On fait quoi ce week end à Ajaccio ?

Dimanche 30 décembre : Soirée de clôture animation musicale jusqu’à minuit Après un mois de fête riche en animations en tous genres, le marché de Noël se clôturera ce dimanche 30 décembre en nocturne jusqu'à minuit ! La patinoire restera ouverte jusqu'au 6 janvier !

Chasse aux trésors impériale

Ce jeu de piste s’effectue entièrement par SMS pour communiquer avec les joueurs.

Cette technologie permet de distribuer les consignes, résoudre des défis et des énigmes positionnés dans le parcours, distribuer des pénalités en cas de mauvaise réponse, suivre les utilisateurs, notamment pour ne pas qu’ils s’égarent dans le parcours. Un parcours original, qui alterne énigmes simples, placées dans des lieux culturels et énigmes à rechercher auprès des commerçants.



Jeux gratuit tout public à pratiquer seul ou en groupe.

Inscriptions et infos :

www.corse-chrono.fr

Contact : Kevin Giovannai

06 20 13 86 24 kegiovannai@gmail.com

Créacirque : découverte art du cirque les 29 et 30 décembre Cet hi ver, au marché de Noël, entrez dans l'univers de Creacirque.

La compagnie vous accueillera sous son chapiteau pour participer à des ateliers d'initiation aux arts du cirque, et/ou assister à son spectacle "Monique et Gaston" : des idées farfelues de dernière minute pour épater vos invités.

Seulement il y a toujours des imprévus...



Nous vous proposons lors de nos ateliers de découverte aux arts du cirque de vous initier à la jonglerie (foulards, balles, diabolos), aux équilibres sur objet (boule d'équilibre), à l'acrobatie au sol, et au jeu clownesque.



14h/15h: Atelier pour les 6 ans et plus

15h/16h: Atelier pour les 3-5 ans



Ventes en ligne sur Corsebillet.co.

Ateliers caligraphie à la galerie Aux Arts Etc. Ateliers caligraphie : samedi 29 décembre 15h-16h30 et 17h-18h30



La vocation de la galerie Aux Arts Etc. est d'abord de permettre le regroupement d'artistes dans un même lieu, de faire jouer les synergies et les stimuler dans leur créativité, la diversité d'expression et la complémentarité des mondes imaginaires.

Ensuite, dans le même esprit Aux Arts Etc. souhaite inviter d'autres artistes pour des expositions temporaires venant enrichir la collection permanente. La galerie se veut également un lieu d'apprentissage et propose des ateliers de calligraphie, de peinture et de dessin. La galerie Aux Arts Etc., un environnement fécond pour le rayonnement de l'art sous toutes ses formes.

