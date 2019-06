Nettoyage de plage avec les quartiers mercredi 26 juin L'abitanti di a residenza di l'isuli è l'associu Recycla corse ani da puliscia u bordu di mari

Afin de poursuivre sur une démarche de citoyenneté et respect de l’environnement, une opération de nettoyage du bord de mer est organisée avec les habitants du quartier et l’association Recycla corse.



Suite à la demande des habitants une opération de nettoyage de la crique située face à la résidence des îles à proximité du restaurant "Le beau Rivage" en partenariat avec Recycla Corse est prévue le 26/06/2019 à partir de 8H30.



Cette opération implique des habitants qui empruntent les lieux ainsi que les jardiniers du jardin partagé pour la récupération des roseaux secs.



Programme :



Cette opération ouverte aux habitants du quartier de tout âge aura lieu le mercredi 26 juin de 8h30 à 11h00.

RDV à 8h30 à la M.S.P Résidence des îles les sacs poubelles seront fournis par le service M.S.P.

Les personnes devront être munies de gants (à leur charge).

Une collation sera proposée sur place à 10h30



Les Animateurs de recycla corse et de la M.S.P de la Résidence des îles s'occuperont de l'encadrement .







