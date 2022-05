Natation, le 1er trophée Jean-Nicolas Cecconi - dimanche 22 mai Le GFCA Natation organise le trophée Jean-Nicolas Cecconi ce dimanche 22 mai à la piscine Rossini. Une première édition en hommage au directeur des structures nautiques de la Ville d'Ajaccio et entraîneur, disparu en 2020. Les nageurs des clubs corses sont attendus dès samedi pour cette belle compétition



C'est en mémoire de Jean-Nicolas Cecconi "un entraineur fantastique et aimable" comme le souligne le GFCA natation que le club a lancé cette compétition "sous un format ludique". Plusieurs clubs insulaires se retrouveront dans le bassin de la piscine Rossini pour participer cette première édition : le GFCA national, le cercle des nageurs de Balagne, le cercle des nageurs de Fiumorbu, la Team Bastia natation, l'ASPTT Bastia de toutes catégories de 8 ans à... 70 ans.



Après la journée de samedi consacrée aux qualifications (100m brasse, dos et papillon et 200m nage libre et quatre nages), la finale se déroule ce dimanche 22 mai, cinq spécialités, cinq finales et la remise du trophée Jean-Nicolas Cecconi au club qui aura cumulé le plus de points.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer