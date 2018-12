Noël dans les quartiers Programmes des fêtes de quartiers



Noël de Saint Jean dimanche 16 décembre animé par "Tutt'in Festa" et organisé par le Centre Social Saint Jean

Centre Social St Jean : avenue Maréchal Moncey – 6 rue Cardinali 14h : ateliers maquillage, sculpture sur ballons, défilé de mascottes Disney, photos avec le Père Noël et distribution de cadeaux

16h : spectacle "Il était une fois Noël"

16h45 : goûter offert par la FALEP

18h : fin de la fête

Noël des Cannes jeudi 20 décembre animé par Creadom’Anim et organisé par la Maison de Quartier des Cannes

Maison de Quartier des Cannes : 12 rue Paul Colonna d’Istria 16h30 : ateliers maquillage, sculpture sur ballons, rédaction de « la lettre au Père Noël »

17h45 : goûter

18h : spectacle "Alice au Pays des Merveilles"

19h : fin de la fête

Noël de Pietralba samedi 22 décembre animé par Creadom’Anim et organisé par le Centre Social Salines en partenariat avec l’association des commerçants de Pietralba/St Joseph à l'école primaire de Pietralba 15h : atelier maquillage, jeux de bois, ateliers créatifs, « conduite de calèche », « circuit de Noël des enfants », "lettre au Père Noël"

16h30 : goûter · 17h : spectacle « la Cité de Kitilia »

· 17h45: arrivée du Père Noël et séance photos 18h : tirage de la tombola/apéritif/barbecue

19h : fin de la fête

