Nouveaux horaires du spectacle "Les mémoires d'Ajaccio" à la citadelle Spittaculu in giru à a vita di l'Imperatori à a citatella Miollis trà u 22 di ghjugnu sin'à u 30 di sittembri

La citadelle est le cadre d'un spectacle son et lumière retraçant la vie de l'Empereur. A voir jusqu'au 30 septembre.

Une mise en lumière qui fera du monument une scène à ciel ouvert de la Corse, de ses secrets et des pages épiques et poétiques de son passé. Soutenu par la Ville d'Ajaccio



Programme Jusqu'au 30 septembre, les visiteurs pourront assister à deux représentations par soir, à 21h00 et à 22h00 tous les jours, sauf le jeudi en juillet et en août.



INSCRIPTIONS SUR : https://www.resa-lesmemoiresdajaccio.fr/





Une jauge maximum de 150 personnes est mise en place par représentation. , les visiteurs pourront assister à, à 21h00 et à 22h00Une jauge maximum de 150 personnes est mise en place par représentation. Dossier de presse.pdf (1.83 Mo)



Une première en Corse C'est dans l'enceinte même de la citadelle que le spectacle immersif Les Mémoires d'Ajaccio a été présenté à la presse. Simone Guerrini, a tenu à féliciter l'association orga nisatrice Avenamenti Aiaccini "C’est vraiment un réel plaisir, ce n'est pas un vain mot, de me retrouver ici parmi vous. De voir aujourd’hui se réaliser ce projet que Jean-Luc Tucci m’a proposé il y a an et demi. Entre temps il y a eu une période de préparation et surtout d’incertitudes liées à la crise du Covid-19, alors je tiens ici à féliciter toute l’équipe d’Avenamenti Aiaccini pour sa persévérance, a souligné l'adjointe déléguée à la culture et au patrimoine. Ils n'ont jamais baissé la garde malgré les difficultés, ils ont su s’adapter. La Ville d’Ajaccio est heureuse de pouvoir accueillir ce magnifique projet au cœur de la citadelle qui sera magnifiée pour l’occasion. Car il s'agit d'un projet unique qui n'existe pas sur notre territoire. Quand je dis territoire, c'est la Corse et donc ce sera réellement une première. Comme c'est l'année de Napoléon, bien évidemment, un focus sera mis sur l'empereur, mais c'est un projet aussi qui se voudra évolutif. Je souhaite à tous de pouvoir y assister, car il s'agira d'un véritable voyage immersif au coeur des Mémoires d'Ajaccio".

Accueil Envoyer à un ami Imprimer