Nouvel équipement de protection pour les agents de la propreté urbaine

Chewing-gums ou papiers jetés par terre, déjections canines laissées sur le trottoir, dépôt sauvage de sacs poubelles, autocollants collés sur un lampadaire ou bien mégots lancés dans le caniveau... autant d’incivilités qui à l'échelle de la ville sont lourds de conséquences. Les agents de la Propreté Urbaine qui œuvrent quotidiennement assurent une mission d’utilité publique indispensable au cadre de vie des Ajacciens. Ce mercredi 11 mai, en présence du maire d’Ajaccio et président de la Capa, Laurent Marcangeli et de l’adjoint délégué à la propreté urbaine, Charles Voglimacci, quatre-vingt-dix agents de la commune ont reçu leur nouvel équipement de protection individuelle (EPI) sur la place Foch.



SECURITE DES AGENTS

Obligatoires pour tous les agents, les EPI garantissent la sécurité de l’agent et sont adaptés aux saisons. Ces nouveaux équipements se composent de protection pour le visage (casque de protection, lunettes et masques), d’uniformes vestimentaires adaptés à leur condition de travail (tee-shirts manches courtes et manches longues, bermudas, pantalon et parka 4 en 1, gants de collectes, gants en cuir, chaussures de sécurité et bottes de protection sanitaire), de matériels adaptés à leurs tâches (une pince à déchets, des balais de voirie, des chariot de voirie, des pelles à déchets...), de véhicules et des produits d’entretien non toxique. De couleur orange vif, les vêtements permettent aux agents une meilleurs visibilité.



« Ce nouvel équipement de protection individuel constitue un enjeu majeur pour la protection des agents de la propreté urbaine », a déclaré Laurent Marcangeli en remerciant les agents de la Propreté urbaine pour leur investissement. « Vous jouez un rôle important dans l’amélioration du cadre de vie des Ajacciens. Merci pour tout ce que vous faites ».



L'investissement consacré à cet équipement s’élève à 400 euros par agent et répond à une volonté de la commune de garantir la sécurité et la santé au travail.

Une formation complète l’utilisation ces équipements afin de permettre aux agents d’accomplir efficacement et dans les meilleures conditions leurs tâches quotidiennes tels que le remplacement des sacs poubelles, le nettoyage du revêtement de sol en fonction de sa nature, du mobilier urbain, le balayage des trottoirs…