Olivia Pillotti, nouvelle conseillère municipale Olivia Pillotti, una nuvella cunsigliera municipali

A 27 ans et tout juste diplômée d’un master en droit notarial, la jeune femme est un nouveau visage sur les bancs du conseil municipal.





En effet, l’article L. 270 du code électoral, dispose que dans le cas de la démission d'un conseiller municipal élu sur une liste, dont le siège devient vacant, le candidat venant immédiatement après ce dernier dans la liste est appelé à le remplacer.

Pour Olivia Pillotti, « il s’agit d’une première expérience intéressante qui va me permettre de m’investir dans la vie de la Ville ». Après plusieurs années consacrées à ses études à l’université de Corte, puis à la Sorbonne à Paris, qui lui ont permis d’obtenir un master II en droit notarial, la jeune femme a décidé il y a un an de « rentrer à Ajaccio pour retrouver une vie plus calme ». Ses parents « Ajacciens de la vieille ville », ne sont pas « mécontents de cette décision », souligne-t-elle dans un sourire.



Passionnée de foot même si elle ne le pratique pas, Olivia Pillotti aime les voyages et les Etats-Unis en particulier où elle a passé deux mois dernièrement à parcourir la Côte Est dont New-York, en particulier, la Californie et les parcs de l’Ouest. Le domaine juridique, bien sûr est sa partie, et elle sensible à tout ce qui touche à l’éduction, « un vaste sujet », reconnaît-elle.

