On fait quoi ce week end à Ajaccio ? Chì si pò fà in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez quoi faire le weekend du 18 janvier 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





EXPOSITION "ALEXANDRA VILLANI" Du mardi 15 au 24 janvier 2019

Vernissage mardi 15 à 18h30



La Ville d’Ajaccio présente l’artiste plasticienne Alexandra Villani, du mardi 15 au jeudi 24 janvier 2019 à l’Espace Diamant.

Diplômée des Beaux Arts de Toulon, Alexandra Villani est une jeune artiste qui interroge les frontières dans le sens de l’affirmation d’un espace entre nature et culture .

Faisant référence aux formes infinies du signe comme un moyen de construction , elle expérimente les possibilités multiples qu’offre aujourd’hui les nouvelles technologies.

Ses œuvres, sans titre ou intitulées « Maquis » ouvrent des champs multiples à notre imaginaire et apportent un souffle de poésie.

Elle utilise tant le dessin à la mine de plomb pour des motifs répétitifs que des impressions numériques sur Dibon (autoportrait, détails graphiques).

L’artiste élabore un langage qui oscille entre une expérience sensible et une correspondance intuitive.

«« Si le territoire est l’affirmation d’un espace délimité, balisé de repères, il ne l’est que subjectivement quand il s’agit d’imaginaire.

L’étude d’une réalité singulière passe alors par la remise en question des frontières du territoire de l’imaginaire collectif.

Ainsi, à l’image du bricoleur de Levi-strauss j’empreinte des réseaux et construit mon propre espace de références à travers les signes d’un inconscient collectif. Cet assemblage hétéroclite entre nature, culture et nouvelles technologies permet d’étendre un réseau d’expérimentations poétiques mêlant à la fois dextérité et improvisation.

Un langage s’élabore à partir d’expériences sensibles et de correspondances intuitives entre le naturel et le fabriqué. Objets et pensées sont ainsi tissés dans un même maillage et les signes prennent formes graphiques, mécaniques ou encore sonores. Il s’agit à la fois de présence et d’évocation dans ces expériences où le temps est à l’œuvre. » A. Villani



RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture / Espace Diamant

Atelier de dessin de modèles vivants le samedi 18 janvier 2019 à 18 au Locu Teatrale.

Tarif : 15 €

Formation aux gestes de premiers secours PSC1 La Protection civile de Corse propose une formation aux gestes de premiers secours PSC1, le samedi 19 janvier à Ajaccio.

Venez apprendre à sauver des vies avec des professionnels du secourisme qui se mettent bénévolement à votre disposition !

Pour en savoir plus :

Protection civile de Corse

Antenne d'Ajaccio

06.73.43.69.20

corse@protection-civile.org

Cabaret théâtre festif : Burns Night Coproduction : Théâtre Point / Aghja

Dans le cadre de Francà u Mare, nous vous convions à une soirée festive exceptionnelle. Certains d’entre vous se souviennent encore de la Semaine Ecossaise que nous avions organisée en janvier 2003, et surtout de cette fameuse Burn’s night qui avait fait trembler les murs de l’Aghja ! 16 ans après, nous vous proposons de vivre ou revivre cette expérience extraordinaire !

Chaque année, les Écossais se rassemblent pour célébrer l’anniversaire de Robert Burns, véritable symbole de l’Écosse, surnommé « Fils préféré de l’Écosse ». Pour des contraintes de calendrier, nous le fêterons quelques jours avant le 25 janvier, date de sa naissance, mais nous vous promettons un véritable enchantement ! Né en 1759, Robert Burns est aujourd’hui encore le poète le plus célèbre d’Écosse : son œuvre, inspirée de la culture populaire et nourrie de nombreuses références à la poésie classique, touche tous les lecteurs. Outre ses compositions originales, Burns a adapté ou réécrit des chansons populaires, recueillies dans toute l’Écosse. Son poème le plus connu, Auld Lang Syne (Ce n’est qu’un au revoir), est souvent chanté lors de Hogmanay (le dernier jour de l’année), et Scots Wha Hae servit longtemps d’hymne national officieux du pays. Burns est également apprécié pour avoir écrit en gaélique écossais, en anglais, et aussi en scots, langue régionale des Lowlands, au sud du pays.

Burns night est l’occasion de rencontres festives entre culture et bonne chère, poèmes, musiques, danses et nombreux toasts ! Cette soirée conviviale prendra aussi la couleur de la Corse ; artistes Écossais et Corses se rencontreront dans une ambiance que nous vous promettons très chaleureuse ! La cheville ouvrière de cet événement est un comédien Écossais que la plupart d’entre nous connaissent : qui mieux que Chris Craig, acteur enflammé et généreux, pour incarner Robert Burns, et nous promener dans son île, à la lumière de la nôtre ? Enfin, cerise sur le gâteau : les cornemuses seront bien sûr de la partie !!!

Notre « Burns night » sera en tous points identique à celle qui se fait en Ecosse. Un repas traditionnel sera donc servi : nous dégusterons du haggis, et boirons sans nul doute (mais toujours avec modération) une boisson typiquement écossaise ! Après le repas, improvisations : chants, danses traditionnelles… sous la houlette de Chris et tous nos amis écossais !

La nuit de la lecture fantastique dans les médiathèques À chaque médiathèque sa thématique : l’univers des « Fées et dragons » aux Jardins de l'Empereur, soirée magique avec Harry Potter à Sampiero, plongée dans le monde Fantastique du Seigneur des Anneaux aux Cannes, et rendez-vous avec « Les maîtres de la littérature fantastique du 19e siècle à Saint-Jean. Déguisements acceptés!



Renseignements et inscriptions auprès de vos médiathèques. Attention les places sont limitées !



Au programme :



Médiathèque des Jardins de l'Empereur

« Fées et dragons »

- Exposition sur le fantastique

- Contes fantastiques (tous publics)

- Ateliers créatifs pour enfants (dragon cracheur de feu, baguette magique, fée scintillante…)

- Quiz interactif sur « Game of Thrones » (ados-adultes)

- Lecture à haute voix autour de l'Ile des fées de J.J Andreani (adultes)



Médiathèque Saint-Jean.

« Les maîtres de la littérature fantastique du 19e siècle »

- Exposition sur le fantastique et les ouvrages d'Edgar Alan Poe, H-G wells, Jules Vernes…

- Lecture à haute voix de Dracula , de Bram Stoker (adultes)

- Quiz sur les ouvrages fantastiques

- Jeu du "loup-garou" (tous publics)



Médiathèque Sampiero

« Soirée spéciale Harry Potter »

- Chasse aux trésors « à la médiathèque des sorciers » (jeune public)

- Atelier créatif « crée ton blason» (jeune public)

- Jeux de société « Harry Potter » (tous publics)

- Lecture à haute voix sur le thème du fantastique (tous publics)



Médiathèque des Cannes

Le monde Fantastique du Seigneur des Anneaux

- Exposition sur le monde Fantastique de Tolkien

- Lecture de passages de « Bilbo le Hobbit » (jeune public)

- Lecture de passages « Le Seigneur des anneaux » (adultes)

- Chasse au trésor avec des quizz, des énigmes, des charades, des jeux musicaux, des photos mystère…. pour trouver le Trésor : "l'anneau de la médiathèque des Cannes" (tous publics)



Soirée en partenariat avec la Falep, l'association Lire et faire Lire et la librairie La Marge



Accueil Envoyer à un ami Imprimer