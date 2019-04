Nouvelle halle, l'information aux commerçants du marché Infurmazioni pà i cumircianti annant'à u nuvellu marcatu

Après les patrons pêcheurs, les producteurs et les commerçants du marché, la Ville d'Ajaccio a invité les artisans et les forains pour leur présenter la future halle de la place Campinchi. Son contenu, sa disposition, son fonctionnement, sa règlementation ont été abordés ce lundi après-midi en salle du conseil municipal. Les forains présents venus ont pu échanger et s'exprimer auprès du premier adjoint Stéphane Sbraggia et de Sébastien Ferracci, directeur du commerce et de l'artisanat sur l'organisation.







Face à certaines inquiétudes, le premier adjoint a précisé que la nouvelle halle était destinée à faciliter le travail des exposants et que les situations particulières seront étudiées. 2 400m2 de surface commerciale en centre-ville pour acheter

Il ne s'agit pas d'un déménagement d’un marché, mais de la volonté d’offrir une offre commerciale notamment alimentaire en centre-ville en rapport avec les attentes des consommateurs.



Une nouvelle halle, mieux adaptée aux contraintes du commerce, plus confortable que la place des Palmiers, va ouvrir ses portes à compter de fin octobre prochain. 2 400m2 de surface commerciale en centre-ville pour savourer, découvrir, acheter ce que l'on ne trouve pas ailleurs, mais aussi une proximité, un échange social et culturel précieux. Afin de présenter ce nouvel équipement au service de l'attractivité commerciale mis à disposition des producteurs et commerçants du marché, la Ville d'Ajaccio a invité les différents exposants à participer à une présentation du projet et ainsi à pouvoir s'exprimer.

La futur place Campinchi représentera un espace public majeur pour la ville d’Ajaccio, une grande place publique et un bâtiment d’envergure au cœur du centre historique. La halle des marchés positionnée sur cette place sera un équipement à animer sur différents moments de la journée, de l’année, en fonction des événements, le temps du marché et après. La nouvelle dynamique qu'offrira aussi la nouvelle halle, le marché et la place Campinchi dans son ensemble, se construira avec la participation des commerçants.

Afin de permettre le transfert dans les meilleures conditions, la Ville accompagnera au mieux chaque exposant.

Equipement Le revêtement de sol en dalles de béton permettra une installation directe du stand.

L'éclairage général est prévu sur l'ensemble de la halle, luminaires suspendus de type Led. Pour le marché de plein air, un éclairage est prévu par des mâts le long du parvis. Pour la halle fermée, un deuxième éclairage spécifique est prévu à chaque stand.

Eau. Des arrivées d'eau seront installées sous le marché couvert et l'espace de plein air. Pour la halle fermée, des arrivées d'eau seront installées pour chaque banc et seront équipé d'un chauffe-eau instantané.

L'electricité. Des bornes foraines sont à disposition sous le marché couvert et sur l'espace plein air.

Dimension de la halle

60 mètres de long

pour une surface totale de 1 200m2.





Un parking sera réservé aux commerçants de la halle de 14 places. Un local poubelle sera également mis à disposition.

Pour faciliter et fluidifier le chargement et le déchargement, le parcours est divisé en deux parties avec une entrée par le boulevard Roi Jérôme et une sortie par le quai L'Herminier.

Un stationnement sera réservé aux professionnels. Les camions frigorifiques sur le parking Elisa (14 places). Les autres véhicules le long de la rue Corbellini et sur une partie du quai L'Herminier.





Précisions



- tarifs : année sans changement. Une différence minime sera cependant intégrée afin de différencier le tarif du marché extérieur de celui du marché couvert. La halle fermée aura sa propre tarification.





