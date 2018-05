Nuit des Musées au Lazaret Ollandini, Musée Marc-Petit Notti aurupeana di i musei à u lazarettu Ollandini

Pour la deuxième année consécutive, Le Lazaret Ollandini se mêle aux festivités européennes, et cette année le

rendez-vous est fixé pour le samedi 19 mai 2018 !



Beaux jours, plus de 1000 musées restent ouverts toute la nuit pour nous faire découvrir

leurs trésors, leurs coulisses, proposant même une multitude d'activités.

Cette soirée, unique, est l'occasion de parcourir le musée Marc Petit autrement, en nocturne; l'an dernier c'est une visite

aux flambeaux qui avait envoûté les visiteurs, cette année c'est également une balade de lumières qui va les emporter

dans les mystérieuses allées, à la découverte ou redécouverte des incroyables sculptures qui ornent le Lazaret. Mais

cette année les sculptures seront les partenaires artistiques des élèves du conservatoires Henri-Tomasi qui s'approprient

l'espace en musique et danse. Nous pourrons également compté sur la présence de l'artiste Nino Satta qui présentera et

dédicacera son nouvel ouvrage. Une véritable soirée placée sous le signe de l'art se prépare au Lazaret Ollandini.

Ne manquez rien de la 13ème édition de la Nuit Européenne des Musées !

un seul mot d'ordre, sortir au musée le samedi 19 mai 2018!

La balade débutera à la tombée de la nuit, vers 21h pour profiter pleinement des jeux d'ombres et de lumières.

Les festivités se poursuivront par une collation dans le patio du Lazaret.

Entrée libre (réservation conseillée).



NINO SATTA

Artiste et caricaturiste, connu pour sa bande dessiné le "Ptit Dumè",

présentera et dédicacera son dernier ouvrage.



CONSERVATOIRE

HENRI -TOMASI

Des élèves de 12 à 30 ans, des antennes d'Ajaccio et Bastia du

conservatoire investiront le Lazaret en musique et danse contemporaine

aux côtés des œuvres de Marc petit.



LE CONCEPT

LE JEU DE LA LUMIÈRE, AU FIL DE LA BALADE CHACUN POURRA

DONNER VIE À LA STATUE DE SON CHOIX.



INFO/RÉSA:

GENEVIÈVE GIUSEPPELLI : 06 09 79 25 29

FRANÇOIS OLLANDINI 06 18 69 16 42

ET SUR LA PAGE FACEBOOK DU LAZARET OLLANDINI

