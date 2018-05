Navettes électriques momentanément indisponibles U gran situ di a Parata v'informa chì "e paratine" sò in panna. Vi tinaremu à capu da ch'elle saranu torna in sirviziu.



Le Syndicat mixte du Grand Site vous informe que les navettes électriques "A Paratina" destinées à acheminer les personnes à mobilité réduite jusqu'à la presqu'île de la Parata sont momentanément indisponibles.

Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous vous tiendrons informés dès leur remise en service.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer