10h15 : essais

-14h : Compétition, 1ères manches

-15h45 : Démonstration de Freestyle Flyboard

-16h15: Compétition, 1ères manches



Dimanche 23 septembre

Plage St François

-09h : Compétition, 2èmes manches

-14h : Compétition, 3èmes manches

-18h30 : remise des prix, Place du Diamant



Et tous les jours pendant l’évènement :

-Place Miot la possibilité de visiter le parc « pilotes »

-Place Du Diamant, le parc expositions où sera installé notamment un trampoline à élastique pour les enfants à partir de 3 ans.



Fête du sport 2018, pour une ville qui bouge à Ajaccio les 21 et 22 septembre Le 21 septembre aux Salines et le 22 septembre aux Jardins de l’Empereur

La Ville d'Ajaccio, par le biais de sa DGA Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers a répondu à cet appel à projets national et a vu son projet retenu et labellisé.



Cet événement répond totalement la volonté clairement affichée de la Ville d’Ajaccio de développer encore davantage sa politique « sport et citoyenneté », engagement reconnu et récompensé par l’obtention de la labellisation officielle « Ville Active & Sportive 2018/2019 » à 2 lauriers pour une durée de 2 ans, attribuée par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) suite à la cérémonie nationale de remise qui s’est tenue à Toulouse le 1er février dernier.



Ainsi le sport investira le vendredi 21 et le samedi 22 septembre prochain, les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Jardins de l’Empereur/Salines).



Programme :

De nombreuses animations et activités gratuites pour tous enfants adolescents séniors et personnes en situation de handicap



Vendredi 21 septembre quartier des Salines : Front de mer/Quai des torpilleurs



- 9h00/12h00 activités sport santé bien être (ADULTES, SENIORS) : Gym douce, marche active, yoga, pilates, zumba, relaxation, etc.

Parcours d’accrobranche. - 16h00/20h00 multi-activités (TOUT PUBLIC) : Sports Collectifs (football, handball, basketball)

Sports nautiques (voile, kayak, aviron)

Sports de combat (boxe anglaise, boxe thaï, judo)

Accrobranche

Pétanque

Sport santé bien être

Ludothèque (jeux de société)

Sensibilisation à l’environnement

TOUT PUBLIC



- 9h00/12h00 activités sport santé bien être Gym douce, marche active, yoga, pilates, zumba, relaxation, work-Out, etc. - 14h00/18h00 multi-activités Sports Collectifs (football, handball, basketball)

Sport nautique (voile)

Sports de combat (boxe anglaise, boxe thaï, judo, taekwondo, taï-chi)

Sport santé bien être

Projection film « « de sac et de corde » (de14h00 à 15h30)

Pétanque

BMX

Work-Out

Ludothèque (jeux de société)

Sensibilisation à l’environnement

Gestes de premiers secours

Exposition "Ajaccio à travers le Temps" aux Salines Du 22 au 29 septembre dans la Galerie des Salines

Fort du succès rencontré lors de l'exposition de mai 2017 à la Galerie des Salines, retraçant l'histoire des Salines depuis le 15ème siècle,période Génoise, au 20ème siècle, le centre social des Salines réédite l'exposition en repartant de 1960 à nos jours.



Au programme, l'urbanisation du quartier, les illustres personnages des Salines dont Armand Vannucci, l'histoire de l'ASPTT Judo et de l'Entente Gallia Salines, le stade Jean Luis, ...



Accompagnée par Camille Tartuffo et Jean-François Mata du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), et soutenue par Marie-Noelle Nadal, Conseillère Municipale référent du projet, l'équipe du centre social des Salines, notamment Marina Paccioni et Rose-Marie Verduri offriront au public un fabuleux voyage dans le temps.



Un voyage dans le temps rempli de souvenirs et d'émotions, inspirant le titre du film réalisé par Jean-Louis Tognetti, lui-même enfant du quartier, "I Salini à cori apartu".



Le vernissage de l'exposition se déroulera en compagnie de Laurent Marcangeli, Maire d'Ajaccio et Président de la CAPA, à partir de 16 heures le samedi 22 septembre à la Galerie des Salines.



Venez nombreux !

Salon du Bien-être 2018 du 21 au 23 septembre

L’espace d’un week-end, découvrez les stands de nos exposants insulaires ou nationaux, tous dédiés au bien-être et au bien-vivre.

N’hésitez pas non plus à participer aux conférences et aux différents ateliers gratuits qui se tiendront durant les 3 jours du Salon.



Journée mondiale Alzheimer avec l'association France Alzheimer Programme du samedi 22 septembre 2018

Cour Anglaise Mairie d'Ajaccio

10h00 : accueil avec petit déjeuner offert par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

10h30 : ouverture en présence de personnalités

11h00 : Table Ronde : Les offres d’accueil et d’accompagnement.



Port Tino Rossi

Animations pour tous

11h00 Lily et Romain salsa : initiation Bachata et salsa

12h00 Repas Solidaire avec les pêcheurs « I Pescadori »,Moules-Frites 15€

14h00 « Umi No Naka » association Corse-Japon avec la cérémonie du thé

16h00 les Valses Kallisté

16h30 Corsican Country Club

17h00 le Rancho Folclorico Dos Emigrantes Portugueses d’Ajaccio



Toute la journée

Samedi 22 septembre à 12 heures

Point accueil

Centi Pezzi patchwork

Concours de dessins toute la journée pour les enfants et un goûter à 16 heures

Tirage au sort de la Tombola



Repas solidaire de préférence sur réservation

06.03.64.45.78 ou francealzheimer2a@gmail.com



Quête sur la voie publique

Venez quêter pour aider les familles touchées par la maladie

du 16 au 23 septembre 2018

Inscriptions dans votre département FA CORSE

04.95.28.91.02/06.03.64.45.78

francealzheimer2a@gmail.com





Les fonds seront intégralement utilisés aux services des familles de malades et pour les malades

3ème édition de l'Urban Trail Aiaccina dimanche 23 septembre



Nous sommes tous responsables de notre capital santé et pour le conserver, la pratique d’un sport n’est plus à démontrer.

Le 23 septembre, les plus sportifs, inscrits à la course chronométrée de 12 km s’élanceront sur le chemin des Crêtes, après avoir traversé la ville. Les moins sportifs (re)découvriront le charme de la Cité Impériale dans une marche de 5 km.



