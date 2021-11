Natali in Aiacciu, place à la magie de Noël ! Le Marché de Noël est de retour cette année pour nous offrir une parenthèse enchantée du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Une nouvelle formule pour le plaisir de tous avec un programme ponctué de nombreuses animations pour partager des moments conviviaux en famille, entre amis et échanger avec une quarantaine d’exposants, artisans, producteurs, créateurs… ​Retrouvez place De Gaulle et place Foch aussi une quarantaine de chalets de ventes artisanales et thématiques pour retrouver en un seul lieu une belle vitrine du savoir-faire local. Boissons chaudes et autres gourmandises pourront se déguster sur place aux terrasses des établissements alentours. Natali in Aiacciu est féérique, authentique et solidaire aussi. Le City Trail revient cette année sous une nouvelle forme après deux années sans. Les fonds récoltés lors des inscriptions seront reversés à des associations caritatives. Place à la magie de Noël !





Ouverture du samedi 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022

Horaires : 10h00 à 19h00 du lundi au dimanche.

Fermeture du marché le 25 décembre et le 1er Janvier

DE PLACES EN PLACES





PLACE DE GAULLE

Une trentaine de chalets, artisans, créateurs, producteurs sont installés au cœur de la place où vous retrouverez également des animations traditionnelles et incontournables : pêche aux canards, boîte à boules, le manège balançoire, trampoline et chevaux gonflables, accrobranches, mais aussi des ateliers pâtisserie et démonstrations de savoir-faire culinaires.



Patinoire

A partir de 3 ans

Horaire : 10h00 – 19h00

Tarif unique : 4 €

7 séances : 20 €

Préparez votre monnaie // Passe sanitaire et port du masque obligatoires

Le grand sapin de Noël déploie ses quelque 15 mètres de haut aux abords de la place.

Un nouveau sapin plus lumineux encore.

Un décor de selfie de Noël à Ajaccio idéal !

Retrouvez ainsi au fil de vos envies :



-Fun foot (ateliers pâtisserie, jeux d’arcade, voitures électriques)

-Ecarcity (trampoline, chevaux gonflables)

-Manège balançoire (à partir de 3 ans)

-Pêche aux canards

- Magis Circus (à partir de 3 ans)

- Boîte à boules

- Accrobranche avec Rêve de Cîmes. Deux parcours enfants de 2/6 ans et un de 6/15 ans





Animations et démonstrations des savoir-faire corses par les Jeunes agriculteurs de la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud :

- mercredis 1er / 8 / 15 et 22 décembre au pied de la statue de Napoléon et ses quatre frères – démonstration de Pulenta. Une préparation traditionnelle qui nécessite un certain tour de main...



Ateliers de sensibilisation à la question des déchets

Un chalet d’ambassadeurs du tri des déchets sera présent sur le marché de Noël avec des activités ludiques pour les enfants de 3 à 12 ans. Ateliers créations de décorations de Noël à partir d’emballages du quotidien, jeux autour de la thématique des déchets, espace de lecture...

- Mercredis 1er /8/15 et 22 décembre

- Samedis 4/11 et 18 décembre sur le marché





PLACE FOCH

Piste de luge. Une nouvelle attraction pour les enfants se déploie place Foch, la piste de luge pour s'offrir quelques émotions fortes. Animation gratuite.

Horaires : 10h00 – 18h00

A partir de 3 ans accompagné d'un adulte.



PLACE MIOT

Le city trail impérial revient en forme "Course plaisir, festive et décalée", voici en quelques mots résumé l'esprit du City Trail impérial. Après deux années d'interruption, le City Trail Impérial vous remet en jambe. Samedi 18 décembre, ce seront donc 9,5 kilomètres environ à parcourir selon sa forme à travers les rues de la ville et de la citadelle bien sûr. Petite nouveauté, les départs s'effectuent par groupe de vingt coureurs, toutes les trente secondes. 1 500 participants sont attendus (inscriptions ICI) , tant le succès d'une des plus grandes courses urbaines de corse affiliée à la Fédération national d'athlétisme, est de plus en plus grand. Quel sera le chrono du vainqueur de cette 6e édition spéciale ?

ICI ET LA Les services municipaux de la Ville se mobilisent pour offrir au plus grand nombre et aux plus jeunes de belles animations de fin d'année. Ainsi les médiathèques, les centres sociaux et les centres de loisirs proposent un programme dédié, ateliers créatifs, projections, jeux...



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

-Projection pour les tout-petits : les mercredis 22 et 29 décembre à 10h30

-Projection jeunesse : les mardis 21 et 28 décembre à 10h

-Quiz « Les grands classiques de Walt Disney » : les mercredis 1er et 15 décembre à 14h

-Jeux en médiathèque : les mercredis 1er et le 15 décembre à 16h

-Ateliers créatifs de Noël : les mercredis 22 et 29 décembre à 14h

-Club de lecture : samedi 18 décembre 2021 à 16h

-Défi lecture du mois : "Lire un livre dont l'action se déroule à une autre époque"



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 24 novembre à 14h : atelier créatif "Crée ton calendrier de l’avent" - 5/8 ans

- Mercredi 1er décembre à 10h30 : atelier créatif "Nuage en porte-photo"- 6/10 ans

- samedi 4 décembre à 10h30 : projection de Noel pour les tout-petits

- samedi 4 décembre à 14h : atelier Cricut Maker "Crée ta carte de Noël" - 11/14 ans

- mercredi 8 décembre à 10h30 : atelier créatif "Décorations de Noel" - 5/8 ans

- samedi 11 décembre à 14h30 : atelier créatif "Création d’anges en papier" - 6/10 ans

- mercredi 15 décembre à 15h30 : spectacle de Noël avec Laurent Ménival, professeur au conservatoire Henri Tomasi

- samedi 18 décembre à 14h : projection jeunesse film de Noël en 3D



CENTRES DE LOISIRS

Dans les centres de loisirs, une série de spectacles chantés autour de Noël sera proposée par Monsieur Laurent Ménival, professeur au conservatoire, les après-midi des mercredis 1er et 8 décembre ainsi que le lundi 20 décembre toute la journée.



CENTRE SOCIAL

Le centre social des Cannes en partenariat avec le conseil citoyen des Salines organisent le "Noël des Salines" samedi 18 décembre après-midi, place Jean Casili. Animations prévues : spectacle et défilé du char du père Noël.



Les petites mains du Père Noël travaillent encore à la programmation des animations de Noël, elles nous confieront tout très vite...







