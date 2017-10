Nettoyage de la Rue Saint Roch restriction de circulation Avemu da puliscia a stretta San Roccu u 26 d'uttrovi, a circulazioni sarà ristretta à partasi da 6 ori di mani

A l'occasion d'une opération de nettoyage de la Rue Saint Roch, le jeudi 26 octobre à partir de 06h00 et ce jusqu'à la fin de l'intervention, la circulation sera réglementée comme suit :

- Rue Barrée: Rue Saint Roch





AM 17-3949 RUE SAINT ROCH .pdf (1.75 Mo)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

