Natura 2000 : grande opération de nettoyage Capo di Feno In u quatru di Natura 2000, u rinaghju è i cali di Capu di Fenu sò stati puliti

Programmée dans le cadre des réunions techniques du comité Natura 2000, une matinée entière a été consacrée au nettoyage de la plage de Capo di Feno et de ses criques. Bénévoles associatifs, services de la Ville et de la collectivité de Corse ont eu l'occasion sur ce site classé et prisé d'échanger autour des pratiques et des enjeux liés à la préservation environnementale du littoral. Particularité : l'utilisation de la traction animale !







Une gestion raisonnée des plages Lors de cette journée de vendredi 2 septembre, sous l'impulsion de l'association « Défense de Capo di Feno », les différents agents des services municipaux et de la CDC, prestataires et bénévoles présents sur ce site exceptionnel, ont pu échanger sur les pratiques et enjeux de la préservation du littoral.



TRACTION ANIMALE

La particularité de l'action de cette matinée à été l'utilisation de la traction animale avec « Ziller Zumeri »* et « Terra d'Avvene »** afin de remplacer la machine ! La Ville d'Ajaccio souhaite ainsi limiter progressivement l'utilisation du nettoyage mécanique au profit du nettoyage manuel en se faisant accompagner dans ses démarches par « Rivages de France » (conseil, expertise, formation...) ou en expérimentant le nettoyage avec assistance animale. Ici, l'âne assiste l'homme au transport des déchets, limitant ainsi l'impact écologique que pourrait avoir l'utilisation d'un véhicule.





Natura 2000

Natura 2000 est un programme européen qui regroupe un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats naturels. Sont concernées à Ajaccio, les plages du Grand Capo, Campo dell'Oro (dans la catégorie "Terre"), ainsi que l'ensemble du golfe d'Ajaccio (pour la catégorie "Mer").

Les participants Caroline Corticchiato, adjointe au maire en charge de la gestion du patrimoine paysager et des plages est venue soutenir l'opération aux côtés d es agents de la Ville d'Ajaccio, des bénévoles des associations « Ziller sumeri », « Terre d'Avvene », des animateurs Natura 2000 (CDC), des gardes du littoral, services de l'État (DDTM), du conservatoire du littoral, du conservatoire des espaces naturels de Corse et de « Corsica Clean Nature ».



Ce vendredi, outre la main d'oeuvre, la Ville d'Ajaccio a participé à la fourniture du matériel nécessaire au nettoyage (sac, pinces...).

Durant le nettoyage des criques peu accessibles, les gardes du littoral ont permis de faciliter l’évacuation des sacs de déchets par bateau.

Capo di Feno, à la jonction entre deux sites Natura 2000 Partagée entre les communes d'Ajaccio et de Villanova, d'une superficie de 1 485 hectares, la zone abrite trois espèces animales (tortue d'Hermann, porte-queue de Corse...) d'interêt communautaire, vingt-deux espèces végétales ainsi que douez habitats protégés. Dans le contexte érigé par le programme européen Natura 2000, les enjeux environnementaux apparaissent capitaux dans la préservation de ce littoral. Cette matinée a permis de prolonger le débat autour de la conservation des habitats et des espèces communautaires, de leur restauration et protection.





En savoir + * « Ziller sumeri » : https://bit.ly/3q3KGVy

** « Terra d'Avvene » : https://www.terradavvene.com/

