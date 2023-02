Offre d'emploi CDD Écoles maternelles et élémentaires A Cità d'Aiacciu ricruta CDD pà travaglià ind'i scoli materni è elemintarii

La Ville d'Ajaccio recrute en CDD au sein des écoles maternelles et élémentaires pour les missions suivantes :



ÉCOLES MATERNELLES / Diplôme requis est un CAP « Accompagnant éducatif petite enfance »



L’agent assiste le personnel enseignant pour : l’accueil,

l’animation,

l’hygiène des jeunes enfants.

la préparation et la mise en état de propreté les locaux et du matériel servant directement aux élèves. Il participe à la communauté éducative. Sous l’autorité du responsable périscolaire, il assure des missions : d’accueil,

d’animation,

de restauration. Sous l’autorité du responsable de l’accueil de loisirs, il assure des missions : d’accueil,

d’animation,

de logistique.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES



L’agent est chargé : de l’accueil,

de l’animation et de la restauration des enfants,

de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel. Durant les temps extrascolaires soit : des missions d’animations

des missions de service restauration et d’entretien des locaux.



LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER AU PLUS TARD LE 22 FEVRIER À :

candidatures@ca-ajaccien.fr



Accueil Envoyer à un ami Imprimer