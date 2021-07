Offre d'emploi Directeur des ressources humaines mutualisé auprès de la Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens A CAPA lampa una chjama à candidatura pà u postu di Dirittori di i Risorzi Umani



La collectivité



La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 habitants.

Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire.

Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par son essor démographique.

La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et l’environnement.



Depuis 2018 la CAPA et la Ville d’Ajaccio se sont engagées dans une démarche de mutualisation des services.

La Direction des Ressources Humaines a été l’une des premières directions à relever le défi de la mise en commun des moyens pour contribuer à la délivrance d’un service public de qualité.

Composée de 41 agents cette direction se décompose en deux directions adjointes : La direction des ressources humaines adjointe secteur gestion du personnel et paie

La direction des ressources humaines adjointe secteur formation, prévention et GPEC

La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de Directeur des ressources humaines mutualisé avec la Ville d’Ajaccio.





Le poste

Dénomination Directeur des ressources humaines mutualisé. Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès du Directeur Général Adjoint du Pôle Ressources et Moyens Liaisons fonctionnelles Echanges réguliers avec l’ensemble des directions de la Communauté d’Agglomération, de la Ville d’Ajaccio, et du syndicat mixte de la Parata.

Description du poste : Au sein du pôle ressources et Moyens vous aurez la charge de proposer et de concevoir la politique d’optimisation des ressources humaines des collectivités adhérentes au service mutualisé (aujourd’hui la CAPA, la Ville d’Ajaccio et le syndicat mixte de la Parata)

Vous animerez et vous coordonnerez la mise en œuvre de cette politique en lien avec les choix stratégique des deux collectivités.

Aussi vous serez le garant du dialogue social.



Les missions principales :

Élaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques,

Animer le dialogue social et les instances représentatives,

Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel,

Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la définition de la politique RH des deux collectivités,

Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles,

Définir les orientations stratégiques des plans de formation

Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail. Les exigences

Filières et cadre d’emplois Filière administrative ou technique

Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux Formation Master 2 dans le domaine de la gestion des ressources humaine et/ou de droit public Expérience Une expérience de 5 ans dans un poste similaire serait appréciée

Savoir faire Enjeux, évolutions et cadre réglementaires des ressources humaines, statut de la fonction publique

Sciences humaines appliquées à la GRH

Organisation et organigramme de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio

Concepts fondamentaux de la GPEC

Réseau de partenaires institutionnels

Méthodes de conduite du changement Savoir être Rigueur

Autonomie et Disponibilité

Forte aptitude à la communication et fort sens relationnel

Capacité d’écoute

Confidentialité

Conditions statutaires

Poste à pourvoir par recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou par voie contractuelle.



Rémunération

Conforme au statut + régime indemnitaire



Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être adressées avant le 20/08/2021 à : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien

Direction des ressources humaines

Site Alban – Bâtiment G et H

18 rue Antoine Sollacaro

