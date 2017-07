Nos seniors prennent de la hauteur sur la place Miot

Les vacances estivales de nos aînés n'ont rien à envier à celles des jeunes ajacciens malgré des programmes bien chargés présentés par les centres sociaux municipaux.

Entre ballades, ateliers divers, journées à la plage, excursions, thés dansants et bien d'autres activités proposées par les centres sociaux et la "maison des aînés ", cette semaine, les adhérents seniors du centre social des Salines, en compagnie de leurs animatrices, ont pris place à bord de la grande roue sur la place Miot et admiré le superbe panorama de la baie d'Ajaccio.

Decidément, on ne s'ennuie dans la cité impériale.