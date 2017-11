Nouveauté Atelier de découverte de l'agriculture corse Attellu ver di i più ghjovani pà scopra tutti i mistieri di l'agriculrura isulana

L’agriculture pour les Petits. Cette année et pour la première fois le syndicat des jeunes agriculteurs de Corse-du-sud propose des ateliers ludiques pour découvrir les secrets du miel, de la Châtaigne ou pour éveiller les sens en jouant avec des produits du terroir.



Inscription sur place 1/2 heure avant chaque atelier, sous réserve de disponibilités.



Samedi 9 décembre de 10h00 à 11h30

Les ateliers du petit apiculteur avec le syndicat AOP Mele di Corsica

A la découverte des abeilles et des miels corses.

Tout comprendre sur le processus de fabrication du miel par les abeilles, déguster les 6 variétés produites en Corse et comprendre les différentes textures, couleurs et saveurs.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



La pollinisation : le jeu des assiettes

Un atelier pour répondre à la question “Qu'est-ce qui, dans notre pique-nique, dans notre nourriture quotidienne et donc dans notre assiette, dépend directement ou indirectement de la pollinisation due aux abeilles ?”

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



La cire d’abeille : fabrique ta bougie de Noël

Place à la créativité avec un produit phare de la ruche, la cire d’abeille que l’on manipule, et décore pour en faire une jolie bougie de Noël.

A partir de 7 ans - 20 enfants/séance

séance à 11h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” à 11h30

Bien plus qu’un métier, une passion ! Dumane, seraghju agricultore est un portrait croisé de jeunes agriculteurs qui ont fait le choix de travailler leur terre dans le respect du patrimoine végétal et animal.



Mercredi 13 décembre

Le jeu des métiers de l’agriculture et la saisonnalité : retrouve qui faitquoi et quand !

Découvrir de manière ludique l’agriculture corse à travers les mots fléchés des métiers et les paniers de saisons à composer.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

Boîtes mystères, loto des odeurs et dégustation à l’aveugle, tous les sens sont sollicités pour reconnaitre les produits agricoles.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” de 15h30 à 16h00

Ouvert à tous. sans inscription.



Samedi 16 décembre

L’atelier du petit castanéiculteur !

Découvrir de manière ludique le métier de castanéiculteur et ses activités, la récolte des châtaignes et la fabrication de la farine.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

Boites mystères, loto des odeurs et dégustation à l’aveugle, tous les sens sont sollicités pour reconnaitre les produits agricoles.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 10h00

séance à 10h30



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 11h00 à 11h30

Ouvert à tous. sans inscription.



Mercredi 20 décembre

L’atelier du petit oléiculteur : Les olives et huiles de Corse

Découvrir de manière ludique et pédagogique le métier d’oléiculteur et déguster les saveurs de son huile d’olive. A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



L’atelier du petit berger : les fromages corses

Découvrir de manière ludique et pédagogique le métier d’éleveur fromager et comprendre les différents savoir-faire autour des fromages corses.

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 15h30 à 16h00

Ouvert à tous. sans inscription.



Mercredi 27 décembre 14h00 à 15h30

Le jeu des métiers de l’agriculture et la saisonnalité : retrouve qui fait quoi et quand !

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Le jeu des sens : La reconnaissance à l’aveugle par le goût, le toucher, l’odorat !

A partir de 7 ans - 10 enfants/séance

séance à 14h00

séance à 14h30

séance à 15h00



Projection du film “Dumane, seraghju agricultore” 15h30 à 16h00







