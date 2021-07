Nuits des étoiles vendredi 6 et samedi 7 août Trè attelli pà a festa di a Notti di i Stelli pruposti da u club aiaccinu di l'amatori d'astrunumia i 6 è 7 d'aostu

Pour cette 30ème Nuit des Etoiles, le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie vous propose trois ateliers :

Une conférence sur le thème "Les bolides dans l'espace",

un atelier de découverte des plus belles constellations du ciel d'été et des contes mythologiques associés

un atelier d'observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne



Entrée gratuite limitée à 20 personnes.





L'espace dans lequel nous vivons est en perpétuel mouvement et, les objets de toute nature qu'il contient, s'y déplacent à des vitesses fantastiques. Comètes, Astéroïdes, en particulier, sont à l'origine des grandes extinctions du passé et des menaces permanentes du futur. La conférence abordera, leurs origines, leurs trajectoires potentielles, les moyens de prévention mis en œuvre pour nous en protéger. Une vidéo établie par la NASA et qui simule la chute éventuelle d'un objet sur Terre sera projetée au cours de cette conférence.



Découverte du ciel



Découvrez ensuite le plus beau ciel de France (enquête de Ciel et Espace de Juillet 2002), apprenez à reconnaître les plus belles étoiles et constellations d'été ; le tout agrémenté de contes mythologiques en relation avec les constellations visibles.



La période sera aussi propice à l'observation des pluies d'étoiles filantes, et en particulier les Perséïdes, dont le pic se situera entre le 10 et le 12 août



Observation au télescope



Observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne ainsi que leurs satellites respectifs.



Important :



Il est recommandé de se présenter à l'accueil 20 mn avant le début de la soirée.



Mesures sanitaires :



En raison de la pandémie le club applique la règlementation gouvernementale en vigueur :



- jauge de 20 personnes sur la plate-forme d'observation (hors animateurs),



- port du masque obligatoire (non fourni), gel hydroalcoolique fourni à l'entrée,



-sens de circulation obligatoire,



- toutes les places sont assises,



- désinfection du matériel d'observation après le passage de chaque personne.



Les recommandations gouvernementales peuvent charger au cours de l'été. Le club s'adaptera en conséquence.

