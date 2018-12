Noël dans les quartiers Prugrama di i festi di Natali in i quartieri

Noël de Saint Jean dimanche 16 décembre animé par "Tutt'in Festa" et organisé par le Centre Social Saint Jean

Centre Social St Jean : avenue Maréchal Moncey – 6 rue Cardinali 14h : ateliers maquillage, sculpture sur ballons, défilé de mascottes Disney, photos avec le Père Noël et distribution de cadeaux

16h : spectacle "Il était une fois Noël"

16h45 : goûter offert par la FALEP

18h : fin de la fête

Noël des Cannes jeudi 20 décembre animé par Creadom’Anim et organisé par la Maison de Quartier des Cannes

Maison de Quartier des Cannes : 12 rue Paul Colonna d’Istria 16h30 : ateliers maquillage, sculpture sur ballons, rédaction de « la lettre au Père Noël »

17h45 : goûter

18h : spectacle "Alice au Pays des Merveilles"

19h : fin de la fête

Noël de Pietralba samedi 22 décembre animé par Creadom’Anim et organisé par le Centre Social Salines en partenariat avec l’association des commerçants de Pietralba/St Joseph à l'école primaire de Pietralba 15h : atelier maquillage, jeux de bois, ateliers créatifs, « conduite de calèche », « circuit de Noël des enfants », "lettre au Père Noël"

16h30 : goûter · 17h : spectacle « la Cité de Kitilia »

· 17h45: arrivée du Père Noël et séance photos 18h : tirage de la tombola/apéritif/barbecue

