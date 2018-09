On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 14 septembre 2018 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





« ASSOCI IN FESTA » Fête du Sport et des Associations les 14 et 15 septembre Place de Gaulle

Programme :

Vendredi 14 Septembre : de 18h00 à 19h00 (Place de Gaulle)

18h00 : Discours officiel d’ouverture de la manifestation

18h15 : Défilé des associations et clubs dans les rues d'Ajaccio (départ Place de Gaulle – 1er Consul – Rue Fesch - Cours Napoléon – retour place de Gaulle).



Samedi 15 Septembre : de 10h00 à 18h30 (Place de Gaulle)

10h00 : Ouverture de la manifestation au public jusqu’à 18h30

Stands d'informations, initiations, démonstrations, ateliers

Les démonstrations sur podium débuteront à 14h00 jusqu’à 18h30



Exposition "Oscar Rabine" du 14 au 29 septembre à l'Espace Diamant

Une exposition exceptionnelle !

Vous pourrez admirer quelques-unes de ses œuvres hors du commun, ainsi que des tableaux de Tatiana Lysak-Polischuk, son épouse, peintre talentueuse, quoiqu’au style totalement différent.





Horaires : vendredi 10:00–12:00, 13:00–18:00 samedi 14:00–18:00 dimanche Fermé lundi Fermé mardi 10:00–12:00, 13:00–18:00 mercredi 10:00–12:00, 13:00–18:00 jeudi 10:00–12:00, 13:00–18:00

Plus d'infos par ici

35ème édition des Journées du Patrimoine



Plus d'infos et programme par ici Patrimoine commun, mais patrimoine divers : le patrimoine européen illustre la réalité même de l’Europe. C’est cette réalité que l’édition 2018 des Journées européennes du patrimoine illustrera cette année. L’historien français Jacques Le Goff écrit dans sa préface du livre Visions d’Europe que « L’histoire est mouvement. Au sein de ce mouvement, l’Europe est construction. Elle se fait lentement, dans la longue durée, comme toutes les créations historiques d’importance. ». Partager le patrimoine entre Européens lors des Journées européennes du patrimoine, c’est permettre aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant des valeurs communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités et les irrédentismes identitaires. Ces Journées européennes du patrimoine doivent célébrer avec force la construction de la grande Europe du patrimoine, cent ans après la fin du premier conflit mondial et la chute des empires, qui a engendré une nouvelle Europe des États.





17 ème édition de la semaine de la mobilité le 15 septembre à Ajaccio

– Les transports gratuits (navette, bus et train CFC),

– La piétonisation de la rue Bonaparte, rue Roi de Rome et rue Sœur Alphonse.



