Nouveaux locaux pour les associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées Eccu i nuvelli lochi pà l'associ chì aiutani i parsoni tocchi d'infirmità





La maison des associations, baptisée "A Surghjente" , mise à leur disposition par le Conseil Départemental de la Corse du Sud, héberge sur plus de 160 m²: l'association Inseme, qui soutient les patients corses ayant à se rendre sur le continent pour raisons médicales;

L'association des Diabétiques de Corse;

L' association Espoir Autisme Corse;

La coordination départementale du Téléthon;

l'Union Nationale de Familles et Amis des personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM);

l'Association Régionale pour l'Insertion des Sourds (ARIS). Les personnes handicapées et leur famille, disposent ainsi d'un accueil dans des locaux adaptés et accessibles afin d'y trouver, l'ensemble des informations dont elles ont besoin.



Les coordonnées des différentes associations sont disponibles dans la rubrique "adresses utiles "

