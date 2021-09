Natali in Aiacciu, place à la magie de Noël Le Marché de Noël est au rendez-vous cette année dans une nouvelle formule pour le plaisir de tous. Du 27 novembre au 2 janvier, offrez-vous des moments conviviaux, animations, patinoire, chalets, illuminations... une parenthèse enchantée ponctuée de quelques événements dont le très attendu city trail quelque peu revisité... Surprise, surprise

Les commerçants souhaitant bénéficier d'un chalet peuvent désormais faire leur demande via une plateforme en ligne







DE PLACE EN PLACE

Natali In Aiacciu vous invite donc à déambuler de place en place, retrouvez la magie de Noël du côté de la place Foch également où seront installés des chalets décorés et poursuivez jusqu'a la place Campinchi où la halle gourmande vous proposera notamment des animations gourmandes chaque week-end. La plus grande course urbaine de Corse lance un nouveau défi !

LE CITY TRAIL IMPERIAL

Les sportifs et les amateurs de foulées urbaines peuvent déjà se préparer, le city trail impérial pour sa part est dans les starting-blocks. Affutez votre souffle, le 18 décembre on vous donne le départ, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Excepté le fait que "maintenir cet événement émane d'une volonté politique pour éviter une nouvelle année blanche", glisse Stéphane Vannucci, adjoint aux Sports. Il faut dire que le rendez-vous attire chaque année environ 1 300 participants. "La direction des sports de la Ville d'Ajaccio va proposer une édition inédite du City Trail", explique Marc Leca, directeur des Sports. La plus grande course urbaine de Corse vous lance un nouveau défi !

Chuuuuut .... le programme détaillé des animations de Natali in Aiacciu est en cours de finition, les petites mains du Père Noël dévoileront tout, ou presque, dans le courant du mois d'octobre...



Natali In Aiacciu fait une pause le 25 décembre et le 1er janvier

Pour une demande d'occupation de chalets ATTENTION

Compte tenu des contraintes sanitaires cette année, le marché de Noël d'Ajaccio, qui aura lieu place Foch et place De Gaulle, ne proposera pas de chalets dédiés aux métiers de bouche. Ce dossier est destiné exclusivement aux candidats proposant des produits ou services hors restauration et bar. Les ventes de coffrets cadeaux alimentaires sont acceptés sans dégustation.



Les commerçants désireux d'occuper un chalet font leur demandes depuis le lien ci-dessous :



Lien :

Vous pourrez trouver un accompagnement pour compléter cette démarche dans les Maisons de Services Publics, les Maisons de Quartier, les Médiathèques - vous trouverez les adresses dans la notice explicative de la démarche. Les commerçants désireux d'occuper un chalet font leur demandes depuis le lien ci-dessous :Lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/natale-in-aiacciu-edition-2021

